La esposa del gendarme Nahuel Gallo se preguntó: "¿Por qué no lo hicieron antes?"

María Alexandra Gómez dijo que espera que terminen los chequeos médicos para estar con su pareja en su casa, y aseguró que no tiene "mucha información" sobre las gestiones de la AFA en Venezuela

2 de marzo 2026 · 20:43hs
María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo preso de manera ilegal en Venezuela durante casi quince meses, habló luego del regreso de su pareja al país y dijo sobre las negociaciones de la AFA que lograron su repatriación: “Es absurdo que se haya esperado 448 días para esto”.

La mujer manifestó en declaraciones radiales que no tiene "mucha información” respecto a la gestión que hicieron la AFA y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, para lograr la vuelta de Gallo a la Argentina. "Lo único que sé es que Nahuel subió a un avión porque hubo algún tipo de mediación”, indicó.

>> Leer más: El gobierno admitió que no participó en la negociación de la AFA

“Creo que Dios así lo quiso y creo que fueron instrumentos. Obviamente, estamos agradecidos con todas las gestiones que se han hecho para que Nahuel hoy esté sano y salvo con nosotros. Es un regalo bastante grande”, expresó.

También lamentó que haya pasado tanto tiempo porque, de haber comenzado esta misma gestión en diciembre de 2024, “se hubiera evitado mucho dolor”, sostuvo.

“¿Por qué no lo hicieron antes, si tenían poder para hacerlo?”, se preguntó.

Asimismo, sostuvo que si no se hubiese producido la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de la administración estadounidense de Donald Trump, "la liberación de Nahuel no hubiera existido jamás, ni su liberación ni la de los presos políticos en Venezuela. Lo veíamos lejísimos”.

Gómez detalló que su esposo era sometido a chequeos médicos y confirmó que se encuentra en buen estado de salud, a pesar de que “está muy flaco” porque “obviamente el cuerpo pasa facturas”.

“En el encuentro yo me sentía muy nerviosa, pero era ese abrazo que tanto estábamos necesitando. La voz, el beso, que viera a su hijo. Ahora está bien. Sigue siendo el mismo Nahuel que tanto extrañaba”, manifestó Gómez.

La mujer añadió que está agradecida "con la Gendarmería Nacional y con el obispo castrense, monseñor Oliveira. Todas las noches hacíamos una cadena de oración y yo creo que eso era lo que nos mantenía fuertes a cada uno de nosotros. Hoy estamos felices, contentos y ansiosos de que Nahuel pueda regresar a casa, de que pueda estar con su hijo y que ya empiece a sanar tanto esa mente como el corazón".

"Van a conocer ese Nahuel del que tanto yo les hablaba. Es buena gente. Nunca tuvieron que haber dicho que era un asesino, que era un terrorista, que era un espía, porque no, no tiene nada de eso”, concluyó.

