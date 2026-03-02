Atacó a la mujer con un arma y con un cuchillo, irrumpió en su casa e intentó quemarla. Los hijos de la víctima y el agresor atestiguaron sobre los ataques

La condena por amenazas y lesiones se dictó tras un juicio oral en los tribunales de Venado Tuerto.

Un hombre fue condenado a 11 años de prisión por amenazar y golpear a su expareja en Venado Tuerto. Se trata de Miguel Ángel Medina, de 49 años, sentenciado por el juez Adrián Godoy en un juicio oral en los tribunales venadenses.

La fiscales Luciana Del Greco y Maya Vuletic valoraron la sentencia condenatoria y señalaron que “el monto de la pena impuesto es similar a los 13 años que habíamos pedido en nuestros alegatos”.

“Logramos acreditar el contexto de violencia de género en el que vivía la mujer, quien sufrió hechos muy graves, tal como lo había señalado ella misma en reiteradas oportunidades durante la investigación”, subrayó Del Grecco, para agregar que los testimonios que la víctima brindó y ratificó “fueron confirmados con las declaraciones de los dos hijos en común que tiene con el condenado ; con los dichos de una vecina y con el informe pericial de los teléfonos celulares”.

La fiscal contó que la víctima y Medina tienen dos hijos adultos producto de la relación de 30 años de pareja que mantuvieron hasta octubre de 2023. Y puntualizó que la investigación que culminó en la condena para el hombre se originó en una denuncia radicada por la víctima en mayo de 2024 en la Comisaría de la Mujer.

Conducta violenta

Luego de describir la conducta de Medina como “sumamente violenta y peligrosa”, Del Greco detalló que el primero de los ilícitos achacados al hombre de 49 años fue cometido, precisamente, en mayo de 2024 cuando él fue a la casa de la víctima, “le tapó la boca con la mano y le apuntó en la frente con un arma de fuego, mientras le decía que la iba a matar porque, supuestamente, ella estaba en pareja con otra persona”.

“Días después —continuó— el condenado ingresó a la casa de la víctima en plena madrugada y sin autorización de ella. En ese marco la agredió físicamente, le apoyó un cuchillo en el cuello y le produjo un corte en la mano”.

Ese mismo mes Medina cometió otro hecho también llevado a juicio. “Ingresó nuevamente a la casa de la mujer, le tiró alcohol en la cara y prendió un encendedor, aunque no pudo lograr su objetivo porque llegó uno de los hijos de ambos”.

La fiscal especificó que “los ilícitos continuaron el 8 y el 9 de mayo, con amenazas a través de mensajes enviados a ella y a uno de los hijos de ambos a través del teléfono celular”.

Medina fue condenado como autor de dos hechos de amenazas reiteradas agravadas por el uso de arma, lesiones leves dolosas doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género, dos hechos de amenazas simples y una tentativa de lesiones graves dolosas doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género.