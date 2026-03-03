Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo de su casa El hecho ocurrió apenas pasada la medianoche en una vivienda de Colombres al 1600. Solo quedaron los tirantes y algunos machimbres. Cómo ayudar 3 de marzo 2026 · 09:32hs

Foto: @maxiklan La tormenta se llevó el techo de la vivienda.

La fuerte tormenta que sacudió a la ciudad y sus alrededores durante la madrugada causó graves destrozos en viviendas y en la vía pública. Según el registro oficial, las ráfagas de viento alcanzaron un pico de 102 kilómetros por hora. Cerca de las 0.30 de este martes, Gastón Peralta se encontraba en su casa de Colombres al 1600 junto a su mujer embarazada y sus dos hijos cuando vio cómo el viento sacudía la casa y le voló los techos que cubrían las dos habitaciones.

"La tormenta me voló todo el techo. Machimbre, chapa... me desintegró completamente el techo", contó angustiado esta mañana a los medios que se acercaron hasta su casa de barrio Antártida Argentina, en la zona noroeste de Rosario.

Según recuerda Gastón, todo ocurrió en menos de 2 minutos. La casa es de dos plantas y en la parte superior está la habitación matrimonial y la de los chicos. "Sólo nos quedaron las paredes, no nos agarró dormidos pero el susto fue terrible", agregó.

Una casa sin techo Al quedar sin techo, el agua mojó camas, armarios, ropa y todo lo que tenían en las habitaciones. Hoy los chicos debían ir a la escuela, pero la tormenta destruyó todas sus pertenencias. "Nosotros estamos todos bien, las pérdidas son materiales", apuntó Gastón, quien trabaja de gasista matriculado. Hacía menos de tres meses que habían terminado de colocar los techos y la furia del viento fue tal que cuando recorrió el barrio para intentar recuperar las chapas fue imposible hallarlas.

"Hay que volver a empezar", resumió Gastón. Para quienes quieran colaborar, dejó un teléfono y un alias a su nombre para intentar darle otra vez un techo para su familia. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/2028796533060010472&partner=&hide_thread=false #ElPrimero

Teléfono de Gastón, para ayudar:

341 2760643



Alias:

arg.pais

Cuenta a nombre de Gastón Peralta https://t.co/dokTGK7jbe — LT8 am830 (@LT8am830) March 3, 2026