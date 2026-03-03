Marzo en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, y Disney+

Este mes, habrá de todo en el universo del streaming. Se destaca la llegada de la película argentina "Parque Lezama" y la de "Peaky Blinders"

Cillian Murphy protagoniza "Peaky Blinders: el hombre inmortal", la esperada película que es uno de los estrenos destacados de marzo

El 2026 sigue avanzando con estrenos a lo largo y ancho de las plataformas de streaming. Con el comienzo del fin del verano, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, y Disney+ renuevan sus catálogos con opciones ideales para maratonear en el sillón.

Por un lado, se destaca el lanzamiento de nuevas series y miniseries protagonizadas por grandes estrellas de Hollywood como Nicole Kidman (“Scarpetta: Médico Forense”), Rachel Weisz ("Vladimir") y Elisabeth Moss ("Mujeres imperfectas"). Además, llega la temporada final de "Outlander", una de las series más populares de los últimos años.

Por otro lado, se distingue el estreno de "Parque Lezama", la adaptación cinematográfica de la exitosa obra de Juan José Campanella, protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco.





A continuación, los estrenos de marzo en plataformas:

Disney+

- “Outlander”. Temporada 8. 7 de marzo

En la octava y última temporada de “Outlander”, Jamie (Sam Heugan) y Claire (Caitriona Balfe) descubren que la guerra los ha seguido hasta su hogar en Fraser’s Ridge, ahora un próspero asentamiento que ha crecido y florecido en su ausencia. Con nuevas llegadas y cambios realizados durante los años en los que estuvieron lejos, los Fraser se enfrentan a la pregunta de qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que llaman hogar y, más importante aún, qué estarían dispuestos a sacrificar para permanecer juntos. Mientras los Fraser mantienen un frente unido contra los intrusos, los secretos familiares que finalmente salen a la luz amenazan con fracturarlos desde dentro. Aunque dejaron atrás la guerra por la independencia de Estados Unidos, su lucha por Fraser’s Ridge apenas comienza. Un nuevo episodio todos los sábados.

Embed - Outlander | Temporada Final | Disney+

- “O11CE: Nueva generación”. 18 de marzo

Secuela de la serie argentina “O11CE”. Tras seis años triunfando en el fútbol europeo, Gabo (Mariano González), el flamante capitán del Atlético Madrid, Dedé (Luan Brum) y Ricky (David Penagos) deciden visitar el IAD, el Instituto Académico Deportivo que los vio crecer, y así darles una sorpresa a todos. Pero la sorpresa se la llevan ellos: el IAD ya no es el que solía ser y los Halcones Dorados, el equipo de fútbol del cual fueron parte, está sin rumbo, desmotivado y a punto de descender. Ahora ellos deberán recuperar la gloria del IAD y el orgullo de ser un Halcón: una nueva etapa comienza, llena de pasión y mucho fútbol. Estrena con todos los episodios disponibles.

Embed - O11CE: Nueva Generación | Tráiler Oficial | Disney+

- “Daredevil: Born Again”. Temporada 2. 24 de marzo

El alcalde Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hell's Kitchen conocido como Daredevil. Pero bajo la máscara, Matt Murdock (Charlie Cox) intentará contraatacar desde las sombras para derribar el imperio corrupto de Kingpin y redimir su hogar. Un nuevo episodio todos los martes.

Embed - Daredevil Born Again | Temporada 2 | Tráiler Oficial | Subtitulado

- “Familia en renta”. 25 de marzo

Ambientada en el Tokio actual, la película sigue a un actor estadounidense (Brendan Fraser) que se esfuerza por encontrar su propósito en la vida, hasta que consigue un trabajo inusual: se une a una agencia japonesa de “familias de renta”, interpretando roles sustitutos para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que desdibujan las líneas entre la ficción y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, el sentido de pertenencia y la belleza silenciosa de las conexiones humanas.

Embed - Familia En Renta | Tráiler Oficial | Subtitulado

- “Mike y Nick y Nick y Alice”. 27 de marzo

Se trata de una comedia de acción para adultos sobre dos gánsteres y la mujer que aman, que intentan sobrevivir a la noche más peligrosa de sus vidas. Por si fuera poco, hay un ingrediente particular en el medio: una máquina del tiempo. La película está protagonizada por Vince Vaughn y James Marsden, junto a un gran elenco.



Prime Video

- “El Joven Sherlock”. 4 de marzo

Dirigida por Guy Ritchie, es una adaptación de la serie de libros “El joven Sherlock Holmes” de Andrew Lane, que a su vez parodia las historias originales de Sherlock Holmes escritas por Arthur Conan Doyle. A sus 19 años en la Universidad de Oxford en 1870, Sherlock Holmes aún no es el gran detective que llegará a ser. Un asesinato pone en peligro su libertad, y se propone resolver su primer misterio de asesinato que lo lleva a una conspiración a escala global. Está protagonizada por Hero Fiennes Tiffin, sobrino de Ralph y Joseph Fiennes, quien en la ficción interpretará a su padre.

Embed - El Joven Sherlock - Tráiler Oficial | Prime Video

- “Cuando el cielo se equivoca”. 5 de marzo

Escrita y dirigida por Aziz Ansari en su debut como director, escritor, y productor de cine. La cinta es protagonizada por el propio Ansari junto a Seth Rogen, Keanu Reeves, Keke Palmer y Sandra Oh. Un ángel llamado Gabriel (Reeves) intenta mostrarle a Arj (Ansari), un hombre con dificultades económicas, que el dinero no resuelve los problemas. Para eso, lo pone en el lugar de su jefe rico (Rogen). En el camino, Gabriel pierde sus alas y se convierte en un humano común, mientras que el trabajo que hizo como ángel comienza a generar caos a su alrededor.

Embed - Cuando El Cielo Se Equivoca | Teaser Tráiler Oficial Subtitulado | Con Keanu Reeves

- “Scarpetta: Médico Forense”. 11 de marzo

Adaptada de las novelas de Patricia Cornwell, esta serie de suspenso y misterio sigue a la doctora Kay Scarpetta (Nicole Kidman), que usa sus conocimientos para atrapar asesinos en serie con la ayuda del detective Pete Marino (Bobby Cannavale) y del agente Benton Wesley (Simon Baker). Un caso se complica por su relación con su hermana (Jamie Lee Curtis) y su sobrina (Ariana DeBose).

Embed - Scarpetta | Tráiler Oficial | Prime Video

- “La Oficina”. 13 de marzo

Adaptación mexicana de la famosa serie británica: en la oficina de Jabones Olimpo en Aguascalientes, los empleados lidian con Jerónimo Ponce III, heredero y gerente regional, un jefe inexperto que vuelve el trabajo un caos.

Embed - La Oficina | Tráiler Oficial | Prime Video

- “Invencible”. Temporada 4. 18 de marzo

Serie animada que adapta el popular comic de Robert Kirkman. Tras la temporada 3, Mark Grayson carga las consecuencias de ser el héroe más poderoso del mundo. Con nuevas amenazas en camino, deberá decidir hasta dónde llegará para proteger a los suyos, poniendo a prueba su humanidad y su lugar en el universo.

Embed - Invencible Temporada 4 Teaser Trailer | Prime Video

- “Zeta”. 20 de marzo

Cinco exespías españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El Centro Nacional de Inteligencia descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta ‘Operación Ciénaga’, que ocurrió en Colombia y donde un sexto agente —el único que ha escapado de los asesinos—estuvo implicado. Para encontrarlo, ponen al frente al mejor de los suyos: Zeta (Mario Casas). Pero Zeta no estará solo en la misión. Colombia también busca al prófugo mediante una de sus mejores agentes, Alfa (Mariela Garriga), que parece saber más de “Ciénaga” que la inteligencia española.

Embed - Zeta - Tráiler Oficial | Prime Video España

- “Amor Animal”. 20 de marzo

Se trata de una serie musical y de romance romance argentina, que sigue la historia de amor entre Kaia, una joven promesa del trap de orígenes humildes, y Nicolás un chico de clase alta que atraviesa una depresión. Está protagonizada por Franco Masini, Tatiana Glikman, Santiago Achaga, Valentina Zenere, Olivia Nuss y Toto Rovito.

Embed - Amor Animal - Tráiler Oficial | Prime Video

- “El Jurado Presenta: Retiro Corporativo”. Segunda temporada. 20 de marzo

Anthony, un empleado temporal, cree ir a un evento corporativo pero no sabe un detalle fundamental: todos los involucrados son actores, excepto él. Con humor y sátira que mezclan “The Office” con “Truman Show”, afloran tensiones, conflictos y juegos de poder entre los asistentes.

Embed - El Jurado presenta: Retiro Corporativo - Tráiler Oficial | Prime Video

- “Deadloch”. Nueva temporada. 20 de marzo

Comedia de misterio australiana. Las detectives Dulcie Collins y Eddie Redcliffe viajan a Darwin por la muerte de un ex compañero, pero un macabro hallazgo en la remota Barra Creek las lleva a buscar a dos mochileros desaparecidos y a destapar los secretos oscuros de un pueblo aislado.

- “Lindas y letales”. 25 de marzo

En esta película de acción estadounidense, cinco bailarinas rivales quedan varadas en un bosque y se refugian en un hotel inquietante regido por una ex prodigio del ballet. Cuando el peligro se revela, deberán unir fuerzas y usar su disciplina como armas para sobrevivir. El elenco lo conforman Lana Condor, Millicent Simmonds, Iris Apatow, Maddie Ziegler, Avantika, y Uma Thurman.

Embed - Lindas y Letales - Tráiler Oficial | Prime Video

Netflix

- “Vladimir”. 5 de marzo.

Se trata de una miniserie estadounidense de comedia dramática protagonizada por la ganadora del Oscar Rachel Weisz y Leo Woodall (“The White Lotus”). Es una adaptación del libro homónimo de Julia May Jonas. La protagonista (Weisz) es una profesora universitaria en una crisis existencial total. Su marido (John Slattery) es acusado de acoso por varias alumnas. En ese contexto, irrumpe Vladimir, un nuevo profesor joven y brillante. La atracción inicial pronto se transforma en una obsesión que descoloca a la protagonista y la empuja a cuestionarse no solo su matrimonio, sino también su identidad, su sexualidad y los límites que se ha impuesto a lo largo de los años.

Embed - Vladimir | Official Trailer | Netflix

- “Parque Lezama”. 6 de marzo.

Juan José Campanella vuelve al cine con la adaptación de “Parque Lezama”, su mayor éxito teatral de la última década. Protagonizada por la dupla de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, la película traslada el icónico banco de plaza a un relato visual que expande las fronteras del escenario original hacia la pantalla grande. La trama presenta a dos desconocidos, León Schwartz y Antonio Cardozo, quienes entablan una amistad improbable en el sur de la ciudad. León, interpretado por Brandoni, es un militante comunista obstinado, mientras que Antonio, el personaje de Blanco, es un encargado de mantenimiento de perfil más conformista que enfrenta la posibilidad de una jubilación forzosa.

Embed - Parque Lezama | Tráiler oficial | Netflix

- “El asesino de TikTok”. 6 de marzo

En 2023, Esther Estepa, una mujer de 42 años, desaparece en España tras un viaje en el que coincide con un creador de contenido en redes sociales. Ante la falta de respuestas, su familia y su entorno inician su propia búsqueda, reconstruyendo los últimos pasos de Esther a partir de mensajes, vídeos y otros rastros digitales. Dirigida por Héctor Muniente, la miniserie documental de dos episodios, se apoya en material de archivo y entrevistas con las personas más cercanas a Esther para relatar una investigación íntima y fragmentada.

Embed - El asesino de TikTok | Clip oficial | Netflix España

- “One Piece: Rumbo a la Grand Line”. Temporada 2. 10 de marzo

El fenómeno live action basado en el popular manga regresa con nuevos episodios que continúan la aventura de Luffy y los Sombrero de Paja, rumbo a la Grand Line. La primera temporada fue un éxito global y Netflix busca repetir la fórmula ampliando el universo y la escala de la historia.

Embed - ONE PIECE: Temporada 2 | Tráiler final | Netflix España

- “Louis Theroux: dentro de la machósfera”. 11 de marzo

El primer largometraje documental del periodista británico Louis Theroux en Netflix le sigue por Miami, Nueva York y Marbella para conocer a una red de influencers y creadores de contenido en el corazón de la “machósfera”, el universo online que promueve ideas misóginas y violentas. La película explora cómo figuras clave están ayudando a remodelar las ideas de los jóvenes sobre la masculinidad y alimentando un cuestionable movimiento global de derechos de los hombres.

Embed - Louis Theroux: Inside The Manosphere | Official Trailer | Netflix

- “Peaky Blinders: El hombre inmortal”. 20 de marzo

El universo de la exitosa serie británica se expande con esta película que continúa la historia criminal ambientada en Birmingham. El filme, protagonizado por el ganador del Oscar, Cillian Murphy retoma el tono oscuro y la épica de la ficción original.

Embed - Peaky Blinders: El hombre inmortal | Tráiler oficial | Netflix

- “53 domingos”. 27 de marzo.

Se trata de la nueva película escrita y dirigida por el español Cesc Gay, adaptada de la obra de teatro homónima del propio director. Esta comedia dramática sigue a tres hermanos que se reúnen para decidir qué hacer con su padre, de 86 años, cuyo comportamiento empieza a ser preocupante. Lo que comienza como una reunión familiar cordial deriva en tensiones, recuerdos y viejas dinámicas entre los protagonistas. El elenco principal está formado por Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez.

Embed - 53 Domingos | Tráiler Oficial | Netflix España

Apple Tv Plus

- “La caza”. 4 de marzo

Benoît Magimel y Mélanie Laurent (“Beginners”, “Bastardos sin gloria”) protagonizan este thriller francés. Franck (Magimel) y sus amigos de toda la vida disfrutan pasar sus fines de semana cazando, pero un domingo se cruzan con otro grupo de cazadores que empieza a atarcarlos sin explicación. Después de tiros cruzados y heridos en ambos lados, el grupo de amigos decide guardar el evento en secreto. Franck intenta retomar su vida normal junto a su esposa Krystel (Laurent), pero pronto siente que él y su grupo de amigos están siendo observados y que los cazadores del bosque planean una venganza contra ellos.

Embed - La caza — Tráiler oficial | Apple TV

- “Mujeres imperfectas”. 18 de marzo.

Una nueva serie protagonizada por Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara, un trío estelar. Basada en la novela homónima de Araminta Hall, narra un crimen que destroza la vida de tres mujeres que mantienen una amistad de décadas. Este thriller poco convencional explora la culpa y la venganza, el amor y la traición, y los compromisos alteran irrevocablemente la vida. A medida que se desvela la investigación, también se revela la verdad sobre cómo incluso las amistades más cercanas pueden no ser lo que parecen. El elenco lo completan Joel Kinnaman ("For All Mankind"), Corey Stoll ("House of Cards"), y Leslie Odom Jr. ("Hamilton"), entre otros.

Embed - Mujeres imperfectas — Tráiler oficial | Apple TV

- “Para toda la humanidad”. Temporada 5. 27 de marzo

La quinta temporada retoma los años transcurridos desde el asalto al asteroide Ricitos de Oro. Happy Valley se ha convertido en una próspera colonia con miles de residentes y una base para nuevas misiones que llevarán a la humanidad aún más lejos en el sistema solar. Pero con las naciones de la Tierra exigiendo ley y orden en el Planeta Rojo, la fricción continúa creciendo entre los habitantes de Marte y su antiguo hogar.

Embed - Para toda la humanidad — Tráiler oficial de la quinta temporada | Apple TV

HBO Max

- “DTF St. Louis”. 1 de marzo

Esta miniserie de siete episodios es una comedia ácida con un elenco estelar compuesto por David Harbour (“Stranger Things”), Jason Bateman (“Ozark”), Linda Cardellini (“Freaks and Geeks”, “ER”), Joy Sunday, Jodie Plumb, Richard Jenkins y Peter Sarsgaard. Narra un triángulo amoroso entre tres adultos que experimentan una crisis de mediana edad, y que termina con uno de ellos muerto.

Embed - DTF ST. LOUIS Tráiler Español Latino (2026) David Harbour, Jason Bateman

- “Sisu: Camino a la venganza”. 1 de marzo.

La película de acción finlandesa llega a plataformas después de un breve paso por cines. Es la secuela de “Sisu”, de 2022, (2022). El ex soldado Aatami Korpi regresa a su ciudad ocupada por los soviéticos, donde su familia fue brutalmente asesinada durante la Segunda Guerra Mundial. Igor Draganov, el hombre responsable del crimen, ahora va por Korpi.

Embed - Sisu: Camino a la Vengaza l Tráiler Oficial

- “Rooster”. 8 de marzo

Steve Carrel vuelve a protagonizar una comedia en “Rooster”, una nueva serie original de HBO que estrenará un episodio por semana. La trama se desarrolla dentro de un campus universitario y se centra en la compleja relación entre un autor (Carell), y su hija (Charly Clive). El elenco principal lo completan figuras destacadas como Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai.

Embed - Rooster | Tráiler Oficial | HBO Max

- “The Comeback”. Temporada 3.

Regreso de la serie protagonizada por Lisa Kudrow (inolvidable Phoebe de “Friends”) que continúa explorando el mundo del espectáculo con humor y sátira. La ficción fue creada por la propia Kudrow en colaboración con Michael Patrick King, exproductor ejecutivo de “Sex and the City”. Sigue a la actriz de comedia Valerie Cherish (Kudrow) en Los Ángeles, años después de su momento de mayor fama.