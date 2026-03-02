El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa

Roly Santacroce enmarcó la situación en un "proceso de separación" después de 20 años de matrimonio. Dijo que es algo "netamente personal" que no afecta a su gestión

El intendente de Funes, Rolvider "Roly" Santacroce, respondió la denuncia de su esposa

El intendente de Funes, Rolvider "Roly" Santacroce , realizó un descargo en sus redes sociales luego de que fuera denunciado por su esposa por malos tratos, agresiones verbales e intimidaciones.

"Ante este hecho que es de público conocimiento, quiero comentarles que estoy viviendo después de 20 años un proceso e separación con mi esposa (...) lo estamos solucionando en familia como corresponde por mis hijos y también por ella que es es la persona que me acompaña en los últimos 20 años.", sostuvo.

Luego planteó: " Es un hecho netamente personal que ha escalado a un nivel que realmente no queríamos". Dijo que el episodio no lo afecta como persona pública ni en su gestión. "Muchas gracias y me siento con la misma fuerza y ganas que siempre tengo para seguir gobernando esta ciudad", finalizó.

En la denuncia que presentó en la comisaría 23ª, la mujer pidió la urgente intervención de la Justicia para "proteger la integridad psicológica" propia como la de sus hijos adolescentes.

La denunciante, una profesional médica de 51 años, afirmó que los episodios violentos que le adjudica a Santacroce la obligan a encerrarse con llave en una habitación con sus hijos, lo acusó de organizar reuniones nocturnas en las que consume alcohol junto con conocidos y personas ajenas al grupo familiar, y aseguró que el intendente extrajo dinero que tenían guardado en una valija.

"En reiteradas oportunidades se torna agresivo en forma verbal", precisó la mujer, lo cual ocurriría "sin motivo alguno por diferentes cuestiones domésticas".

Sostuvo que "en los días de semana hace ingresar a un quincho" que se encuentra en el fondo de su casa "a personas extrañas y personas conocidas a ingerir alcohol hasta altas horas de la noche".

"Tengo mucho miedo por mi integridad y la de mis hijos, es por ello que cuando pasan estas cosas me encierro con llave en mi casa", detalló, además de remarcar que su esposo "se llevó del hogar común el dinero en efectivo en una valija".

La mujer aseguró que Santacroce ya no vive en el hogar familiar y sostuvo: "No quiero que vuelva al domicilio".

Finalmente, sentenció: "Desde el día de hoy no quiero sufrir más esos malos tratos e intimidaciones que me generan su presencia en el hogar común que compartimos conjuntamente con nuestros hijos adolescentes de 14 años".

"Quiero proteger la integridad psicológica de ellos, como así también la mía", concluyó.