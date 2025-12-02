El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

La temperatura máxima llegaría a 30º y se mantendría en esos niveles al menos hasta el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles cielo entre ligeramente y algo nublado, y una temperatura máxima de 30º que se mantendría hasta el fin de semana, cuando llegaría a 31º.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del norte, un registro de 17º y cielo algo nublado cambiando a ligeramente nublado durante la mañana, ya con los termómetros marcando 26º. Para la tarde se espera que esté algo nublado con una máxima de 30º, bajando a 25º en la noche.

El jueves estaría entre despejado y algo nublado, con una máxima de 30º y una mínima de 19º. En la noche podrían registrarse fuertes ráfagas de viento.

El viernes la máxima subiría hasta los 31º, con una mínima de 20º y cielo algo nublado.

Para el sábado se pronostica 31º de máxima, la mínima subiendo hasta los 24º y cielo mayormente nublado.

El domingo otra vez estaría mayormente nublado y continuaría el calor, con temperaturas entre 31º y 22º.

Para el lunes el SMN adelanta posibles ráfagas de hasta 50 km/h, cielo mayormente nublado y los registros en baja, con 25º de máxima y 18º de mínima.