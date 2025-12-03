YouTube reveló el rankings de 2025: los videos y creadores más vistos en Argentina

La Capital | Zoom | YouTube

La plataforma publicó su lista anual con los materiales más reproducidos del año, desde música y creadores hasta contenido científico

3 de diciembre 2025 · 11:42hs
Youtube compartió los rankings de lo más visto en Argentina en 2025

Youtube compartió los rankings de lo más visto en Argentina en 2025

Llega fin de año y, con él, las plataformas de internet comienzan a publicar sus resúmenes anuales para dar a conocer cuáles fueron los contenidos más vistos, escuchados y consumidos durante el 2025. Un claro ejemplo es el Spotify Wrapped que, una vez más, sorprendió a los usuarios con sus artistas, canciones y géneros más escuchados del año. Ahora, le llegó el turno a Youtube.

En esta ocasión, la plataforma de vídeos por excelencia, compartió los rankings de los videos musicales más vistos y de los creadores con mayor cantidad de reproducciones en Argentina durante el 2025.

Entre las figuras destacadas aparecen la artista Cazzu, youtubers como Fede Vigevani y Alejo Igoa, y una fuerte presencia del género cumbia, que dominó gran parte de las tendencias. También sobresalieron nuevos artistas que se consolidaron este año, como Ke Personajes o Un Poco de Ruido. Además, en diálogo con Infobae, Karla Agis, líder de Tendencias para YouTube en Canadá y Latinoamérica, reveló que el contenido relacionado con la ciencia se posicionó entre lo más consumido.

Los creadores de contenido más vistos en Argentina

Según el ranking de YouTube, el puesto número uno entre los creadores de contenido más vistos del año lo ocupa un argentino. Se trata de Amílcar Aballay, el youtuber reconocido por interpretar a “Rocco, el obrero”, una ficción digital que combina elementos de novela y comedia.

El segundo lugar también quedó en manos de un creador argentino: Alejo Igoa. Nacido en Misiones y formado en Rosario, se consolidó como el youtuber de habla hispana con más suscriptores del mundo. Con varios años de trayectoria en redes sociales, Igoa se destaca por producir videos de retos, desafíos y aventuras, muchas veces acompañado por amigos. Su estilo recuerda al de MrBeast, con contenido pensado principalmente para un público juvenil.

En el tercer puesto aparece el uruguayo Fede Vigevani, exintegrante del canal “Dosogas”. Actualmente continúa su carrera en su canal personal, donde combina retos, videos, reacciones y colaboraciones con otros creadores.

El cuarto puesto es para youtuber peruana Gabriela Flores Villar, mientras que en el quinto se encuentra el mexicano Ricky Limón. En el sexto lugar aparece el argentino Benja Calero, quien incluso supera en visualizaciones al estadounidense MrBeast.

En el séptimo lugar se ubica “Un Poco de Ruido”, un canal de streaming dedicado a la cumbia que ganó miles de seguidores durante el último año. Bajo la conducción del cantante Pinky SD (Juan Manuel Grossi), DJ Pipo (Gonzalo Leonardo) y Damo (Damián Martínez), el ciclo invita a diferentes artistas para grabar sesiones en vivo a puro ritmo. Entre sus invitados destacados de este año estuvo Cacho Deicas, líder de Los Palmeras.

El noveno puesto lo ocupa Natupuboldi, mientras que el décimo corresponde a Gonzok.

Los videos musicales más vistos en Argentina

Según el ranking de YouTube, en el primer puesto de los videos musicales más reproducidos se encuentra “Con Otra”, el video musical de Cazzu. Cabe remarcar que se trata del video más visto de 2025 de una artista mujer solista, superando a “Abracadabra” de Lady Gaga. Desde su lanzamiento en YouTube, el pasado 19 de marzo, acumuló 294 millones de reproducciones.

En el segundo lugar se encuentra el videoclip de “Tu Jardin con enanitos”, de los artistas Roze Oficial, Max Carra, Valen y Ramky En Los Controles. El video cuenta con más de 109 millones de reproducciones desde su lanzamiento, el 22 de mayo de 2025, y se convirtió rápidamente en uno de los temas del año.

En el tercer lugar se ubican Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave con Un Poco de Ruido, junto a Pinky SD con "Si No Es Muy Tarde"; en el cuarto lugar aparece La Repandilla x Aneley con "Estaba aquí pensando"; en el quinto puesto se encuentra "Ramen para dos" de María Becerra, Paulo Londra x XROSS; en el sexto lugar figura Beéle, Westcol y Ovy On The Drums con "W Sound 05: La plena"; en el séptimo puesto se posiciona Q’ Lokura x Los Herrera con "Carita triste"; en el octavo lugar aparece "Blackout" de Emilia, TINI y Nicki Nicole; en el noveno puesto figura "Todo k ver" de JERE KLEIN x KATTEYES; y en el décimo lugar se encuentra "Bunda" de Emilia y Luísa Sonza.

El contenido científico furor en Youtube

Otro de hecho que marcó el año en Youtube fue la transmisióndel Conicet en vivo. Según la especialista entrevistada por infobae, Karla Agis, se trató de un “hito local”.

“La expedición científica se convirtió en tendencia nacional, con memes, covers y toda una participación cultural inesperada. Permitió que la investigación científica se mostrara en tiempo real y la audiencia se sintiera parte, no solo espectadora. El canal de Ocean Smith superó los dieciocho millones de vistas en un mes y abrió puertas a nuevas formas de divulgar ciencia y abre un nuevo panorama a la comunidad.”, detalló Agis.

