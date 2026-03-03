Ya entregaron 5 mil pares de lentes a pacientes de centros de salud

Los operativos oftmalmológicos con confección gratuita de gafas se realizan desde 2024 en todos los barrios de la ciudad. La última semana se repartieron 360

El programa de entrega de lentes tiene como población objetivo a personas con problemas de refracción ocular, ametropías e hipermetropías.

Con el nuevo operativo realizado durante los días 25, 26 y 27 de febrero en los centros de Salud Roselló, Barrio Plata y Sur, la Municipalidad de Rosario ya entregó más de 5 mil pares de lentes de manera gratuita . Desde que comenzó el programa de atención oftalmológica en distintos barrios de la ciudad, se dio respuesta a pacientes adscriptos de la Red Municipal con problemas de visión que actualmente están en lista de espera.

El programa tiene como población objetivo a personas con problemas de refracción ocular, ametropías e hipermetropías . El mismo comenzó a desarrollarse en junio de 2024 realizando operativos mensuales en todos los distritos de la ciudad donde los profesionales realizan evaluaciones y entrega de lentes a pacientes adultos, niños y niñas previamente relevados por los centros de salud y citados específicamente a tal fin.

La importancia del programa radica en que la agudeza visual y la capacidad de poder ver determina, no solo la educación y el aprendizaje en los niños y niñas, sino también la capacidad de socializar e insertarse en el ámbito laboral.

En el marco de la continuidad del programa, durante todo el año se realizan operativos diagnosticando y confeccionando lentes correspondientes a las distintas patologías oculares que se detectan.

Centros de salud

Es importante destacar que los pacientes fueron citados en función de los relevamientos efectuados por los profesionales de sus centros de salud de referencia, entendiendo que se garantiza con esta acción una correcta agudeza visual, clave para el aprendizaje y desarrollo académico en el caso de niños y niñas en edad escolar.

Desde que comenzó el programa, la Secretaría de salud Pública realizó operáticos en los siguientes centros de salud: Ceferino, Alicia Moreau, San Martín A, Champagnat, Las Heras, Santa Lucía, Casiano Casas, Pasteur, Martin, Juana Azurduy, Santa Teresita, Staffieri, Casal, Coulin, Alicia Moreau, Maradona, Luchemos, Binner, Ferrandini, en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Roselló, Morandi y Sur.

Ante cualquier duda es importante realizar la consulta médica al centro de salud de referencia.