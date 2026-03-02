La Capital | El Mundo | Donald Trump

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas "o mucho más"

Teherán y sus aliados respondieron con ataques. Hay miles de pasajeros varados en Medio Oriente y los precios del petróleo se dispararon

2 de marzo 2026 · 19:17hs
Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas o mucho más

Israel y Estados Unidos continuaron este lunes con sus ataques sobre Irán que forman parte de una campaña que, de acuerdo con el presidente estadounidense, Donald Trump, probablemente se extenderá durante varias semanas. En tanto, Teherán y sus aliados respondieron con ataques contra Israel, los Estados árabes y objetivos críticos para la producción mundial de energía.

La intensidad de los ataques, la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y la falta de cualquier plan de salida sentaron las bases para un conflicto prolongado con consecuencias de gran alcance. Lugares usualmente tranquilos en Medio Oriente, como Dubai, fueron atacados; cientos de miles de pasajeros están varados en todo el mundo; los precios del petróleo se dispararon y los aliados de Estados Unidos prometieron ayudar a interceptar misiles y drones iraníes.

>> Leer más: Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos

Sin un fin al conflicto en el horizonte, Trump dijo que es probable que las operaciones duren de cuatro a cinco semanas, pero que estaba preparado “para ir mucho más allá de eso”.

Aseguró que las fuerzas estadounidenses estaban decididas a destruir las capacidades de misiles de Irán, acabar con su Armada, evitar que elabore un arma nuclear y garantizar que no pueda mantener su apoyo a grupos aliados como el Hezbolá libanés, el cual lanzó misiles contra Israel que respondió con una serie de ataques aéreos.

“Esta fue nuestra última y la mejor oportunidad de atacar —y lo estamos haciendo ahora mismo— y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen enfermo y siniestro”, declaró Trump.

Danny Danon, embajador israelí ante Naciones Unidas, señaló que el conflicto continuará “el tiempo que sea necesario”. Un portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, dijo que su país mantiene “todas las opciones sobre la mesa”, incluida una posible invasión terrestre a Líbano.

Aviones derribados por error

El caos del conflicto se hizo evidente cuando el Ejército estadounidense dijo que Kuwait había “derribado por error” tres aviones F15E Strike Eagles durante una misión de combate mientras Irán atacaba con aeronaves, misiles balísticos y drones. El Comando Central estadounidense indicó que los seis pilotos se eyectaron con seguridad y están en condición estable.

Mientras varios ataques aéreos alcanzaban Teherán, el principal funcionario de seguridad, Ali Larijani, prometió en la red social X (ex-Twitter): “No negociaremos con Estados Unidos”.

El número de muertos aumentó en todos los bandos. La Media Luna Roja Iraní reportó que la operación estadounidense-israelí ha cobrado la vida de al menos 555 personas. En Israel, donde los misiles iraníes han alcanzado distintos puntos, 11 personas han muerto. La respuesta de Israel contra Hezbollah dejó varios muertos en Líbano. Seis soldados estadounidenses han perdido la vida, se informó de tres muertos en Emiratos Árabes Unidos, dos durante la primera contraofensiva iraní, uno en Kuwait y otro en Bahréin.

Con los mercados mundiales ya sacudidos por los combates, QatarEnergy anunció que detendría su producción de gas natural licuado, sacando del mercado a uno de los principales proveedores a nivel mundial. No señaló cuándo planea restablecer su producción. En respuesta, los precios del gas natural en Europa se dispararon un 40 %.

La refinería saudí Ras Tanura fue atacada por drones, que fueron repelidos por sus defensa, afirmó un portavoz militar a través de la agencia estatal Saudi Press Agency. La instalación tiene una capacidad de más de medio millón de barriles de crudo al día.

Varios barcos también fueron atacados en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo que se comercia a nivel mundial y donde Irán ha amenazado con ataques.

Noticias relacionadas
Giorgia Meloni impulsa una reforma de la justicia y apunta a un modelo parecido al de Argentina. Fotografía: Alberto Lingria/Reuters

Alrededor de 200 mil rosarinos deciden el futuro de la justicia en Italia

miles de viajeros varados por la cancelacion de vuelos en medio oriente

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente

En la capital de Irán se registraron explosiones.

Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación "Rugido del León"

Bombardeo registrado en Kabul, capital de Afganistán

"Guerra abierta": Pakistán bombardeó la capital de Afganistán tras enfrentamientos en la frontera

Ver comentarios

Las más leídas

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Lo último

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: ¿Por qué no lo hicieron antes?

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: "¿Por qué no lo hicieron antes?"

Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios

Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios

Tras una nueva jornada humo en la ciudad, la provincia Fe coordinó con Entre Ríos, Buenos Aires y Nación un protocolo común
Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios
El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Por Martín Stoianovich

Policiales

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia
La Ciudad

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Ovación
Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Por Gustavo Conti
Ovación

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Leones FC, con Lionel Messi siguiéndolo desde Miami, igualó en el debut absoluto en la AFA

Leones FC, con Lionel Messi siguiéndolo desde Miami, igualó en el debut absoluto en la AFA

Policiales
Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

La Ciudad
Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios
La Ciudad

Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa
La Región

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos
La Región

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Disturbios tras el clásico: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años
Policiales

Disturbios tras el clásico: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario
La Ciudad

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario
Zoom

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada
La Ciudad

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo
Política

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo
Información General

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: no encontraron restos de ADN

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: no encontraron restos de ADN

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA
Política

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Newells: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Policiales

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Por Walter Palena

Ovación

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez