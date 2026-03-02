La Capital | La Región | intendente

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

"Tengo mucho miedo por mi integridad y la de mis hijos", aseguró la mujer. La denuncia se presentó en la comisaría 23ª,

2 de marzo 2026 · 06:00hs
La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Archivo (Virginia Benedetto / La Capital)

El intendente de Funes, Rolvider "Roly" Santacroce, fue denunciado por su esposa por malos tratos, agresiones verbales e intimidaciones.

En la denuncia que presentó en la comisaría 23ª, la mujer pidió la urgente intervención de la Justicia para "proteger la integridad psicológica" propia como la de sus hijos adolescentes.

La denunciante, una profesional médica de 51 años, afirmó que los episodios violentos que le adjudica a Santacroce la obligan a encerrarse con llave en una habitación con sus hijos, lo acusó de organizar reuniones nocturnas en las que consume alcohol junto con conocidos y personas ajenas al grupo familiar, y aseguró que el intendente extrajo dinero que tenían guardado en una valija.

"En reiteradas oportunidades se torna agresivo en forma verbal", precisó la mujer, lo cual ocurriría "sin motivo alguno por diferentes cuestiones domésticas".

Sostuvo que "en los días de semana hace ingresar a un quincho" que se encuentra en el fondo de su casa "a personas extrañas y personas conocidas a ingerir alcohol hasta altas horas de la noche".

"Tengo mucho miedo por mi integridad y la de mis hijos, es por ello que cuando pasan estas cosas me encierro con llave en mi casa", detalló, además de remarcar que su esposo "se llevó del hogar común el dinero en efectivo en una valija".

La mujer aseguró que Santacroce ya no vive en el hogar familiar y sostuvo: "No quiero que vuelva al domicilio".

Finalmente, sentenció: "Desde el día de hoy no quiero sufrir más esos malos tratos e intimidaciones que me generan su presencia en el hogar común que compartimos conjuntamente con nuestros hijos adolescentes de 14 años".

"Quiero proteger la integridad psicológica de ellos, como así también la mía", concluyó.

En un recorrido por empresas, cooperativas e instituciones del distrito, el ministro realizó anuncios de financiamiento, mantuvo reuniones sectoriales y ratificó el respaldo a la producción regional. 

El ministro Gustavo Puccini anunció financiamiento para sectores productivos del departamento San Martín

AgroActiva volvió a instalarse como punto de encuentro del sistema productivo argentino. 

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

El imponente Megaestadio cubierto “4 de Junio”, con capacidad para 3.462 espectadores sentados, iluminación de alta definición y el tecno piso de madera más grande de la Argentina, apto para diferentes deportes.

Puerto General San Martín: alta demanda para sumarse a las disciplinas deportivas municipales

Una imagen de archivo que no se quiere repetir. Camiones saturando las rutas de la región para llegar a puerto 

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Inicio de clases: Pullaro les pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

Clásico rosarino: el picante posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central ante Newells

Newells: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

Se volvió a paralizar la refacción del Monumento a la Bandera

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próxiumo fin de semana largo
Inicio de clases: Pullaro les pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Agresión a periodistas por parte de hinchas de Newells tras el triunfo canalla

Otra victoria rebelde y angelical de Central, que festejó a lo grande y hundió más a Newells

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

El minuto a minuto: Central volvió a llevarse el clásico con nuevo grito de Di María y Copetti

Newells: la caída en el clásico profundizó los débiles números de las distintas tablas

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Newells: cómo salir del pozo en medio de una bronca sin fin

Disturbios tras el clásico rosarino: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años
Vandalismo tras el clásico rosarino: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi

Secuestraron casi media tonelada de cocaína tras una persecución en el norte de Santa Fe

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas
Pese al paro, empezaron las clases en Rosario: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur

Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez

Aguas aplica una suba de tarifa del 14 % y entra en vigencia el nuevo esquema
Inicio de clases: arranca el operativo para ordenar el tránsito y evitar la doble fila
Miles de viajeros varados por la cancelación de vuelos en Medio Oriente
La Finalissima en peligro: Qatar suspendió el fútbol por los bombardeos
¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente al calendario de la Fórmula Uno?
Equivocan el camino: docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir
San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500
Temor en el centro tras el incendio en el décimo piso de un edificio frente al río
El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados

Cada vez más hinchas no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

La doble fila y no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos
Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero
La provincia pide acompañamiento familiar en el primer día de clases
El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno
El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos
