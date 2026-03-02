La Capital | La Ciudad | docentes

Los docentes de la UNR se movilizaron y analizan un posible paro por tiempo indeterminado

En la plaza Pringles, los docentes nucleados en Coad realizaron un ruidazo reclamando la aplicación de la ley de financiamiento universitario

2 de marzo 2026 · 15:55hs
Los docentes de la UNR se manifestaron en la plaza Pringles. 

Los docentes de la UNR se manifestaron en la plaza Pringles. 

Los docentes nucleados en la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) realizaron un ruidazo este lunes en la plaza Pringles para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

"La ley de financiamiento universitario no se está aplicando. Es una ley más que el gobierno nacional decide no cumplir. No podemos naturalizar que el presidente elija qué se aplica y qué no", sentenció el secretario general de Coad, Federico Gayoso, en diálogo con LT8.

"Es una legislación que viene a tapar algunos de los problemas que tiene el sistema universitario, por ejemplo en materia salarial: retrotraería el poder adquisitivo del salario al ultimo día del gobierno de Alberto Fernández. No era una situación ideal, pero era mucho mejor que ahora. Representaría un 55% de aumento", afirmó.

Según contó Gayoso, el gobierno nacional presidido por Javier Milei busca ahora modificar esa legislación y apunta a que, en cuestión salarial, "en vez de un aumento del 55% sería del 12% y en cuotas durante todo el años".

"Es menos de lo que tuvimos el año pasado. El gobierno propone profundizar la crisis del sistema universitario, el vaciamiento de las universidades, el éxodo docente que se está dando. Es el mismo recorte para becas estudiantiles, gastos de funcionamiento. Es muy difícil que se sostenga este año el sistema universitario".

>>Leer más: Con el paro docente de trasfondo, comienzan las clases en Rosario

Paro por tiempo indeterminado

La semana pasada trascendió que el gremio docente decidió un paro de semana completa que comenzará el 16 de marzo. Sin embargo, tres días antes habrá un congreso nacional donde se discutirán los pasos a seguir. "Es muy probable que salga el paro por tiempo indeterminado hasta que el gobierno cumpla con la ley", sostuvo Gayoso.

"El gobierno quiere terminar con la educación pública, como lo dijo alguna vez: todo lo que pueda ser gestionado por un privado así será. Está desmantelando todo el sistema educativo público. Y el que no puede pagarlo no le importa, no le interesa. Apuesta a un país para muy pocos. Nosotros queremos que sea un país para todos. Mientras esto no ocurra no le daremos un día de paz".

Asimismo, el gremialista explicó que un docente con dedicación exclusiva, con 40 horas semanales, posee una "garantía salarial de un millón de pesos" por lo que "el básico es menos". "Con un millón de pesos con suerte pagas el alquiler y te compras tres paquetes de fideos. A nadie se le escapa el nivel de vida que podes tener", agregó.

"Y los docentes con dedicación exclusiva en nuestra universidad es un porcentaje muy bajo. El 65% son docentes de dedicación simple. Esos compañeros están cobrando 200 mil pesos mensuales. Eso explica por qué cada día vemos cómo se va un compañero o una compañera a trabajar al sector privado, al exterior o vemos el pluriempleo. Y eso tiene un impacto académico. No es lo mismo un docente que tiene tiempo para formarse, preparar las clases, investigar, que uno que se tiene que cargar con otros trabajos".

Noticias relacionadas
Apur convocó a un paro no docente el próximo viernes

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral

El ministro de Educación, José Goity afirmó que el descuento a docentes se efectivizará

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Docentes irán a paro en el marco del tratamiento de la reforma laboral. 

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Los docentes rosarinos salieron a manifestarse

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Ver comentarios

Las más leídas

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Lo último

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Invasión argentina en Australia: los horarios de F1, F2 y F3 este fin de semana

Invasión argentina en Australia: los horarios de F1, F2 y F3 este fin de semana

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

El Concejo permitirá la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

El proyecto avanzó en comisiones y será aprobado el próximo jueves. Los detalles del proyecto que llevará a las marcas al techo de los taxis
El Concejo permitirá la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Por Martín Stoianovich

Policiales

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios por el nivel de adhesión
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios por el nivel de adhesión

Costa Nueva: el mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

Costa Nueva: el mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

Los docentes de la UNR se movilizaron y analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR se movilizaron y analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

Por Alvaro Torriglia
Economía

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Ovación
Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells
Ovación

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

¿Un pedido polémico? Infantino pide expulsar a los jugadores que se tapen la boca

¿Un pedido polémico? Infantino pide expulsar a los jugadores que se tapen la boca

Después de tocar fondo, Newells busca resurgir desde el mercado de pases

Después de "tocar fondo", Newell's busca resurgir desde el mercado de pases

Policiales
Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga para vender
POLICIALES

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga para vender

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

La Ciudad
Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

El Concejo permitirá la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

El Concejo permitirá la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Los docentes de la UNR se movilizaron y analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Los docentes de la UNR se movilizaron y analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Costa Nueva: el mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

Costa Nueva: el mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

Inicio de clases: Pullaro les pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela
La Ciudad

Inicio de clases: Pullaro les pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo
Información General

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA
Política

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Newells: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

El tiempo en Rosario: lunes muy caluroso en vísperas de posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes muy caluroso en vísperas de posibles tormentas

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Información general

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Policiales

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
La Ciudad

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Por Walter Palena

Ovación

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema
La Ciudad

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila
La Ciudad

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente
El Mundo

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos
Ovación

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?
Ovación

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?

Equivocan el camino: docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir
La Ciudad

"Equivocan el camino": docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir