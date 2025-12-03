La Capital | La Ciudad | Discapacidad

Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"

Entidades que defienden los derechos de personas con discapacidad le reclaman al presidente Javier Milei que cumpla con la ley nacional

3 de diciembre 2025 · 11:36hs
Personas con discapacidad

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios en una de las manifestaciones en reclamo por la ley de emergencia para el sector
Día de las personas con discapacidad: Cierran instituciones y se está desarmando el sistema

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha en la que se renuevan los reclamos para que el presidente Javier Milei cumpla con la ley de emergencia en ese sector que fue sancionada y luego ratificada por el Congreso Nacional. Desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) advirtieron que el sistema de atención a la discapacidad “se está desarticulando y varias entidades van a dejar de prestar servicios porque no se pueden sostener. Este año terminaos peor que en 2024”.

En declaraciones a LT8, Mariel Chapero, titular de Apridis, afirmó que solo queda la vía judicial para reclamar que se aplique la ley de emergencia, y agregó: “Este 3 de diciembre estamos muy tristes. Este mes cierran varias instituciones y vemos cómo se está desmembrando el sistema. Lo que teníamos en frente como una amenaza, está sucediendo efectivamente”.

Chapero dijo que desde Apridis adhieren “al amparo colectivo presentado en el Juzgado Federal de Campana, (a cargo de Adrián González Charvay), porque entendemos que la vía judicial es la única forma que nos queda para se cumpla con la ley. El Poder Legislativo, con la configuración que tendrá a partir del 10 diciembre, tampoco va a apoyar los reclamos de las personas con discapacidad”.

Discapacidad, fuera del presupuesto 2026

Chapero remarcó que, a partir de la asunción de Javier Milei como presidente, “se está ante una forma de hacer política que no considera a las personas con discapacidad. El presupuesto nacional para 2026 no contempla la implementación de la ley de emergencia en discapacidad”.

Embed - EXIGEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD - MARIEL CHAPERO

Además, reveló un dato alarmante para diciembre: “Están cerrando instituciones porque no se pueden sustentar. Solamente en Rosario hay cuatro instituciones que van a cerrar. Otras cerraron a lo largo del año. Las personas que eran atendidas en esas instituciones fueron derivadas a otras. El problema es que ese cambio genera mucho dolor porque no son ciclos que se cierran naturalmente, son proyectos que quedan truncos”.

>> Leer más: Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

“Además, volver a pasar por lo que implica buscar un espacio nuevo, que se ajusten a las características de las personas, ya sean adultas o niños. Eso no es sencillo. Las familias buscan, pero hay instituciones que no tiene cupo directamente”, agregó Chapero. “Este año lo terminamos peor que el 2024. El año pasado estábamos en una situación crítica, pero no este proceso de cierre y de baja de prestadores. Es imposible conseguir un transporte porque hay menos prestadores y los traslados se pueden hacer de 8 a 12”, sostuvo.

Qué pasó con los aumentos para discapacidad

Chapero también rechazó las declaraciones en torno a los aumentos que otorgó el gobierno nacional para las prestaciones en discapacidad. "Lo que se difunde es engañoso. Se dijo que el aumento era del 35 por ciento. Lo que no se dijo fue que era para algunas prestaciones. En transporte, por ejemplo, un 35 por ciento no recompone nada y en las otras prestaciones el aumento es menor al 30", subrayó.

>> Leer más: El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Si quieren ahorrar que empiecen por otro lado"

Y concluyó: "Además, el aumento es escalonado, y la primera posibilidad de facturar con aumento se cobrará a mediados del año que viene. Todo esto teniendo en cuenta la inflación que tuvo este gobierno hasta agosto, que fue mayor al 70 por ciento. Al momento en que se cobre ese aumento del 29 se lo habrá comido la inflación".

Noticias relacionadas
La autonomía municipal se promulgó frente al Monumento Nacional a la Bandera.

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

En la primera semana de diciembre, los argentinos podrán disfrutar de un feriado para descansar

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Pintadas en la vía pública. Hay 46 hinchas de los dos clubes más grandes Rosario que no podrán ingresar a los estadios.

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

La Plaza 25 de Mayo recuperará su esplendor histórico.

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Ver comentarios

Las más leídas

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Lo último

El broker online LBX celebra el 28° aniversario del Grupo Libertex con promociones exclusivas

El broker online LBX celebra el 28° aniversario del Grupo Libertex con promociones exclusivas

Un ex-Central se metió entre los personajes del año de Gente con un traje muy especial

Un ex-Central se metió entre los personajes del año de Gente con un traje muy especial

Los cuentos de Sara: el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros

"Los cuentos de Sara": el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Lo anunciará este jueves en Rosario la ministra de Salud, Silvia Ciancio. Cuáles son las estrategias para intentar revertir la situación

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza, un acto de necesidad
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero
Policiales

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Día de las personas con discapacidad: Cierran instituciones y se está desarmando el sistema
LA CIUDAD

Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio
Policiales

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Ovación
Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces
Ovación

Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces

Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces

Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Policiales
Policiales

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

La Ciudad
Los cuentos de Sara: el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros
La Región

"Los cuentos de Sara": el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Cierran instituciones y se está desarmando el sistema

Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza, un acto de necesidad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
LA CIUDAD

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Policiales

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
Información General

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
OVACIÓN

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
OVACIÓN

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
La Región

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Policiales

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito
Información General

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas
La Ciudad

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital
Economía

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto
La Ciudad

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados
Información general

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza
La Ciudad

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA
Política

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA