Villarruel respondió a las fuertes críticas del gobierno: "Quieren mi renuncia, pero no se las voy a dar"

La declaración de la vicepresidenta llega luego del tenso cruce con Petri por Iosfa y el discurso inaugural de Milei, donde dejó indirectas para Villarruel

3 de marzo 2026 · 10:12hs
Tras las fuertes críticas a cielo abierto entre el presidente Javier Milei y su círculo rojo contra Victoria Villarruel, la vicepresidenta salió a responder: “Quieren mi renuncia, pero no se las voy a dar. Hasta el 10/12/27 ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le guste, vota lo que quiere en el próximo turno”, expresó Villlarruel en un posteo en su cuenta de X, ex Twitter.

La declaración llega luego de un tenso cruce con el exministro de Defensa Luis Petri por Iosfa, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y después del particular discurso de Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde afirmó que opositores y propios sueñan con “abrazar el sillón de Rivadavia”.

El cruce con Luis Petri

Este lunes por la noche, el diputado nacional Luis Petri acusó a la vicepresidente de “apostar al fracaso del gobierno” y de ser “funcional a la oposición”. También criticó la actitud de Villarruel durante la apertura de sesiones ordinarias, quien se mostró despreocupada y usando el celular, mientras Milei daba su discurso de más de una hora.

“No me sorprende que esté fuera de lugar mientras el presidente está haciendo la sesión inaugural de las sesiones ordinarias porque ha estado fuera de lugar durante dos años”, aseguró en conversación con TN el exministro de Defensa, un puesto que la propia Villarruel admitió desear antes de asumir.

>> Leer más: "¡Manga de ladrones!": Milei inauguró las sesiones ordinarias del Congreso con fuertes cruces con la oposición

"Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en Iosfa y que hizo su funcionario mendocino", expresó Villarruel en X, respondiendo al recorte donde Petri le lanza dardos. La vicepresidenta hace referencia a la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que quedó a cargo de Luis Petri mientras estaba al frente del ministro de Defensa. Jaqueda por deudas, en febrero el gobierno disolvió Iosfa y creó dos nuevas entidades: una para las Fuerzas Armadas y otra para las Fuerzas Federales de Seguridad.

"Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial", agregó la vicepresidenta.

El discurso de Milei, con indirectas para Villarruel

En el discurso inaugural de sesiones ordinarias en el Congreso, Javier Milei lanzó duras críticas a opositores, a quienes llamó "manga de ladrones", pero también señaló a los "propios". En medio de sus declaraciones, guardó un dardo para Villarruel.

Tras mencionar un "intento de golpe", en referencia a los rechazos a los vetos de la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, Milei afirmó: "Algo que a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia". Además, con un sutil cabezazo, el presidente señaló hacia sus espaldas, donde estaba sentada Villarruel.

La frase no pasó desapercibida, y tampoco la actitud de Victoria Villarruel, quien se mostró desinteresada y mandando mensajes en su celular mientras Javier Milei daba su discurso.

