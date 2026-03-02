Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado.

La detención fue anunciada por el gobierno de Santa Fe y se suma a la aprehensión el fin de semana del presunto instigador del ataque

El gobierno de la provincia de Santa Fe anunció la detención del presunto conductor de la moto desde la cual el 22 de febrero se cometió el ataque a tiros contra un supermercado del barrio La Sexta. El sábado ya había sido detenido un sospechoso, sindicado como instigador de las balaceras. Todo enmarcado en una disputa territorial entre bandas criminales que utilizaron estos hechos para dejarse mensajes entre sí.

Sergio Matías L. fue aprehendido junto a otra persona este domingo en un Fonavi del barrio Acindar. Es el principal sospechoso de haber manejado la moto desde la cual un gatillero, todavía no identificado, disparó contra el estacionamiento del supermercado Carrefour de Ocampo y Chacabuco y dejó a un hombre herido.

El secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereira, adelantó en conferencia de prensa que con el secuestro de un celular se espera avanzar en el esclarecimiento del hecho. La detención del conductor de la moto se suma a la aprehensión el fin de semana del presunto instigador del ataque.

Otro detenido como instigador de las balaceras

El apuntado como instigador del hecho es Víctor S. A. F., de nacionalidad colombiana y también investigado por narcotráfico. Había sido expulsado de Argentina en agosto de 2023 tras estar preso en la cárcel de Piñero por narcotráfico y tenencia de armas.

El sospechoso fue aprehendido por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) el sábado en un edificio de Belgrano al 900 B, centro de Rosario. Además de la balacera contra el Carrefour, se investigará su posible vinculación con otro ataque similar: la balacera contra un auto estacionado en Zelaya al 1300, zona norte.

Ambos hechos tuvieron como objetivo dejar mensajes que aparecieron en la escena de cada ataque. Estaban destinados a un preso de la cárcel de Piñero que en el pasado estuvo relacionado a Los Monos y hacían referencia a hechos violentos ocurridos en el barrio Toba. La primera hipótesis del gobierno de Santa Fe sobre las últimas balaceras se refiere a disputas entre "elementos residuales" de bandas dedicadas a la venta de drogas. "Al no haber una estructura orgánica, dan lugar a conflictos puntuales y territorializados", manifestó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni la semana pasada.