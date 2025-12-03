Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"

Personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios en una de las manifestaciones en reclamo por la ley de emergencia para el sector

Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad , una fecha en la que se renuevan los reclamos para que el presidente Javier Milei cumpla con la ley de emergencia en ese sector que fue sancionada y luego ratificada por el Congreso Nacional . Desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) advirtieron que el sistema de atención a la discapacidad “se está desarticulando y varias entidades van a dejar de prestar servicios porque no se pueden sostener. Este año terminaos peor que en 2024”.

En declaraciones a LT8 , Mariel Chapero, titular de Apridis, afirmó que solo queda la vía judicial para reclamar que se aplique la ley de emergencia, y agregó: “ Este 3 de diciembre estamos muy tristes. Este mes cierran varias instituciones y vemos cómo se está desmembrando el sistema. Lo que teníamos en frente como una amenaza, está sucediendo efectivamente”.

Chapero dijo que desde Apridis adhieren “al amparo colectivo presentado en el Juzgado Federal de Campana, (a cargo de Adrián González Charvay), porque entendemos que la vía judicial es la única forma que nos queda para se cumpla con la ley. El Poder Legislativo, con la configuración que tendrá a partir del 10 diciembre, tampoco va a apoyar los reclamos de las personas con discapacidad”.

Chapero remarcó que, a partir de la asunción de Javier Milei como presidente, “se está ante una forma de hacer política que no considera a las personas con discapacidad. El presupuesto nacional para 2026 no contempla la implementación de la ley de emergencia en discapacidad”.

Embed - EXIGEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD - MARIEL CHAPERO

Además, reveló un dato alarmante para diciembre: “Están cerrando instituciones porque no se pueden sustentar. Solamente en Rosario hay cuatro instituciones que van a cerrar. Otras cerraron a lo largo del año. Las personas que eran atendidas en esas instituciones fueron derivadas a otras. El problema es que ese cambio genera mucho dolor porque no son ciclos que se cierran naturalmente, son proyectos que quedan truncos”.

“Además, volver a pasar por lo que implica buscar un espacio nuevo, que se ajusten a las características de las personas, ya sean adultas o niños. Eso no es sencillo. Las familias buscan, pero hay instituciones que no tiene cupo directamente”, agregó Chapero. “Este año lo terminamos peor que el 2024. El año pasado estábamos en una situación crítica, pero no este proceso de cierre y de baja de prestadores. Es imposible conseguir un transporte porque hay menos prestadores y los traslados se pueden hacer de 8 a 12”, sostuvo.

Qué pasó con los aumentos para discapacidad

Chapero también rechazó las declaraciones en torno a los aumentos que otorgó el gobierno nacional para las prestaciones en discapacidad. "Lo que se difunde es engañoso. Se dijo que el aumento era del 35 por ciento. Lo que no se dijo fue que era para algunas prestaciones. En transporte, por ejemplo, un 35 por ciento no recompone nada y en las otras prestaciones el aumento es menor al 30", subrayó.

Y concluyó: "Además, el aumento es escalonado, y la primera posibilidad de facturar con aumento se cobrará a mediados del año que viene. Todo esto teniendo en cuenta la inflación que tuvo este gobierno hasta agosto, que fue mayor al 70 por ciento. Al momento en que se cobre ese aumento del 29 se lo habrá comido la inflación".