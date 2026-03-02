Liberación de Nahuel Gallo: el gobierno admitió que no participó en la negociación de la AFA

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, aseguró que el oficialismo no formó parte de la gestión, sino que fue coordinada por la entidad del Chiqui Tapia

Tras negociaciones gestionadas por la AFA, Nahuel Gallo aterrizó este lunes en suelo argentino y se reencontró con su familia

Tras pasar más de 400 días detenido ilegalmente en Venezuela , el gendarme Nahuel Gallo volvió a la Argentina. La noticia de su regreso llegó de manera repentina, pero el aspecto que más sorprendió a la sociedad es quién estuvo a cargo de la liberación: las negociaciones estuvieron a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y fue Claudio "Chiqui" Tapia quien lo anunció, quien se encuentra en medio de una guerra judicial con el oficialismo. Ahora, el gobierno nacional admitió que no participó de las gestiones.

En particular, fue Alejandra Monteoliva , ministra de Seguridad, quien reconoció que el oficialismo no pudo hacer pie en las negociaciones en torno a la liberación del gendarme, y que se enteraron de la liberación de Gallo este mismo domingo .

A pesar de no participar de las negociaciones , Monteoliva, Patricia Bullrich y el canciller Pablo Quirno dieron el presente en Ezeiza este lunes por la madrugada para recibir a Nahuel Gallo. Allí también lo esperaba la familia del gendarme, que rompió en emoción tras más de un año sin ver a su familiar.

Consultada sobre si el ministerio de Seguridad participó de las gestiones de liberación de Nahuel Gallo, Monteoliva fue tajante. “Si hace más de un mes se dieron este tipo de negociaciones, lo desconocemos. No podemos afirmar la cantidad de tiempo en el que se dieron las negociaciones", comenzó la funcionaria, en diálogo para TN.

“El canciller Quirno y yo tuvimos una llamada por parte de María Alejandra (esposa de Gallo), sobre la situación de Caracas. Muchas veces recibimos llamadas donde parecía que lo iban a liberar, pero finalmente nunca ocurría", siguió Monteoliva.

"Con mucha expectativa durante la noche del sábado y parte de la mañana del domingo nos enteramos de un vuelo, pero hasta que no lo vimos con nuestros propios ojos no lo creíamos”, expresó la ministra, que este lunes por la madrugada recibió a Gallo en Ezeiza. Además, la responsable de Seguridad aseguró que el presidente Javier Milei estuvo al tanto de la situación, previo a la apertura de sesiones ordinarias.

“La interpretación que tenemos como gobierno es que está claro que Venezuela no iba a entregarnos a Nahuel al gobierno argentino, ni a Estados Unidos, ni a Italia, ni a Brasil, ni se iba a llevar adelante ninguna de las instancias que hemos propuesto", enfatizó Monteoliva.

Finalmente, la liberación fue coordinada por la AFA, la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, según aseguró Claudio "Chiqui" Tapia.

"Hoy agradecemos que está a salvo, más delgado, pero bien y que está en el edifcio Centinela con sus camaradas”, cerró Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad.

448 días preso

El gendarme argentino fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo pequeño, cuando cruzaba la frontera con documentación en regla y sin que pesara sobre él ningún pedido de captura internacional.

Posteriormente el régimen venezolano lo acusó de terrorismo, conspiración y de participar en un supuesto plan para atentar contra la vida de Delcy Rodríguez, entonces vice de Nicolás Maduro, quien lo presentó como parte de una presunta trama desestabilizadora.

Desde su arresto, Gallo permaneció incomunicado durante más de un año. No contó con asistencia consular argentina ni con defensa legal independiente designada por su familia. Tampoco hubo acceso regular a visitas. El caso fue denunciado por el gobierno argentino como una detención arbitraria y como una violación a garantías básicas del debido proceso.