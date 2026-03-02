Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas en Rosario

Tras un fin de semana con sol, la primera semana de marzo comenzó con alerta por tormentas en Rosario. El pronóstico anticipa días inestables marcados por la presencia de lluvias, aunque sin descansos del calor que se va a mantener como un factor predominante a nivel local, al menos hasta las últimas horas del miércoles.

La madrugada del lunes llegó con vientos moderados del norte, un registro de 20º y cielo despejado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 22º. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado y una máxima que rondaría los 35º, bajando a 26º durante la noche.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que desde la madrugada del martes hasta la mañana puedan producirse tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes . A su vez, es posible que se registren lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo.

El cálculo oficial oscila entre 30 y 50 milímetros de agua acumulada por precipitaciones en la región. Por otra parte, el reporte no descarta actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento con picos de hasta 70 kilómetros por hora.

Ahora bien, para la tarde del martes se reducen las chances de lluvia y sólo se espera algún chaparrón aislado. Para la noche, se anticipa cielo parcialmente nublado.

Además, según el Servicio Meteorológico Nacional, las probabilidades de lluvia vuelven a aparecer hacia el jueves y el viernes. Para la madrugada del jueves se prevé entre un 10 y un 40% de probabilidades de precipitaciones. El viernes, tanto durante la madrugada como hacia la tarde/noche, también se esperan lluvias aisladas.

Temperaturas máximas y mínimas para los próximos días en Rosario