La Capital | Ovación | Jorge Almirón

Jorge Almirón fue el gran ganador del nuevo clásico que se llevó Central

El entrenador canalla era el que más tenía que perder en el clásico y al ganarle Central a Newell's, fue el que más ganó. Paso adelante de Jorge Almirón.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

3 de marzo 2026 · 06:10hs
La sonrisa de Jorge Almirón en el Coloso. Fue el gran ganador de otro clásico ganado por Central ante Newells.

Marcelo Bustamante

La sonrisa de Jorge Almirón en el Coloso. Fue el gran ganador de otro clásico ganado por Central ante Newell's.

Si Jorge Almirón era el que más tenía que perder en el clásico, entonces con la misma lógica fue el que más ganó. Por supuesto que fue así. El nuevo triunfo de Central sobre Newell's, por 2 a 0 el domingo en el Coloso, elevó las acciones del entrenador canalla que era mirado de reojo desde que llegó. Lo posicionó en un lugar de credibilidad que por supuesto deberá ir reforzando con los partidos importantísimos que tiene por delante. Pero ya está en otro lugar.

La aseveración tiene que ver además porque el resto del mundo Central ya vivió en su mayoría las mieles de una victoria clásica. Angel Di María, por ejemplo, fue de nuevo héroe porque ya había marcado el gol del triunfo en el anterior derby, en agosto pasado en el Gigante.

Por supuesto que Enzo Copetti, aplaudido en general pese a ser un 9 con la pólvora mojada, fue otro de los que ganó en la consideración. Y hay que nombrar a quienes se hicieron con este partido por primera vez, caso chileno Pizarro, Julián Fernández o el pibe Ovando.

El primero del técnico canalla

Pero fue Almirón el que iba a dirigir su primer clásico, el que además no le había ganado duelos a Frank Kudelka, y el que obligado por las circunstancias debía estar a la altura de sus antecesores, los cuales todos venían ganando, como Ariel Holan o Miguel Angel Russo.

Como si eso fuera poco, era indudable para cualquiera que el plantel canalla hoy está muy por encima al leproso, un hecho además que se viene repitiendo en los últimos años.

Y Jorge Almirón lo hizo

Estaba todo dado entonces para que Central se hiciera con una nueva victoria y el equipo de Almirón lo hizo con suficiencia. Es cierto, a partir del 1 a 0 de Di María, pero con absoluta claridad desde entonces, al punto que hasta pareció corta la diferencia o que el segundo llegó demasiado lejos.

>>Leer más: Almirón: "Creo que este partido marca un antes y un después"

Fue el primer partido de los realmente importantes de Almirón, más allá de que enfrentó a River y empató en el Gigante, o le ganó a Racing en Avellaneda. Y lo superó con justicia. Claro que el entrenador canalla no es de los que venden humo ni se la cree: "Se definió por la jerarquía de los jugadores", dijo y claramente fue así.

La contracara de esa definición es que aún el movimiento colectivo no está plenamente consolidado. Que Central sufre los partidos en largos pasajes, como no solo le pasó ante Newell's en el primer cuarto de hora, sino en la fecha anterior en todo el primer tiempo ante Gimnasia, hasta que de un posible 0-2 pasó a empatarlo y, ahí sí, sus individualidades hicieron el resto. Lo sufrió en el cierre del debut ante Belgrano, también ante Aldovisi y con Talleres de Córdoba en el primer tiempo.

Lo que aún tiene en el debe

O sea, este Central es como esos autos al que le cuesta dar arranque pero una vez en marcha es rocoso y te puede pasar por arriba, como sucedió en el clásico. Esa es la cuenta pendiente en todo caso de Almirón, hacer más perdurable su dominio, efectivizarlo más y evitar lagunas que también las tuvo ante Newell's, más allá de que su mejor jugador (y de todo el fútbol argentino) jugó condicionado por una molestia física.

Pero el movimiento se demuestra andando y Almirón pasó la primera prueba brava. Ahora, en poco más de dos semanas parece, enfrentará la segunda que también marcará su destino. Porque si de algo adoleció el gran equipo de Holan fue el de dar la talla en los encuentros de eliminación directa.

Y antes del inicio del certamen más importante en el mundo auriazul, la Copa Libertadores, seguramente jugará por el título de la Supercopa Internacional, nada menos que ante Estudiantes, el mismo que lo dejó sin nada de entrada en los octavos de final del Clausura pasado, que había entrado por la ventana a la definción y luego fue campeón.

>>Leer más: Central de cara al clásico: Almirón tiene todas las fichas disponibles para ir al Parque por un pleno

Una final que será la prueba siguiente

Se juega algo más en ese partido, que fue la marca que quedó en la semana previa por el título que la AFA le otorgó a Central y la oposición férrea del mismo Estudiantes, que además se dio vuelta a la hora de hacerle el pasillo de honor al campeón.

También Almirón tendrá mucho por ganar allí, pero no para perder como en la previa al clásico, porque Central adoleció de final con Holan y por eso su trabajo concluyó a fin del año pasado. El técnico sabe mucho de avanzar hasta las últimas instancias, aunque dos veces se le escapó la Libertadores en una final. Pero eso espera, como el desafío personal que todos en Arroyito sueñan con que supere.

Por lo pronto, Almirón disfruta como nadie y está más que bien. "Creo que este partido marca un antes y un después", dijo. Claro que sí, si fue el gran ganador del clásico.

Noticias relacionadas
Luciano Herrera, uno de los pocos que quedó en Newells del último clásico en el Coloso, ante Emanuel Coronel.

El clásico, en la mirada de periodistas de Rosario con una coincidencia marcada

Todo Central celebra el segundo de Gastón Avila, tras el gran centro de Jaminton Campaz. El equipo de Jorge Almirón 2 a 1 a Gimnasia en La Plata.

Jorge Almirón no guardó casi nada, hizo volver a varios lesionados y Central se llevó todo

Ángel Di María ensaya un remate. No tuvo gran incidencia y dijo que en el primer tiempo Central estaba en modo clásico. Y que Jorge Almirón los advirtió.

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Jeremías Ledesma tuvo atajadas decisivas para que Central pudiera llevarse los tres puntos ante Gimnasia.

Jeremías Ledesma, figura ante Gimnasia: "Contra Newell's se tiene que ver el Central del segundo tiempo"

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

El picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

El picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Lo último

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el comienzo de clases

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el comienzo de clases

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

La ciudad amaneció con cortes de tránsito por la caída de árboles y ramas durante la madrugada. También estuvo bloqueada la ruta provincial 21

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario
La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal
La Ciudad

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el comienzo de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el comienzo de clases

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios
La Ciudad

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

El picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

El picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Después de tocar fondo, Newells busca resurgir desde el mercado de pases

Después de "tocar fondo", Newell's busca resurgir desde el mercado de pases

Ovación
Frank Kudelka armó un equipo de Newells que dio algo más de lo esperado, pero fue insuficiente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Frank Kudelka armó un equipo de Newell's que dio algo más de lo esperado, pero fue insuficiente

Frank Kudelka armó un equipo de Newells que dio algo más de lo esperado, pero fue insuficiente

Frank Kudelka armó un equipo de Newell's que dio algo más de lo esperado, pero fue insuficiente

Jorge Almirón fue el gran ganador del nuevo clásico que se llevó Central

Jorge Almirón fue el gran ganador del nuevo clásico que se llevó Central

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?

Policiales
Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

La Ciudad
La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal
La Ciudad

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el comienzo de clases

Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el comienzo de clases

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo
El Mundo

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?
Ovación

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

Por Alvaro Torriglia
Economía

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: ¿Por qué no lo hicieron antes?
Política

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: "¿Por qué no lo hicieron antes?"

Se dilata el juicio por la muerte de Maradona porque no llevaron las pruebas
Información General

Se dilata el juicio por la muerte de Maradona porque no llevaron las pruebas

Cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado
Policiales

Cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Vandalismo tras el clásico: apedrearon edificios e incendiaron contenedores
Policiales

Vandalismo tras el clásico: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga
POLICIALES

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa
La Región

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos
La Región

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Disturbios tras el clásico: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años
Policiales

Disturbios tras el clásico: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario
La Ciudad

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario
Zoom

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo
Política

El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo
Información General

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA
Política

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Newells: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Policiales

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi