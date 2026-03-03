El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Ingresó el jueves pasado al astillero Fluvimar, en El Mangrullo, y desde este lunes se comenzó a trabajar en el casco, y en los interiores para relanzarlo en su actividad turística y corporativa

Astilleros Fluvimar es ya el nuevo destino del Barco Ciudad de Rosario, que tendrá una intensa puesta a punto antes de su salida a flote y sus amarras en La Fluvial frente al Monumento a la Bandera: un regreso pensado para el próximo 20 de Junio, Día de la Bandera. La embarcación se encuentra en el dique seco desde el jueves pasado, y el astillero estará a cargo de lo que se denomina la "obra viva", es decir, todo lo que está por debajo de la línea de flotación. Mientras, el reconocido estudio Alonso-Del Castillo ADC se hará cargo de un rejuvenecimiento estético de sus interiores respetando el estilo clásico del buque, emblema de los paseos por el Paraná.

Ahora, manos a la obra para las tareas navales en el astillero . El Ciudad de Rosario cuenta con una superficie de grada de unos 1.500 metros cuadrados con un varadero de 70 metros de largo y presta servicio de reparación de casco en seco. Lo novedoso es que el barco ya pasó la inspección técnica que efectúa Prefectura Naval Argentina y ahora se prepara para su modernización. Todo ello, de cara a un objetivo anhelado por todos: regresar a las amarras de La Fluvial para retomar sus paseos turísticos y empresariales . Como antecedente, Fluvimar le realiza al barco las reparaciones y chequeos mecánicos desde 2010, cuando previamente estas tareas se realizaban en Buenos Aires.

El barco Ciudad de Rosario ya se encuentra con las primeras las tareas de reparación y reacondicionamiento de lo que en el ambiente náutico se denomina “obra viva”, es decir, lo que no se ve desde la superficie.

Y como ya se anticipó, los interiores estarán bajo la órbita del reconocido estudio de arquitectura Alonso-Del Castillo ADC con una propuesta que combina lo clásico del barco con las comodidades de la modernidad. Se hará hincapié en la iluminación a fin de que no interfiera con lo realmente importante que es el paisaje, sobre todo en navegaciones nocturnas.

El desafío del proyecto de puesta a punto estético y funcional es encontrar la mayor versatilildad posible en un equilibrio entre turismo y servicio corporativo.

Una emblema en El Mangrullo

Todo lo referido a los interiores y obra muerta se trabajará en paralelo en el astillero para acelerar todo lo posible los plazos establecidos.

En cuanto a la propulsión, el barco cuenta con dos motores Cummins, que se revisarán en forma íntegra y minuciosa a fin de realizar todos los arreglos y mantenimientos necesarios. Cummins Argentina ya se mostró predispuesta a colaborar y dar soporte al proyecto de recuperación del barco.

También se realizarán modificaciones en el sistema de recolección y disposición de aguas grises a fin de estar a derecho con el Reginave, que es el marco regulatorio de la la navegación marítima y lacustre, que se va adaptando y modificando a las nuevas necesidades.

Y según señalaron desde Hayra SRL, la nueva dueña de la embarcación, todos los trabajos están supervisados por un técnico e ingeniero naval a fin de que todo se haga bajo norma.

Ultima generación en seguridad

Otro aspecto fundamental donde se hará especial hincapié es en la seguridad. En ese sentido, el barco incorporará en su puente de mando tecnología de última generación como Plotter, Sistema AIS, Cámaras térmicas y un sofisticado sistema de sensores y alertas.

Y un tema no menor en el que se pretende asumir un rol de liderazgo es la preservación del Delta del Paraná y su entorno natural. En sintonía con esto se establecerán protocolos de uso eficiente del agua, clasificación de residuos, uso de energías limpias y acciones en pos de compensar la huella de carbono. Paralelamente en los paseos guiados se explicará la importancia de los humedales

Como aporte en las gestiones con el Estado provincial, tanto el Ministerio de la Producción como el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) propusieron la realización de una "Mesa Fluvial" para la puesta en valor del barco. Esta convocatoria invita a proveedores de insumos y servicios navales a participar es pos de potenciar la competitividad de cada rubro y alcanzar la máxima eficiencia en los costos de restauración.

Firma de renombre

ADC fue el estudio de arquitectura elegido. De renombre en el diseño de bares y locales gastronómicos tanto en Rosario como en Miami será el encargado de transformar varios espacios del buque con una ambientación especial y única que integre gastronomía, diseño y vanguardia. Todo ello con el antecedente previo a su ingreso al astillero de haber donado el mobiliario anterior con un centenar de sillas y mesas a la escuela de El Charigüé, fuerzas de seguridad y vecinos de las islas.

Próximo destino: La Fluvial

La puesta a punto del buque emblema es un trámite vital y necesario tras cinco años de inactividad, con el desafío adicional de respetar la identidad de una nave que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad. Una vez que finalice su "restyling" en el astillero ubicado en El Mangrullo, deberá nuevamente atravesar otro okey de Prefectura para regresar a su actividad. Superado este trámite, todo estaría dispuesto para amarrar en La Fluvial y presentarse en sociedad para el acto del 20 de junio al pie del Monumento a la Bandera.

De esta forma, se agrega un nuevo capítulo a la vasta historia del Ciudad de Rosario. Zarpó por primera vez en febrero de 1971. Una década antes, su mentor y pionero, Raúl Oficialdegui, lo había comprado como barco de bandera brasileña en desuso con la idea de desarmarlo y reconstruirlo de cero. Antes de su primera travesía en el río, estuvo entre 1964 y el 71 construyéndose a nuevo en el astillero Riguetti, frente al Gigante de Arroyito, y se consagró como la primera embarcación hecha a nuevo en la ciudad.

A fines de diciembre y tras cinco décadas en manos de una empresa familiar, los Oficialdegui (apremiados por el efecto de la pandemia y los costos técnicos de su puesta a punto) se decidieron a vender el barco a tres jóvenes socios rosarinos, que ahora le están dando un nuevo reimpulso.