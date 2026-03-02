La Capital | La Ciudad | Costa Nueva

Costa Nueva: el mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

La obra “Río Arriba”, de Martín Ron, entra en su etapa final de conservación. Habrá cierres parciales por 48 horas mientras se aplica la laca protectora

2 de marzo 2026 · 15:22hs
Rosario refuerza la conservación del mural de El Aura con un proceso técnico de laqueado

Rosario refuerza la conservación del mural de El Aura con un proceso técnico de laqueado

Este lunes comenzaron los trabajos técnicos de laqueado del mural de El Aura, la obra emplazada en Costa Nueva. Las tareas incluyen, en una primera instancia, el hidrolavado con baja presión y soplado de superficie y, posteriormente, la aplicación de una laca protectora especial que permitirá sellar y preservar la pintura ante las condiciones climáticas propias de la ribera y el intenso tránsito de personas.

El laqueado se realizará por tramos a partir del martes, por lo que será necesario cerrar parcialmente distintos sectores del mural hasta que el producto seque de manera definitiva, proceso que demanda aproximadamente 48 horas por sector. Este proceso es el mismo que se realizó en el playón del Parque España, y que permite su normal uso.

Mientras una parte permanezca restringida, el resto del paseo continuará habilitado. Desde el equipo técnico aclararon que estos trabajos forman parte del proceso previsto desde el inicio y no responden a reparaciones, sino a la etapa final de conservación de la obra.

El mural

Río Arriba, el mural de El Aura, fue concebido como una pieza de gran escala específicamente para dialogar con el río, el paisaje y la identidad de la ciudad. Durante varias semanas, el equipo de Martín Ron trabajó en altura junto a muralistas locales, en una experiencia que combinó técnica, intercambio y aprendizaje colectivo. Para muchos artistas rosarinos fue una oportunidad inédita: compartir andamios, procesos y decisiones con uno de los muralistas más reconocidos del país implicó no solo participar de una obra emblemática, sino también incorporar metodologías y miradas que enriquecen la escena artística local.

aure 2
El Aura será el corazón de Costa Nueva

El Aura será el corazón de Costa Nueva

Martín Ron es uno de los referentes del muralismo contemporáneo a nivel internacional. Sus obras monumentales pueden encontrarse en distintas ciudades de Argentina y del mundo, desde intervenciones urbanas en el conurbano bonaerense hasta murales en Europa, Estados Unidos y Asia, caracterizados por su hiperrealismo, el trabajo de escala y la capacidad de convertir edificios completos en imágenes de alto impacto visual. En Rosario ya había dejado su huella con intervenciones anteriores que consolidaron su vínculo con la ciudad y su paisaje urbano.

Costa Nueva

La culminación del mural se enmarca en la inauguración oficial de Costa Nueva, el nuevo paseo público que amplía y pone en valor el frente ribereño, sumando espacio público de calidad, áreas de encuentro y una propuesta cultural integrada al paisaje. La apertura fue celebrada con una convocatoria masiva de vecinos y vecinas que participaron de actividades artísticas, recorridos y propuestas recreativas, consolidando el sector como un nuevo punto de referencia para la ciudad.

>> Leer más: Qué es Costa Nueva, el nuevo paseo público en Rosario que invita a disfrutar del río y el verde

Con la finalización del laqueado, prevista para el jueves, el mural quedará completamente protegido y listo para ser transitado de manera definitiva, junto al paisaje de la ribera, como una obra que ya forma parte del patrimonio cultural contemporáneo de Rosario.

