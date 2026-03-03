Autos dañados y una ráfaga de 102 kmh: una tormenta severa dejó su huella en Rosario

La ciudad amaneció con cortes de tránsito por la caída de árboles y ramas durante la madrugada. También estuvo bloqueada la ruta provincial 21

El alerta meteorológica de la última madrugada no fue en vano. La Municipalidad confirmó este martes que se desató una tormenta "severa" en Rosario y la jornada empezó con múltiples complicaciones entre autos dañados y árboles caídos por una serie de ráfagas que alcanzó un pico de 102 kilómetros por hora en el registro oficial.

El director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Gonzalo Ratner , dijo que el viento tuvo un fuerte impacto en la ciudad. A primera hora del día, ya habían ingresado más de 130 reclamos a través de la línea telefónica 103 y había varias calles bloqueadas en el centro, según explicó durante un reportaje en La Red Rosario .

El mapa de los cortes de tránsito se extendió más allá de los límites locales. La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció el bloqueo total de la ruta provincial 21 en Fighiera como consecuencia del temporal. A partir de este reporte se implementaron desvíos temporales hacia la autopista Rosario-Buenos Aires y el corredor se liberó hacia las 7.30. de la mañana.

De acuerdo al registro oficial, varias ráfagas de viento superaron los 70 kmh este martes en la ciudad . La tormenta se desató pasada la medianoche y a la mañana ya había cesado el alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pero las secuelas persistían.

Árbol caído Montevideo Maipú Video: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Ratner sostuvo que el temporal generó una "situación compleja" a nivel local. Hasta las 7 de la mañana, el municipio había recibido más de 70 reclamos por problemas con el arbolado público, otros 50 referidos a cables y columnas y 15 más sobre voladuras de chapas y carteles.

Por otra parte, el funcionario aclaró que la lluvia fue persistente, pero en ningún momento se volvió intensa. En total se acumularon 16 milímetros de agua y no se reportaron inconvenientes por anegamientos.

Rama caída Entre Ríos Montevideo Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Si bien se esperaba una mejora del tiempo en el transcurso de la mañana, el director de Gestión de Riesgo y Protección Civil recomendó mantenerse alerta debido a las condiciones en las que quedaron distintos sectores de la ciudad. En este sentido, remarcó que las autoridades recibieron muchos reclamos por caídas de ramas y otros problemas.

¿Dónde hay cortes de tránsito este martes en Rosario?

El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció los siguientes cortes de calle este martes a la mañana:

Riccheri entre avenida Pellegrini y Montevideo

Sarmiento entre avenida Pellegrini y Cochabamba

Maipú y Montevideo

En la mayoría de los casos, el municipio confirmó que los desvíos se implementaron debido a la caída de ramas y árboles sobre la calzada. También se restringió la circulación por el mismo inconveniente en los siguientes sectores:

Salta y Ovidio Lagos

Zeballos y bulevar Oroño

Más temprano, los Bomberos Voluntarios de Rosario confirmaron que un Volkswagen Up! quedó dañado en San Juan y Río de Janeiro. Un árbol se derrumbó a la madrugada y golpeó el vehículo estacionado en el barrio Echesortu.

Unas horas más tarde se registró un problema similar en el centro. En este caso, la caída afectó a un automóvil blanco y una camioneta roja. La calzada calle continuaba cerrada hacia las 8 de la mañana.