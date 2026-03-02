La Capital | Policiales | condenado

Condenado a 11 años de prisión por amenazar y golpear a su expareja en Venado Tuerto

Atacó a la mujer con un arma y con un cuchillo, irrumpió en su casa e intentó quemarla. Los hijos de la víctima y el agresor atestiguaron sobre los ataques

2 de marzo 2026 · 18:36hs
La condena por amenazas y lesiones se dictó tras un juicio oral en los tribunales de Venado Tuerto.

Foto: Google Street View.

La condena por amenazas y lesiones se dictó tras un juicio oral en los tribunales de Venado Tuerto.

Un hombre fue condenado a 11 años de prisión por amenazar y golpear a su expareja en Venado Tuerto. Se trata de Miguel Ángel Medina, de 49 años, sentenciado por el juez Adrián Godoy en un juicio oral en los tribunales venadenses.

La fiscales Luciana Del Greco y Maya Vuletic valoraron la sentencia condenatoria y señalaron que “el monto de la pena impuesto es similar a los 13 años que habíamos pedido en nuestros alegatos”.

“Logramos acreditar el contexto de violencia de género en el que vivía la mujer, quien sufrió hechos muy graves, tal como lo había señalado ella misma en reiteradas oportunidades durante la investigación”, subrayó Del Grecco, para agregar que los testimonios que la víctima brindó y ratificó “fueron confirmados con las declaraciones de los dos hijos en común que tiene con el condenado; con los dichos de una vecina y con el informe pericial de los teléfonos celulares”.

>>Leer más: Violencia familiar y de género, una problemática que preocupa al Poder Judicial

La fiscal contó que la víctima y Medina tienen dos hijos adultos producto de la relación de 30 años de pareja que mantuvieron hasta octubre de 2023. Y puntualizó que la investigación que culminó en la condena para el hombre se originó en una denuncia radicada por la víctima en mayo de 2024 en la Comisaría de la Mujer.

Conducta violenta

Luego de describir la conducta de Medina como “sumamente violenta y peligrosa”, Del Greco detalló que el primero de los ilícitos achacados al hombre de 49 años fue cometido, precisamente, en mayo de 2024 cuando él fue a la casa de la víctima, “le tapó la boca con la mano y le apuntó en la frente con un arma de fuego, mientras le decía que la iba a matar porque, supuestamente, ella estaba en pareja con otra persona”.

>>Leer más: Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

“Días después —continuó— el condenado ingresó a la casa de la víctima en plena madrugada y sin autorización de ella. En ese marco la agredió físicamente, le apoyó un cuchillo en el cuello y le produjo un corte en la mano”.

Ese mismo mes Medina cometió otro hecho también llevado a juicio. “Ingresó nuevamente a la casa de la mujer, le tiró alcohol en la cara y prendió un encendedor, aunque no pudo lograr su objetivo porque llegó uno de los hijos de ambos”.

La fiscal especificó que “los ilícitos continuaron el 8 y el 9 de mayo, con amenazas a través de mensajes enviados a ella y a uno de los hijos de ambos a través del teléfono celular”.

Medina fue condenado como autor de dos hechos de amenazas reiteradas agravadas por el uso de arma, lesiones leves dolosas doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género, dos hechos de amenazas simples y una tentativa de lesiones graves dolosas doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género.

Noticias relacionadas
Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado.

Cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

El clásico rosarino terminó con corridas y balas de goma afuera del Coloso.

Disturbios tras el clásico: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Un patrullero quedó roto en Pellegrini e Iriondo tras el clásico rosarino.

Vandalismo tras el clásico: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Policías junto a la fuente de la plaza Alberdi en la que Eliel Sánchez pasaba las tardes. Allí fue asesinado en una pelea.

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Ver comentarios

Las más leídas

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Lo último

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

El aeropuerto en Routes Americas: la chance por el cierre de Ezeiza y un posible regreso a Chile

La términal área de Rosario negocia en Brasil con nuevas firmas y apunta a potenciar la conectividad con operadores ya activos
El aeropuerto en Routes Americas: la chance por el cierre de Ezeiza y un posible regreso a Chile

Por Gonzalo Santamaría
Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Por Martín Stoianovich

Policiales

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Ovación
Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Leones FC, con Lionel Messi siguiéndolo desde Miami, igualó en el debut absoluto en la AFA

Leones FC, con Lionel Messi siguiéndolo desde Miami, igualó en el debut absoluto en la AFA

Invasión argentina en Australia: los horarios de F1, F2 y F3 este fin de semana

Invasión argentina en Australia: los horarios de F1, F2 y F3 este fin de semana

Policiales
Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto
Policiales

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

La Ciudad
El aeropuerto en Routes Americas: la chance por el cierre de Ezeiza y un posible regreso a Chile

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El aeropuerto en Routes Americas: la chance por el cierre de Ezeiza y un posible regreso a Chile

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada
La Ciudad

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo
Política

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo
Información General

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: no encontraron restos de ADN

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: no encontraron restos de ADN

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA
Política

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Newells: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Policiales

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Por Walter Palena

Ovación

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema
La Ciudad

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila
La Ciudad

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente
El Mundo

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos
Ovación

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?
Ovación

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?