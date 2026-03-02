Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

El entrenador leproso tuvo un duro debut con derrota en el clásico, por lo que deberá maniobrar de manera urgente para comenzar a sumar puntos

El panorama de Newell's es caótico . La derrota en el clásico profundizó la crisis institucional y deportiva que atraviesa la Lepra, que se ubica en puesto de descenso por tabla anual y no encuentra el rumbo . La llegada de Frank Darío Kudelka no calmó la situación, pero actualmente es la única salida que se encuentra en el Parque Independencia .

Con lo poco que tenía, y solamente tres días de trabajo, el nuevo DT rojinegro buscó darle algo de juego a su equipo , que lo intentó en los primeros minutos del partido. Sin líderes, sin referentes y sin goles, Newell's se hunde cada vez más, pero Kudelka está decidido a sacarlo “a flote” .

El entrenador leproso tendrá unos días para levantar el ánimo de sus jugadores, golpeados por el contexto y la derrota en el clásico, y buscar darle una idea de juego que todavía no apareció en lo que va del campeonato.

Más allá de no haber ganado en lo que va del 2026, la Lepra cosechó seis derrotas y apenas dos empates en estas primeras ocho fechas del Apertura, con mitad de la competencia por disputarse. Además, es el equipo más goleado con 16 goles en contra.

Cuánto tiempo tendrá Kudelka para el próximo partido

Kudelka deberá trabajar incansablemente durante los próximos días para lograr que Newell's sea competitivo y comience a sumar puntos que lo alejen del descenso rápidamente, y así evitar profundizar su situación.

En caso de mantenerse el paro previsto por los clubes para la fecha 9 que se disputaría el próximo fin de semana (visitaba a Vélez este viernes), el DT leproso tendría ocho días para planificar el próximo partido en el que su equipo recibirá el martes 10 de marzo, desde las 17.30, a Platense en el Coloso.

El clima será inevitablemente de alta tensión. A pesar del impulso que bajó desde las tribunas en la previa del partido, los reproches bajaron luego de los dos goles de Central y el nerviosismo estuvo a la luz. Los hinchas rojinegros reclamaron actitud, la cual será muy necesaria para sacar a Newell's adelante.

Los próximos partidos de Newell's