La Capital | intendente

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa

Roly Santacroce enmarcó la situación en un "proceso de separación" después de 20 años de matrimonio. Dijo que es algo "netamente personal" que no afecta a su gestión

2 de marzo 2026 · 11:15hs
El intendente de Funes

El intendente de Funes, Rolvider "Roly" Santacroce, respondió la denuncia de su esposa

El intendente de Funes, Rolvider "Roly" Santacroce, realizó un descargo en sus redes sociales luego de que fuera denunciado por su esposa por malos tratos, agresiones verbales e intimidaciones.

"Ante este hecho que es de público conocimiento, quiero comentarles que estoy viviendo después de 20 años un proceso e separación con mi esposa (...) lo estamos solucionando en familia como corresponde por mis hijos y también por ella que es es la persona que me acompaña en los últimos 20 años.", sostuvo.

Luego planteó: "Es un hecho netamente personal que ha escalado a un nivel que realmente no queríamos". Dijo que el episodio no lo afecta como persona pública ni en su gestión. "Muchas gracias y me siento con la misma fuerza y ganas que siempre tengo para seguir gobernando esta ciudad", finalizó.

La denuncia contra el intendente de Funes

En la denuncia que presentó en la comisaría 23ª, la mujer pidió la urgente intervención de la Justicia para "proteger la integridad psicológica" propia como la de sus hijos adolescentes.

La denunciante, una profesional médica de 51 años, afirmó que los episodios violentos que le adjudica a Santacroce la obligan a encerrarse con llave en una habitación con sus hijos, lo acusó de organizar reuniones nocturnas en las que consume alcohol junto con conocidos y personas ajenas al grupo familiar, y aseguró que el intendente extrajo dinero que tenían guardado en una valija.

"En reiteradas oportunidades se torna agresivo en forma verbal", precisó la mujer, lo cual ocurriría "sin motivo alguno por diferentes cuestiones domésticas".

Sostuvo que "en los días de semana hace ingresar a un quincho" que se encuentra en el fondo de su casa "a personas extrañas y personas conocidas a ingerir alcohol hasta altas horas de la noche".

"Tengo mucho miedo por mi integridad y la de mis hijos, es por ello que cuando pasan estas cosas me encierro con llave en mi casa", detalló, además de remarcar que su esposo "se llevó del hogar común el dinero en efectivo en una valija".

La mujer aseguró que Santacroce ya no vive en el hogar familiar y sostuvo: "No quiero que vuelva al domicilio".

Finalmente, sentenció: "Desde el día de hoy no quiero sufrir más esos malos tratos e intimidaciones que me generan su presencia en el hogar común que compartimos conjuntamente con nuestros hijos adolescentes de 14 años".

"Quiero proteger la integridad psicológica de ellos, como así también la mía", concluyó.

Ver comentarios

Las más leídas

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Lo último

La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico

La conversación de Di María con Jorge Almirón tras la victoria de Central en el clásico

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Anmat prohibió productos cosméticos, medicamentos y filtros de agua por riesgo para la salud

Anmat prohibió productos cosméticos, medicamentos y filtros de agua por riesgo para la salud

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

La detención fue anunciada por el gobierno de Santa Fe y se suma a la aprehensión el fin de semana del presunto instigador del ataque

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado
Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada
La Ciudad

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario
La Ciudad

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años
Policiales

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores
Policiales

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Se volvió a paralizar la refacción del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se volvió a paralizar la refacción del Monumento a la Bandera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Ángel Di María lo dijo clarito: Si no era el clásico, no hubiera jugado

Ángel Di María lo dijo clarito: "Si no era el clásico, no hubiera jugado"

Ovación
Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells
Ovación

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Newells: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Newell's: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Policiales
Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado
Policiales

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

La Ciudad
Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada
La Ciudad

Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Policiales

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Por Walter Palena

Ovación

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema
La Ciudad

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila
La Ciudad

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente
El Mundo

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos
Ovación

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?
Ovación

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?

Equivocan el camino: docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir
La Ciudad

"Equivocan el camino": docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500
la region

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río
La ciudad

Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río

El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

"El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados"

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
La Ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
La Ciudad

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos
Política

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado