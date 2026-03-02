La Capital | Policiales | Balaceras

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga para vender

Un juez federal dictó prisión preventiva por 180 días para el colombiano Víctor Sleyner Acevedo, también sospechado de ordenar balear el Carrefour de La Sexta

2 de marzo 2026 · 16:28hs
El colombiano Acevedo Figueroa está sindicado como el instigador de la balacera del pasado 22 de febrero contra el Carrefour de La Sexta. 

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital.

El colombiano Acevedo Figueroa está sindicado como el instigador de la balacera del pasado 22 de febrero contra el Carrefour de La Sexta.  

El colombiano Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, sospechado de haber instigado la balacera con mensaje en un supermercado de zona sur, fue imputado en la Justicia federal de tenencia de drogas para comercialización y quedó en prisión preventiva por seis meses.

En tanto, para este martes está prevista una audiencia sobre su situación ante la Justicia provincial.

Acevedo, quien fue deportado de la Argentina luego de cumplir una condena por diversos delitos en la cárcel de Piñero, estaba siendo investigado por la Oficina de Narcocriminalidad del de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. En ese marco surgió una pista que lo vinculó a la investigación de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre dos ataques a tiros en cuyas escena se dejaron mensajes escritos que mencionaban a Nahuel “Churro” Canavo, quien cumple una condena en la cárcel de Piñero.

Droga

En ese contexto personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó el sábado cinco allanamientos en Rosario y otro en Roldán. En dos de esos domicilios, vinculados con el apodado “Colombianito”, se encontraron drogas: en una casa del pasaje Oliden al 4200, donde el acusado fue detectado ingresando varias veces —principalmente de noche— se encontró un ladrillo rectangular de cocaína que pesó algo más de un kilo. Y en el domicilio de avenida Belgrano al 900 donde fue detenido se encontraron pequeñas cantidades de marihuana y éxtasis dispuestas para la venta y 215 gramos de ketamina.

Asimismo, durante la audiencia el fiscal Mené reveló otros elementos que vinculan al acusado con esas actividades a partir del análisis del contenido de teléfonos celulares incautados en la cárcel de Piñero y escuchas donde “aparece mencionado y agendado por actores vinculados al narcotráfico”.

El fiscal federal Matías Scilabra, a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad y titular de la región NEA de la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar), y el fiscal coadyuvante Matías Mené, presentaron este lunes la evidencia en contra de Acevedo ante el juez de Garantías Carlos Vera Barros. En principio, exhibieron elementos que dan cuenta de la vinculación del sospechoso con las viviendas donde se encontró la droga en cuestión.

En tal sentido pidieron formalizar la investigación y solicitaron la prisión preventiva del acusado por seis meses, lapso en el que avizoran que estarán en condiciones de requerir la elvación a juicio.

Prisión preventiva

Entre los argumentos alegaron el riesgo procesal que implica para ellos el hecho de que Acevedo ingresó ilegalmente a la Argentina luego de haber sido expulsado en 2023, tras haber cumplido condenas por delitos similares a los que se le achacan ahora.

>>Leer más: Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

También se evaluó que, al momento de ser detenido, el Colombianito arrojó tres celulares con la intención de que no se pudiera acceder a su contenido. Sin embargo, los policías que lo detuvieron pudieron recuperar esa información.

El juez federal de Garantías Carlos Vera Barros aceptó formalizar la investigación y concedió la prisión preventiva por el plazo de seis meses. Los fiscales presumen que en ese lapso podrán ir a juicio con Acevedo. Por su parte la defensa no objetó ninguna de las decisiones, mientras que el imputado solo pidió que se informe al consulado colombiano sobre su situación actual.

Con historia

Mientras avanza la investigación federal con el acusado tras las rejas, Acevedo volverá a sentarse en el banquillo de los acusados en el ámbito de la Justicia provincial. Para las 9 de la mañana de este martes está programada una audiencia en el Centro de Justicia Penal (CJP) ante la jueza Natalia Benvenuto.

Acevedo Figueroa ha cumplido una condena por comercialización de drogas y otros delitos luego de la cual fue deportado en agosto de 2023. Años antes había sido mencionado en algunas crónicas policiales como un asiduo visitante en la cárcel de Ariel “Viejo” Cantero.

>>Leer más: El Servicio Penitenciario quedó en medio de un sistema de mensajería tumbero

También, tal como publicara oportunamente este diario en noviembre de 2022, por esos días también fue nombrado en la investigación de un ataque contra la unidad penitenciaria de Riccheri y Zeballos en cuyo portón impactaron cuatro proyectiles y donde dejaron una nota firmada por “Los colombia” que cuestionaba el “verdugueo” que padecerían internos del pabellón 5 de Piñero, entre ellos su entonces delegado, Acevedo.

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Invasión argentina en Australia: los horarios de F1, F2 y F3 este fin de semana

Invasión argentina en Australia: los horarios de F1, F2 y F3 este fin de semana

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

El Concejo permitirá la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

El proyecto avanzó en comisiones y será aprobado el próximo jueves. Los detalles del proyecto que llevará a las marcas al techo de los taxis
El Concejo permitirá la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Por Martín Stoianovich

Policiales

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios por el nivel de adhesión
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios por el nivel de adhesión

Costa Nueva: el mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

Costa Nueva: el mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

Los docentes de la UNR se movilizaron y analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR se movilizaron y analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

Por Alvaro Torriglia
Economía

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newell's tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newell's

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newell's

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells
Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

¿Un pedido polémico? Infantino pide expulsar a los jugadores que se tapen la boca

¿Un pedido polémico? Infantino pide expulsar a los jugadores que se tapen la boca

Después de tocar fondo, Newells busca resurgir desde el mercado de pases

Después de "tocar fondo", Newell's busca resurgir desde el mercado de pases

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga para vender
Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga para vender

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Balaceras y mensajes: cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

Por Florencia O’Keeffe

Salud e inicio escolar: los controles médicos obligatorios, cómo hacerlos y hasta cuándo hay tiempo

El Concejo permitirá la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

El Concejo permitirá la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Los docentes de la UNR se movilizaron y analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Los docentes de la UNR se movilizaron y analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Costa Nueva: el mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

Costa Nueva: el mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

Inicio de clases: Pullaro les pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela
Inicio de clases: Pullaro les pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo
Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Por Nicolás Maggi
Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Por Matías Petisce
Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA
Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA

El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

Por Rodolfo Parody
El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió

El uno x uno de Newells: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

Por Rodolfo Parody
El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final

El tiempo en Rosario: lunes muy caluroso en vísperas de posibles tormentas
El tiempo en Rosario: lunes muy caluroso en vísperas de posibles tormentas

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu
Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Por Walter Palena

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema
Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema

Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila
Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila

Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente
Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente

La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos
La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?
¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?

Equivocan el camino: docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir
"Equivocan el camino": docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir