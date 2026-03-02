La Capital | Información General | Diego Maradona

Se dilata el juicio por la muerte de Maradona porque no llevaron las pruebas

"Se les escapó la tortuga", sostuvo el abogado de la enfermera Dahiana Madrid luego de que los fiscales no presentaran las pruebas en la audiencia preliminar

2 de marzo 2026 · 21:02hs
Se dilata el juicio por la muerte de Maradona porque no llevaron las pruebas

El abogado Rodolfo Baqué, defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, acusada junto a otras siete personas en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, denunció este lunes que los fiscales no presentaron las pruebas en la audiencia preliminar, motivo por el que no se pudo fijar la fecha del juicio por jurados.

Baqué señaló que Patricio Ferrari y Cosme Iribarren no presentaron el material en los Tribunales de San Isidro para que la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, avanzara en el proceso que tiene como acusada a Madrid.

"Los fiscales son la teocracia de Irán", ironizó el letrado, a la vez que dijo que es un "escándalo" que "a cinco años y cuatro meses" del fallecimiento de Maradona todavía no haya empezado el debate.

Y apeló a una famosa frase del exjugador para referirse al desempeño de los fiscales: "Se les escapó la tortuga".

"Cinco años y cuatro meses de la muerte y no saben qué prueba ofrecer. Mamadera. Pobre Diego. Pobres bonaerenses", publicó Baqué en redes sociales.

El abogado indicó que propuso ocho testigos, pero los representantes del Ministerio Público Fiscal se los rechazaron, por lo que Coelho fijó una nueva citación para el próximo 6 de abril.

Madrid era una de las enfermeras que, junto a Ricardo Omar Almirón, atendía a Maradona en el country San Andrés, donde el exfutbolista fue encontrado muerto el 25 de noviembre como consecuencia de un edema agudo de pulmón y una insuficiencia cardíaca.

En tanto, el 17 de marzo iniciará el segundo debate oral y público de la causa y se determinarán las supuestas culpabilidades del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, la jefa de Swiss Medical a cargo de la internación domiciliaria Nancy Edith Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna y el ya mencionado Almirón.

El primer proceso se anuló tras la filmación del documental “Justicia divina”, protagonizado por la ex magistrada Julieta Makintach.

