Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Como usuario inscripto adquirió pistolas, revólveres y una escopeta; armamento que luego fue entregado de manera ilegal a personas no autorizadas

El acusado tenía 36 armas registradas a su nombre. Catorce fueron secuestradas en su casa de Cañada de Gómez.

Un hombre fue acusado acusado de comprar armas legalmente para desviarlas al mercado ilegal . Identificado por sus iniciales SG, y detenido el pasado 25 de febrero, quedó en prisión preventiva por cuatro meses en Cañada de Gómez.

La fiscal Juliana González le atribuyó a SG valerse de su calidad de legítimo usuario inscripto en el Registro Nacional de Armas para adquirir armas de fuego con el “objetivo de real de entregarlas a personas que no están autorizadas” a poseerlas. La fiscal sostuvo que el acusado tiene registradas a su nombre 36 armas, entre ellas nueve pistolas 9 milímetros, dos pistolas calibre 22, diez pistolas calibre 380 , dos revólveres calibre 32, dos pistolas 45 milímetros, así como carabinas y escopetas.

La fiscal sostuvo que el sospechoso compró seis armas en 2024 y otras treinta el año pasado . Y especificó que las adquisiciones se hicieron por compra directa y por transferencia entre legítimos usuarios. Para esas compras erogó, a valores actuales, 22.627 dólares, dinero “cuya procedencia no pudo justificar legalmente”.

En ese contexto la fiscal recordó que el pasado 25 de febrero se realizó un allanamiento en el domicilio de guarda de las armas, en La Plata al 1700 de Cañada de Gómez. En esa oportunidad no se encontró ninguna de las armas de fuego que deberían haber estado allí.

Cotejo

Sobre las armas que alguna vez compró legalmente SF, la fiscal se refirió a una pistola Bersa 380 que fue incautada el pasado 1º de enero en Garibaldi al 3300 de Rosario, donde un hombre amenazó a otros vecinos y ante la llegada de la policía se escapó luego de descartarla en el escape. La incautación de la pistola, que tenía suprimido su número de serie, coincidió con el cotejo de balística de un abuso de armas y amenazas ocurrido el pasado 3 de septiembre en Valparaíso al 2700.

SG fue detenido el pasado 25 de febrero en un allanamiento a una casa de avenida Santa Fe al 2300 de Cañada de Gómez. Allí se secuestraron catorce armas de fuego, de las cuales doce estaban registradas a su nombre y las dos restantes a nombre de terceros.

En ese contexto la fiscal dedujo que de las 36 armas que debería tener en su poder, de las cuales doce fueron secuestradas en la casa donde fue detenido y otras tres no fueron retiradas de las armerías, hay 21 armas que “fueron entregadas de manera ilegal y habitual y en fecha indeterminada pero previa al 25 de febrero pasado indebidamente a personas que no revisten calidad de legítimos usuarios”.

En tal sentido la fiscal detalló que esa entrega indebida consistió en diez pistolas calibre 380, seis pistolas 9 milímetros, dos pistolas calibre 45, un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 12.

La fiscal imputó a SG como autor del delito de “provisión ilegal de armas de fuego agravado por habitualidad” y el juez de primera instancia Álvaro Campos le dictó la prisión preventiva por cuatro meses.