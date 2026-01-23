Dónde ver la película que rompió el récord de nominaciones a los Oscar

“Sinners”, de Ryan Coogler, dio el batacazo y obtuvo 16 nominaciones a los premios de la Academia. Dónde ver y de qué se trata

"Sinners", la película de vampiros dirigida por Ryan Coogler, rompió un récord histórico al acumular 16 nominaciones en los premios Oscar

Tras conocerse las nominaciones a los premios Oscar , los espectadores agendaron una misión fundamental: llegar a ver esas películas a las que la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood le puso el ojo antes de la ceremonia del 15 de marzo. En ese sentido, puede ser difícil elegir por dónde empezar, pero sin dudas una película se ha vuelto obligatoria. “Sinners”, de Ryan Coogler, tiene al menos 16 razones por las cuales darle play.

Disruptiva, sorpresiva y simbólica, “Sinners” se estrenó en 2025 y se convirtió en un éxito de taquilla . Su sorpresiva recaudación y la buena recepción por parte de la crítica la habían posicionado como una de las favoritas para la temporada de premios , pero probablemente nadie esperaba que se hiciera con 16 nominaciones a los Oscar.

Protagonizada por Michael B. Jordan y dirigida por Coogler, “Sinners” combina lo mejor de distintos géneros para contar una historia que el espectador no puede predecir. Afortunadamente, la cinta se encuentra disponible en streaming y, de cara a la premiación más prestigiosa del mundo del cine, es imperiosa la necesidad de conocerla.

De qué se trata y dónde ver “Sinners”

“Dos hermanos gemelos (Jordan) regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo, pero allí descubren que un gran mal espera al acecho para recibirlos”, apenas adelanta la sinopsis de “Sinners”. En su camino a abrir un club de blues, las maldiciones antiguas que pesan sobre su pueblo complican la trama, inundándola de oscuridad.

Ambientada en el Misisipi de los años 30, la película combina el suspenso con la música y la crítica social, en una obra que va llevando al espectador por los lugares más inesperados.

Después de su paso por cines, “Sinners” llegó al streaming y actualmente se puede disfrutar de ella en la plataforma de HBO Max, donde se encuentra disponible para su reproducción y descarga.

Una película de terror que hace historia

La película más nominada a los Oscars cuenta una historia que realmente combina de todo pero siempre bajo el ala del terror. Este es un hito para el género, ya que por lo general el terror suele ser menospreciado o directamente ignorado por la academia cinematográfica.

Ryan Coogler, director de obras como “Creed” y “Black Panther”, logró imprimir su sello en una trama llena de componentes que ya se han convertido en lugares comunes en Hollywood pero que se presentan en “Sinners” con un aire distintivo.

Los vampiros, las maldiciones, el mal, lo sobrenatural y la forma en la que se combina todo esto en “Sinners”, le han valido un reconocimiento sin precedentes para el cine de terror, que hoy es el género de la película que rompió todos los récords.

Combinación de géneros inesperados

Aunque “Sinners” se etiqueta esencialmente como una cinta de terror/suspenso, lo cierto es que su éxito se explica por la combinación de géneros y premisas.

¿Es una película de terror? ¿Un thriller de gangster? ¿Un drama musical? ¿Una ficción de época? Probablemente “Sinners” sea un poco de todo, en su justa medida. Al no cerrarse a las reglas de ningún género, el director logró que los espectadores no puedan saber hacia dónde se puede dirigir la historia: están obligados a descubrirlo de a poco.

Esta posibilidad a la hora de sumergirse en una producción es un lujo que cada vez se ve menos y que la cinta ha recuperado. La posibilidad de sorprenderse y de no sentirse más adelante que la trama en ningún momento.