La Capital | La Ciudad | tormenta

Autos dañados y una ráfaga de 102 kmh: una tormenta severa dejó su huella en Rosario

La ciudad amaneció con cortes de tránsito por la caída de árboles y ramas durante la madrugada. También estuvo bloqueada la ruta provincial 21

3 de marzo 2026 · 08:01hs
La tormenta dejó secuelas graves en el centro.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

La tormenta dejó secuelas graves en el centro.

El alerta meteorológica de la última madrugada no fue en vano. La Municipalidad confirmó este martes que se desató una tormenta "severa" en Rosario y la jornada empezó con múltiples complicaciones entre autos dañados y árboles caídos por una serie de ráfagas que alcanzó un pico de 102 kilómetros por hora en el registro oficial.

El director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Gonzalo Ratner, dijo que el viento tuvo un fuerte impacto en la ciudad. A primera hora del día, ya habían ingresado más de 130 reclamos a través de la línea telefónica 103 y había varias calles bloqueadas en el centro, según explicó durante un reportaje en La Red Rosario.

El mapa de los cortes de tránsito se extendió más allá de los límites locales. La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció el bloqueo total de la ruta provincial 21 en Fighiera como consecuencia del temporal. A partir de este reporte se implementaron desvíos temporales hacia la autopista Rosario-Buenos Aires y el corredor se liberó hacia las 7.30. de la mañana.

Las huellas de una tormenta severa en Rosario

De acuerdo al registro oficial, varias ráfagas de viento superaron los 70 kmh este martes en la ciudad. La tormenta se desató pasada la medianoche y a la mañana ya había cesado el alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pero las secuelas persistían.

Árbol caído Montevideo Maipú

Ratner sostuvo que el temporal generó una "situación compleja" a nivel local. Hasta las 7 de la mañana, el municipio había recibido más de 70 reclamos por problemas con el arbolado público, otros 50 referidos a cables y columnas y 15 más sobre voladuras de chapas y carteles.

>> Leer más: Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Por otra parte, el funcionario aclaró que la lluvia fue persistente, pero en ningún momento se volvió intensa. En total se acumularon 16 milímetros de agua y no se reportaron inconvenientes por anegamientos.

Rama caída Entre Ríos Montevideo

Si bien se esperaba una mejora del tiempo en el transcurso de la mañana, el director de Gestión de Riesgo y Protección Civil recomendó mantenerse alerta debido a las condiciones en las que quedaron distintos sectores de la ciudad. En este sentido, remarcó que las autoridades recibieron muchos reclamos por caídas de ramas y otros problemas.

¿Dónde hay cortes de tránsito este martes en Rosario?

El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció los siguientes cortes de calle este martes a la mañana:

  • Riccheri entre avenida Pellegrini y Montevideo
  • Sarmiento entre avenida Pellegrini y Cochabamba
  • Maipú y Montevideo

En la mayoría de los casos, el municipio confirmó que los desvíos se implementaron debido a la caída de ramas y árboles sobre la calzada. También se restringió la circulación por el mismo inconveniente en los siguientes sectores:

  • Salta y Ovidio Lagos
  • Zeballos y bulevar Oroño

Más temprano, los Bomberos Voluntarios de Rosario confirmaron que un Volkswagen Up! quedó dañado en San Juan y Río de Janeiro. Un árbol se derrumbó a la madrugada y golpeó el vehículo estacionado en el barrio Echesortu.

Unas horas más tarde se registró un problema similar en el centro. En este caso, la caída afectó a un automóvil blanco y una camioneta roja. La calzada calle continuaba cerrada hacia las 8 de la mañana.

Noticias relacionadas
Desde el jueves el barco Ciudad de Rosario fue ingresado al astillero Fluvimar ubicado en El Mangrullo

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

el tiempo en rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas

Este domingo se divisaron espesas columnas de humo

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios

operativos antipicadas: 35 vehiculos al corralon y 19 positivos de alcoholemia

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

El picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

El picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Lo último

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el comienzo de clases

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el comienzo de clases

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

La ciudad amaneció con cortes de tránsito por la caída de árboles y ramas durante la madrugada. También estuvo bloqueada la ruta provincial 21

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario
La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal
La Ciudad

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el comienzo de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el comienzo de clases

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios
La Ciudad

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

El picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

El picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Después de tocar fondo, Newells busca resurgir desde el mercado de pases

Después de "tocar fondo", Newell's busca resurgir desde el mercado de pases

Ovación
Frank Kudelka armó un equipo de Newells que dio algo más de lo esperado, pero fue insuficiente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Frank Kudelka armó un equipo de Newell's que dio algo más de lo esperado, pero fue insuficiente

Frank Kudelka armó un equipo de Newells que dio algo más de lo esperado, pero fue insuficiente

Frank Kudelka armó un equipo de Newell's que dio algo más de lo esperado, pero fue insuficiente

Jorge Almirón fue el gran ganador del nuevo clásico que se llevó Central

Jorge Almirón fue el gran ganador del nuevo clásico que se llevó Central

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?

Policiales
Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

La Ciudad
La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal
La Ciudad

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el comienzo de clases

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el comienzo de clases

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo
El Mundo

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?
Ovación

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

Por Alvaro Torriglia
Economía

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: ¿Por qué no lo hicieron antes?
Política

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: "¿Por qué no lo hicieron antes?"

Se dilata el juicio por la muerte de Maradona porque no llevaron las pruebas
Información General

Se dilata el juicio por la muerte de Maradona porque no llevaron las pruebas

Cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado
Policiales

Cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Vandalismo tras el clásico: apedrearon edificios e incendiaron contenedores
Policiales

Vandalismo tras el clásico: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga
POLICIALES

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa
La Región

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos
La Región

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Disturbios tras el clásico: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años
Policiales

Disturbios tras el clásico: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario
La Ciudad

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario
Zoom

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo
Política

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo
Información General

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA
Política

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Newells: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Policiales

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi