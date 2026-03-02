Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo mundial

No está oficialmente cerrado, pero disminuyó de manera importante el tráfico de petroleros. Por allí pasa aproximadamente una quinta parte del crudo del mundo

Captura de pantalla de un video que habría sido filmado este lunes en el estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo se dispararon este lunes mientras la guerra en Irán interrumpió el tráfico de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz, lo que puso de relieve la importancia de ese paso para el suministro mundial de crudo.

El estrecho de Ormuz es la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo del mundo. Los buques que transitan por el estrecho, que limita al norte con Irán, transportan petróleo y gas de Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos e Irán. La mayor parte de ese petróleo va a Asia. Cualquier interrupción del tráfico a través del estrecho representa un impacto para el comercio de petróleo a nivel mundial.

“No se puede exagerar la magnitud de lo que está en juego”, afirmó Hakan Kaya, de la firma de gestión de inversiones Neuberger Berman.

Sostuvo que una desaceleración parcial de una o dos semanas podría ser absorbida por las compañías petroleras, pero un cierre por un mes o más llevaría los precios del crudo —que este lunes cotizaba en torno a los 70 dólares— “muy por encima de los tres dígitos”, y los precios del gas natural en Europa “hacia o por encima de los niveles de crisis vistos en 2022”.

El estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es una vía marítima sinuosa de unos 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Desde allí, los barcos pueden viajar al resto del mundo. Aunque Irán y Omán tienen sus aguas territoriales en el estrecho, se considera una vía marítima internacional por la que pueden navegar todos los buques. Los Emiratos Árabes Unidos también se ubican cerca de esta vía marítima.

A lo largo de la historia, el estrecho de Ormuz ha sido importante para el comercio. En la era moderna, es la ruta de los supertanqueros que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Qatar, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos e Irán.

“La mayoría de los volúmenes que transitan por el estrecho no tienen un medio alternativo para salir de la región”, señaló la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Ataques y virtual cierre

El estrecho no está oficialmente cerrado, pero el tráfico de petroleros cayó de manera muy pronunciada debido a la interrupción de los sistemas de navegación por satélite, según precisó la firma de datos y análisis Kpler. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido reportó ataques contra varias embarcaciones en la zona a ambos lados del estrecho y advirtió de una mayor interferencia electrónica en los sistemas de geolocalización de barcos.

Omán indicó que una embarcación no tripulada cargada con explosivos impactó contra un petrolero con bandera de las Islas Marshall en el Golfo de Omán, que conduce al estrecho desde el este, y mató a un marino.

Irán amenazó a embarcaciones que se aproximan al estrecho de Ormuz y al parecer lanzó múltiples ataques.

Cuando Irán cerró temporalmente partes del estrecho (a mediados de febrero) para un ejercicio militar, los precios del petróleo subieron alrededor de un 6 por ciento en los días siguientes.