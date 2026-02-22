"Una batalla tras otra" fue la gran ganadora de los premios Bafta

La película de Paul Thomas Anderson se llevó seis estatuillas y un gran impulso de cara a los Oscar

El thriller de acción con carga política “Una batalla tras otra” ganó seis estatuillas, incluida la de mejor película, en los Premios de la Academia Británica de Cine (Bafta), lo que impulsa su campaña de cara a los Oscar del próximo mes.

La épica de vampiros “Pecadores” y la historia de terror gótico “Frankenstein” ganaron tres premios cada una, mientras que la tragedia familiar shakespeariana “Hamnet” fue galardonada como mejor película británica.

Jessie Buckley, tal como se preveía ampliamente, ganó la estatuilla a mejor actriz por interpretar a una madre en duelo y esposa de William Shakespeare en “Hamnet”.

2026-02-22 jessie bucley 82066365 Jessie Buckley.

En una gran sorpresa, Robert Aramayo se llevó el premio de mejor actor por la película independiente británica “I Swear”, imponiéndose a estrellas como Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.

“Una batalla tras otra”, la explosiva película de Paul Thomas Anderson sobre un grupo de revolucionarios en conflicto con el Estado, ganó los premios a la dirección, guion adaptado, fotografía, montaje y actor de reparto para Sean Penn. “Esto es abrumador y maravilloso”, dijo Anderson al recibir el premio a la dirección.

Todos los ganadores

Película: “One Battle After Another”

Película británica: “Hamnet”

Dirección: Paul Thomas Anderson (“Una batalla tras otra”)

Actor: Robert Aramayo (“I Swear”)

Actriz: Jessie Buckley (“Hamnet”)

Actor de reparto: Sean Penn ("Una batalla tras otra")

Actriz de reparto: Wunmi Mosaku ("Pecadores")

Estrella emergente (votado por el público): Robert Aramayo

Mejor debut británico: Akinola Davies Jr. y Wale Davies (por escribir y dirigir “My Father’s Shadow”)

Guion original: Ryan Coogler ("Pecadores")

Guion adaptado: Paul Thomas Anderson ("Una batalla tras otra")

Película en lengua no inglesa: “Sentimental Value”

Música original: ("Pecadores")

Fotografía: Michael Bauman ("Una batalla tras otra")

Montaje: Andy Jurgensen ("Una batalla tras otra")

Diseño de producción: “Frankenstein”

Diseño de vestuario: Kate Hawley (“Frankenstein”)

Sonido: “F1”

Dirección de casting: Lauren Evans (“I Swear”)

Efectos visuales: “Avatar: Fire and Ash”

Maquillaje y peluquería: “Frankenstein”

Película animada: “Zootopia 2”

Cortometraje británico: “This is Endometriosis”

Cortometraje británico de animación: “Two Black Boys in Paradise”

Película infantil y familiar: “Boong”

Documental: “Mr. Nobody Against Putin”

Contribución británica destacada al cine: Clare Binns (directora creativa de PictureHouse Cinemas)

Bafta Fellowship: Donna Langley (presidenta de NBCUniversal Entertainment)