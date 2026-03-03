Rumores de romance entre Griselda Siciliani y Dante Spinetta: qué dijo el cantante

En "Puro Show" aseguraron que el artista fue visto al ingresar al edificio donde vive la actriz y se reavivaron versiones de un posible vínculo romántico

Tras el alta de Luciano Castro de su internación terapéutica, comenzaron a circular rumores sobre un posible romance entre su expareja, Griselda Siciliani , y el cantante Dante Spinetta . Así lo comentaron en el programa de televisión "Puro Show" . Sin embargo, en las últimas horas, uno de los protagonistas salió a desmentir la información.

Cabe recordar que en los últimos meses la actriz ha mantenido un perfil bajo tras su breve pero intenso romance con Luciano Castro, que se vio empañado por la difusión de audios de él vinculados a una infidelidad. Esto despertó el interés de los medios de espectáculos sobre sus posibles nuevas relaciones.

En este contexto, en los últimos días, los rumores vincularon a Siciliani con Dante Spinetta , hijo del reconocido músico, cantante, compositor y productor Luis Alberto Spinetta, pionero en fusionar funk, rap, rock y ritmos latinos. Sin embargo, el propio cantante salió a desmentir la información.

El supuesto romance de Griselda Siciliani y Dante Spinetta

En el programa "Puro Show", la panelista Pochi de Gossipéame aseguró que Dante Spinetta y Griselda Siciliani habrían comenzado un romance.

“Cuando Griselda vuelve de las grabaciones de la película Felicidades, al rato, tipo seis de la tarde, lo ven a Dante en el barrio, ingresando al edificio de ella”, relató Pochi.

Además, agregó que en 2017 la actriz y el cantante habían mantenido ciertos encuentros románticos. También mencionó que, en algunos de los días en que Dante habría visitado a Griselda, se vio a Luciano Castro, su expareja, quien fue a buscar algunas de sus cosas.

Qué dijo el Dante Spinetta sobre Griselda Siciliani

Luego, en el panel de LAM, repasaron los rumores sobre un supuesto romance entre Dante Spinetta y Griselda Siciliani. En ese momento, otra de las panelistas se comunicó directamente con el cantante para aclarar las dudas.

Según relató Iavícoli, al preguntarle si estaba de novio con Siciliani, Dante respondió: “No, para nada, estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento”.

Para dejar aún más claras las cosas, desde su propia cuenta de X (antes Twitter), el cantante volvió a desmentir los rumores: “Dejen de mandar fruta... La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos”, escribió como respuesta a un tuit que aseguraba el romance.

