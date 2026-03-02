Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga para vender

Un juez federal dictó prisión preventiva por 180 días para el colombiano Víctor Sleyner Acevedo, también sospechado de ordenar balear el Carrefour de La Sexta

El colombiano Acevedo Figueroa está sindicado como el instigador de la balacera del pasado 22 de febrero contra el Carrefour de La Sexta.

El colombiano Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, sospechado de haber instigado la balacera con mensaje en un supermercado de zona sur, fue imputado en la Justicia federal de tenencia de drogas para comercialización y quedó en prisión preventiva por seis meses .

En tanto, para este martes está prevista una audiencia sobre su situación ante la Justicia provincial.

Acevedo, quien fue deportado de la Argentina luego de cumplir una condena por diversos delitos en la cárcel de Piñero, estaba siendo investigado por la Oficina de Narcocriminalidad del de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. En ese marco surgió una pista que lo vinculó a la investigación de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre dos ataques a tiros en cuyas escena se dejaron mensajes escritos que mencionaban a Nahuel “Churro” Canavo , quien cumple una condena en la cárcel de Piñero.

En ese contexto personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó el sábado cinco allanamientos en Rosario y otro en Roldán. En dos de esos domicilios, vinculados con el apodado “Colombianito”, se encontraron drogas: en una casa del pasaje Oliden al 4200, donde el acusado fue detectado ingresando varias veces —principalmente de noche— se encontró un ladrillo rectangular de cocaína que pesó algo más de un kilo . Y en el domicilio de avenida Belgrano al 900 donde fue detenido se encontraron pequeñas cantidades de marihuana y éxtasis dispuestas para la venta y 215 gramos de ketamina .

Asimismo, durante la audiencia el fiscal Mené reveló otros elementos que vinculan al acusado con esas actividades a partir del análisis del contenido de teléfonos celulares incautados en la cárcel de Piñero y escuchas donde “aparece mencionado y agendado por actores vinculados al narcotráfico”.

El fiscal federal Matías Scilabra, a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad y titular de la región NEA de la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar), y el fiscal coadyuvante Matías Mené, presentaron este lunes la evidencia en contra de Acevedo ante el juez de Garantías Carlos Vera Barros. En principio, exhibieron elementos que dan cuenta de la vinculación del sospechoso con las viviendas donde se encontró la droga en cuestión.

En tal sentido pidieron formalizar la investigación y solicitaron la prisión preventiva del acusado por seis meses, lapso en el que avizoran que estarán en condiciones de requerir la elvación a juicio.

Prisión preventiva

Entre los argumentos alegaron el riesgo procesal que implica para ellos el hecho de que Acevedo ingresó ilegalmente a la Argentina luego de haber sido expulsado en 2023, tras haber cumplido condenas por delitos similares a los que se le achacan ahora.

También se evaluó que, al momento de ser detenido, el Colombianito arrojó tres celulares con la intención de que no se pudiera acceder a su contenido. Sin embargo, los policías que lo detuvieron pudieron recuperar esa información.

El juez federal de Garantías Carlos Vera Barros aceptó formalizar la investigación y concedió la prisión preventiva por el plazo de seis meses. Los fiscales presumen que en ese lapso podrán ir a juicio con Acevedo. Por su parte la defensa no objetó ninguna de las decisiones, mientras que el imputado solo pidió que se informe al consulado colombiano sobre su situación actual.

Con historia

Mientras avanza la investigación federal con el acusado tras las rejas, Acevedo volverá a sentarse en el banquillo de los acusados en el ámbito de la Justicia provincial. Para las 9 de la mañana de este martes está programada una audiencia en el Centro de Justicia Penal (CJP) ante la jueza Natalia Benvenuto.

Acevedo Figueroa ha cumplido una condena por comercialización de drogas y otros delitos luego de la cual fue deportado en agosto de 2023. Años antes había sido mencionado en algunas crónicas policiales como un asiduo visitante en la cárcel de Ariel “Viejo” Cantero.

También, tal como publicara oportunamente este diario en noviembre de 2022, por esos días también fue nombrado en la investigación de un ataque contra la unidad penitenciaria de Riccheri y Zeballos en cuyo portón impactaron cuatro proyectiles y donde dejaron una nota firmada por “Los colombia” que cuestionaba el “verdugueo” que padecerían internos del pabellón 5 de Piñero, entre ellos su entonces delegado, Acevedo.