Después de "tocar fondo", Newell's busca resurgir desde el mercado de pases

La derrota en el clásico fue otro duro golpe para la dirigencia leprosa, que no tiene tiempo para lamentos y debe actuar con rapidez

El pésimo momento que transita Newell's a nivel futbolístico , deja en claro que la derrota ante Central es apenas un grano en un presente que llena de tristeza, bronca e impotencia a los hinchas leprosos que ven al equipo caer en las tablas, tanto en la anual como en la de promedios , y que no pudo disfrutar todavía de una victoria en este 2026 .

El nuevo entrenador, Frank Darío Kudelka, dejó en claro en la conferencia de prensa post clásico que el equipo necesita, sí o sí, moverse en el mercado de pases y aprovechar las ventajas que surgieron con las salidas de Martín Fernández Figueira y Jherson Mosquera, más la lesión de Gabriel Arias, que tendrá un largo tiempo de recuperación tras la fractura de su tobillo.

Al parecer, es casi un hecho la llegada del lateral derecho Martín Ortega , proveniente de Tigre, quien tiene el pase en su poder. A este puesto, se le agregará un volante creativo , ya que la única opción que aparece en ese sector y de esas características es la de Valentino Acuña, quien no está pasando el mejor momento.

El otro puesto a definir es el del arquero , la idea de la gerencia de fútbol era analizarlo con el entrenador leproso después del clásico y ver si hace falta otra opción o se apuesta definitivamente a la continuidad de Williams Barlasina. Como opciones, más atrás, aparecen Josué Reinatti y Faustino Piotti.

frank kudelka Kudelka no logró cambiarle la cara a Newell's en el clásico. La Capital / Leonardo Vincenti

La vuelta a los entrenamientos será el martes

Tras la caída ante el Canalla, el plantel que dirige Kudelka tendrá libre este lunes y volverá a los entrenamientos el martes, por la mañana, en Bella Vista y a puertas cerradas. El nuevo técnico leproso tendrá algo más de una semana para preparar el próximo encuentro ante Platense, el martes 10 de marzo, en el Coloso del Parque.

>> Leer más: Frank Kudelka: "Estamos en el fondo del mar y hay que tener agallas para salir a flote"

Cabe destacar que, ante el paro anunciado por la AFA para esta fecha 9, Newell's debía visitar a Vélez este mismo viernes, pero tendrá descanso para enfocarse de lleno en el duelo ante el Calamar.

A seguir la situación de Armando Méndez

Armando Méndez no estuvo al 100% desde lo físico y su salida en el entretiempo lo confirmó. El uruguayo finalizó la primera etapa con una fuerte contractura y, en el regreso a las prácticas, se analizará si se le realizan estudios o simplemente trabajará de manera diferenciada los primeros días pensando en el duelo ante Platense.

En su lugar, sin un reemplazante natural en el banco de suplentes, Kudelka mandó a la cancha a Bruno Cabrera, quien a pesar de ser zaguero tuvo que cumplir con el trabajo de defender la banda derecha de la defensa.