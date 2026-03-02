La Capital | Policiales | Cañada de Gómez

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Como usuario inscripto adquirió pistolas, revólveres y una escopeta; armamento que luego fue entregado de manera ilegal a personas no autorizadas

2 de marzo 2026 · 19:17hs
El acusado tenía 36 armas registradas a su nombre. Catorce fueron secuestradas en su casa de Cañada de Gómez. 

El acusado tenía 36 armas registradas a su nombre. Catorce fueron secuestradas en su casa de Cañada de Gómez. 

Un hombre fue acusado acusado de comprar armas legalmente para desviarlas al mercado ilegal. Identificado por sus iniciales SG, y detenido el pasado 25 de febrero, quedó en prisión preventiva por cuatro meses en Cañada de Gómez.

La fiscal Juliana González le atribuyó a SG valerse de su calidad de legítimo usuario inscripto en el Registro Nacional de Armas para adquirir armas de fuego con el “objetivo de real de entregarlas a personas que no están autorizadas” a poseerlas. La fiscal sostuvo que el acusado tiene registradas a su nombre 36 armas, entre ellas nueve pistolas 9 milímetros, dos pistolas calibre 22, diez pistolas calibre 380, dos revólveres calibre 32, dos pistolas 45 milímetros, así como carabinas y escopetas.

La fiscal sostuvo que el sospechoso compró seis armas en 2024 y otras treinta el año pasado. Y especificó que las adquisiciones se hicieron por compra directa y por transferencia entre legítimos usuarios. Para esas compras erogó, a valores actuales, 22.627 dólares, dinero “cuya procedencia no pudo justificar legalmente”.

>>Leer más: Santa Fe: Imputan a nueve personas por comprar armas legalmente y desviarlas al mercado ilegal

En ese contexto la fiscal recordó que el pasado 25 de febrero se realizó un allanamiento en el domicilio de guarda de las armas, en La Plata al 1700 de Cañada de Gómez. En esa oportunidad no se encontró ninguna de las armas de fuego que deberían haber estado allí.

Cotejo

Sobre las armas que alguna vez compró legalmente SF, la fiscal se refirió a una pistola Bersa 380 que fue incautada el pasado 1º de enero en Garibaldi al 3300 de Rosario, donde un hombre amenazó a otros vecinos y ante la llegada de la policía se escapó luego de descartarla en el escape. La incautación de la pistola, que tenía suprimido su número de serie, coincidió con el cotejo de balística de un abuso de armas y amenazas ocurrido el pasado 3 de septiembre en Valparaíso al 2700.

SG fue detenido el pasado 25 de febrero en un allanamiento a una casa de avenida Santa Fe al 2300 de Cañada de Gómez. Allí se secuestraron catorce armas de fuego, de las cuales doce estaban registradas a su nombre y las dos restantes a nombre de terceros.

>>Leer más: Descubren organización de policías que vendían armas poderosas en Rosario

En ese contexto la fiscal dedujo que de las 36 armas que debería tener en su poder, de las cuales doce fueron secuestradas en la casa donde fue detenido y otras tres no fueron retiradas de las armerías, hay 21 armas que “fueron entregadas de manera ilegal y habitual y en fecha indeterminada pero previa al 25 de febrero pasado indebidamente a personas que no revisten calidad de legítimos usuarios”.

En tal sentido la fiscal detalló que esa entrega indebida consistió en diez pistolas calibre 380, seis pistolas 9 milímetros, dos pistolas calibre 45, un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 12.

La fiscal imputó a SG como autor del delito de “provisión ilegal de armas de fuego agravado por habitualidad” y el juez de primera instancia Álvaro Campos le dictó la prisión preventiva por cuatro meses.

Noticias relacionadas
Roco y Wifi: dos eslabones violentos de la banda Los Menores 

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado.

Cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

El clásico rosarino terminó con corridas y balas de goma afuera del Coloso.

Disturbios tras el clásico: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Un patrullero quedó roto en Pellegrini e Iriondo tras el clásico rosarino.

Vandalismo tras el clásico: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Ver comentarios

Las más leídas

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Lo último

Se dilata el juicio por la muerte de Maradona porque no llevaron las pruebas

Se dilata el juicio por la muerte de Maradona porque no llevaron las pruebas

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: ¿Por qué no lo hicieron antes?

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: "¿Por qué no lo hicieron antes?"

Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios

Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios

Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios

Tras una nueva jornada humo en la ciudad, la provincia Fe coordinó con Entre Ríos, Buenos Aires y Nación un protocolo común
Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios
El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Por Martín Stoianovich

Policiales

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia
La Ciudad

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Ovación
Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Por Gustavo Conti
Ovación

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Rugby: en Rosario, la Cuna del Bandera, la Ciudad del Deporte, se lanzó el Torneo del Interior

Leones FC, con Lionel Messi siguiéndolo desde Miami, igualó en el debut absoluto en la AFA

Leones FC, con Lionel Messi siguiéndolo desde Miami, igualó en el debut absoluto en la AFA

Policiales
Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

La Ciudad
Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios
La Ciudad

Mientras Rosario sufre otra vez el humo, Santa Fe coordina un plan conjunto para prevenir incendios

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa
La Región

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos
La Región

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Disturbios tras el clásico: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años
Policiales

Disturbios tras el clásico: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario
La Ciudad

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario
Zoom

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada
La Ciudad

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo
Política

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo
Información General

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: no encontraron restos de ADN

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: no encontraron restos de ADN

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA
Política

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Newells: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Policiales

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Por Walter Palena

Ovación

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez