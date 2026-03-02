Los docentes de la UNR se movilizaron y analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Los docentes nucleados en la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR ( Coad ) realizaron un ruidazo este lunes en la plaza Pringles para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

"La ley de financiamiento universitario no se está aplicando. Es una ley más que el gobierno nacional decide no cumplir. No podemos naturalizar que el presidente elija qué se aplica y qué no", sentenció el secretario general de Coad, Federico Gayoso, en diálogo con LT8 .

"Es una legislación que viene a tapar algunos de los problemas que tiene el sistema universitario , por ejemplo en materia salarial: retrotraería el poder adquisitivo del salario al ultimo día del gobierno de Alberto Fernández. No era una situación ideal, pero era mucho mejor que ahora. Representaría un 55% de aumento", afirmó.

Según contó Gayoso, el gobierno nacional presidido por Javier Milei busca ahora modificar esa legislación y apunta a que, en cuestión salarial, "en vez de un aumento del 55% sería del 12% y en cuotas durante todo el años".

"Es menos de lo que tuvimos el año pasado. El gobierno propone profundizar la crisis del sistema universitario, el vaciamiento de las universidades, el éxodo docente que se está dando. Es el mismo recorte para becas estudiantiles, gastos de funcionamiento. Es muy difícil que se sostenga este año el sistema universitario".

Paro por tiempo indeterminado

La semana pasada trascendió que el gremio docente decidió un paro de semana completa que comenzará el 16 de marzo. Sin embargo, tres días antes habrá un congreso nacional donde se discutirán los pasos a seguir. "Es muy probable que salga el paro por tiempo indeterminado hasta que el gobierno cumpla con la ley", sostuvo Gayoso.

"El gobierno quiere terminar con la educación pública, como lo dijo alguna vez: todo lo que pueda ser gestionado por un privado así será. Está desmantelando todo el sistema educativo público. Y el que no puede pagarlo no le importa, no le interesa. Apuesta a un país para muy pocos. Nosotros queremos que sea un país para todos. Mientras esto no ocurra no le daremos un día de paz".

Asimismo, el gremialista explicó que un docente con dedicación exclusiva, con 40 horas semanales, posee una "garantía salarial de un millón de pesos" por lo que "el básico es menos". "Con un millón de pesos con suerte pagas el alquiler y te compras tres paquetes de fideos. A nadie se le escapa el nivel de vida que podes tener", agregó.

"Y los docentes con dedicación exclusiva en nuestra universidad es un porcentaje muy bajo. El 65% son docentes de dedicación simple. Esos compañeros están cobrando 200 mil pesos mensuales. Eso explica por qué cada día vemos cómo se va un compañero o una compañera a trabajar al sector privado, al exterior o vemos el pluriempleo. Y eso tiene un impacto académico. No es lo mismo un docente que tiene tiempo para formarse, preparar las clases, investigar, que uno que se tiene que cargar con otros trabajos".