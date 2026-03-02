Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Dos jóvenes investigados como parte de la banda Los Menores fueron detenidos durante el fin de semana. Ambos tenían pedido de captura pero además ya habían sido aprehendidos en otras ocasiones. Uno de ellos, poco antes de caer, fue mencionado en una bandera aparecida en un puente de Circunvalación en la que se lo relacionaba al presunto jefe de la organización, y todavía prófugo, Matías Gazzani.

Uno de los detenidos es Roque Alejandro "Roco" Romero , de 22 años, con domicilio en el barrio 7 de Septiembre pero capturado en un departamento de Echesortu. El otro es Lautaro "Wifi" Brest , de 21 años, oriundo de los Fonavi de Rouillón y Seguí. El primero tenía pedido de captura en la causa por asociación ilícita contra Los Menores y aparece en investigaciones por narcomenudeo y al menos dos homicidios. Brest, por su parte, no tenía requerimiento judicial pero figura en informes de venta de drogas al menudeo vinculadas a la banda y fue mencionado en un crimen.

Desde el gobierno provincial explicaron que Brest fue demorado tras un llamado por violencia de género y, al ser identificado, desde la Fiscalía solicitaron que permaneciera detenido. El jueves su nombre había aparecido junto al de Gazzani en una bandera colgada en el puente de Circunvalación a la altura del acceso Uriburu . En tanto, sobre Romero, detallaron que dieron con su paradero tras una serie de tareas de inteligencia. El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, lo ubicó como "uno de los jefes de los sicarios que operan para la banda Los Menores".

Roco, "pam pam pam"

Uno de los primeros registros judiciales sobre Roque Alejandro "Roco" Romero data de noviembre de 2022, cuando fue demorado en un departamento de Cerrito al 1500. El operativo se realizó en el marco de la investigación por el homicidio de Jorge Ricardo Franco, ocurrido en octubre de aquel año en el barrio Industrial. Allí estaba junto a Ezequiel Dilascio, otro miembro de Los Menores ya imputado y a quien le secuestraron un celular en el cual aparecieron evidencias del precipitado crecimiento de la banda en el esquema criminal rosarino.

En esos chats Roco Romero se mostraba implacable. "Tenemos que ir con cuatro pico (pistolas) y pam pam pam, todos en la cara. Cuando están en el piso hay que grabarlo, volvemos a cargar otro cargador y pam pam pam", le dijo a Dislacio en un mensaje de voz el día antes de caer, en lo que parecía ser la planificación de un ataque que no llegaron a concretar. Para entonces su nombre aparecía en al menos dos causas por homicidios.

Uno fue el mencionado asesinato de Jorge Franco, enmarcado en la disputa que en los barrios Industrial, Empalme Graneros y Ludueña sostuvieron las bandas lideradas desde la cárcel por Francisco Riquelme de un lado y Matías César del otro. En esa trama el presunto jefe de Los Menores, el prófugo Matías Gazzani, le habilitaba los gatilleros a Fran Riquelme de acuerdo a lo aportado por un testigo. Otro homicidio en el que se menciona a Roco Romero es el de Bruno Joel Grosso, ocurrido en agosto de 2023 en Colombia al 400 bis. En la causa por ese crimen se habla de una pelea que la víctima tuvo con integrantes de Los Menores dentro de un boliche el fin de semana anterior al asesinato. Un testigo asegura que tanto Romero como Dislascio alardearon de su participación en el crimen días después, mientras se cortaban el pelo en una barbería.

Wifi, en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Lautaro "Wifi" Brest no tenía pedido de captura como miembro de Los Menores pero su nombre aparecía en varias denuncias por narcomenudeo que lo vinculaban a la banda. En ese marco había estado entre los detenidos el 11 de mayo de 2025 en su vivienda de Rouillón al 3600 con unos 15 gramos de cocaína fraccionada. Días antes, el 18 de abril, lo habían demorado en un megaoperativo policial que interrumpió un partido de fútbol en Sánchez de Loria al 1800 bis, donde fueron identificados varios miembros de Los Menores que ya están imputados. Brest, por su parte, recuperó la libertad en ambas ocasiones.

Tiempo atrás ya había tenido su aparición en las crónicas violentas. El 1º de abril de 2023, cuando tenía 17 años, fue atacado a tiros cuando estaba en un playón lindero a las torres del Fonavi en el que vive. Los conflictos escalaron y se prolongaron en el tiempo, al punto que el 2 de abril de 2025 lo intentaron matar cuando estaba dentro de un taxi estacionado. Fue su padre, Nicolás Brest, que iba como conductor del vehículo, quien quedó grave por la balacera y murió el mes siguiente, 10 de mayo, un día antes de que Wifi quede demorado en su domicilio.

En ocasión de la causa por el asesinato de su padre trascendió que el joven tenía conflictos por una disputa territorial en la zona del Fonavi en la que del otro lado aparecía una banda comandada por un preso de Piñero, Brandon "Berraco" Aramburu. Una saga que acumuló varios homicidios, con amigos de Brest entre las víctimas, y que incluye un capítulo en octubre pasado cuando fue asesinado Maximiliano Gómez Cáceres en Juan XXIII al 5600, a metros del Fonavi. Un crimen en el cual resonó fuerte el nombre de Lautaro Brest, aunque hasta el momento la Justicia no le atribuyó ese hecho.

Los Menores y el narcomenudeo

Un pilar de la banda Los Menores es el narcomenudeo, trama sobre la cual la unidad fiscal de Microtráfico acumuló información en el último año. En ese contexto se dio cuenta del crecimiento de la organización, que ganó territorios a fuerza de hechos violentos que a su vez tuvieron sus períodos de pausa a medida que la banda logró copar distintas zonas de la ciudad. Tanto Roco Romero como Wifi Brest aparecen como encargados de la venta de estupefacientes o del abastecimiento a otros vendedores.

Sobre Romero hay denuncias telefónicas que lo ubicaban vendiendo en la zona de su casa de Génova al 8100 en el barrio 7 de Septiembre. El relato del denunciante lo describía en cueros y pantalones cortos, junto a un joven en bicicleta, comercializando estupefacientes en la vía pública. Parte de una dinámica habitual en el barrio originario de la banda, de acuerdo a distintas investigaciones en las que fueron identificados en espacios públicos que ocupaban para el narcomenudeo.

Descripciones similares aparecen en relación a Brest, apuntado por denunciantes como uno de los abastecedores de comercios de la zona del fonavi de Rouillón y Seguí que también vendían drogas. Como ejemplo aparecen un kiosco 24 horas y un local de comidas cuyas encargadas recibían la mercadería de Wifi Brest. Denuncias que incluso especificaban el domicilio del joven como una base de la banda, lo que coincide con la droga secuestrada cuando el joven cayó en su vivienda del Fonavi con cocaína fraccionada.