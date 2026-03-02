La Capital | Ovación | Irán

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?

La federación iraní podría negarse a participar o incluso podría ser excluida por la Fifa o por EEUU. Pero aún no queda claro quién la reemplazaría

2 de marzo 2026 · 22:35hs
La presencia de Irán en el Mundial de fútbol, que se disputará dentro de tres meses en Estados Unidos, Canadá y México, quedó en duda en medio del creciente conflicto bélico en Medio Oriente iniciado por uno de los anfitriones del torneo.

Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos —dos en Inglewood, California, y luego en Seattle— del 15 al 26 de junio. Ciudades de Canadá y México también albergarán varios de los 104 partidos.

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en acciones coordinadas desde el sábado, cuando mataron al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y a decenas de otros altos funcionarios. Esto provocó una respuesta iraní que lanzó misiles contra aliados de Estados Unidos, incluidos Qatar, anfitrión del Mundial de 2022, y Arabia Saudita, país elegido por la Fifa para organizar la edición de 2034.

“Lo que es seguro es que después de este ataque no se puede esperar que afrontemos el Mundial con esperanza”, dijo Mehdi Taj, el principal dirigente del fútbol iraní y vicepresidente de la Confederación Asiática de Fútbol.

Aún no se sabe si la federación iraní de fútbol, respaldada por el Estado, podría negarse a enviar a su equipo al torneo de 48 selecciones que comienza el 11 de junio, o si el gobierno de Estados Unidos podría bloquear efectivamente al equipo.

Desde la Fifa, ente rector del fútbol, el secretario general Mattias Grafström simplemente dijo que están vigilando "la evolución de todos los asuntos en todo el mundo”.

El principal funcionario de la Casa Blanca encargado de supervisar los preparativos del Mundial, Andrew Giuliani, se mostró más preocupado por el ataque estadounidense que por el deporte. “Nos ocuparemos de los partidos de fútbol mañana. Esta noche celebramos su oportunidad de libertad”, publicó en redes sociales.

Irán, en el puesto 20 de la Fifa

Irán tiene una de las mejores selecciones nacionales de Asia y se clasificó para seis de los últimos ocho mundiales. Ocupa el puesto 20 en el ranking mundial de la Fifa entre 211 equipos.

El reglamento del Mundial de la Fifa contempla que un equipo se retire o sea excluido del torneo, aunque el lenguaje jurídico es bastante impreciso.

“La Fifa decidirá el asunto a su entera discreción y tomará cualquier medida que se considere necesaria”, dice en su Artículo 6.7, y añade: “Fifa puede decidir reemplazar a la Asociación Miembro Participante en cuestión por otra asociación”.

Si Irán finalmente no jugara el Mundial, el reemplazo más probable en Asia sería Irak o Emiratos Árabes Unidos. Pero las reglas internas no especifican si debe sustituirlo una selección del mismo continente.

La Eurocopa 1992 podría representar un antecedente válido: Yugoslavia había ganado su grupo de clasificación, pero en 1992 estalló la guerra en los Balcanes. La Uefa excluyó a Yugoslavia del torneo e invitó en su reemplazo a la segunda selección clasificada en el grupo, Dinamarca, que finalmente venció 2 a 0 a Alemania en la final y se consagró campeona.

Pérdidas, multas y sanciones

Con el eventual retiro del Mundial, la federación de fútbol de Irán perdería al menos 10,5 millones de dólares. La Fifa paga 9 millones de dólares en premios a cada una de las 16 federaciones cuyos equipos no avanzan de la fase de grupos, y los 48 equipos clasificados reciben 1,5 millones de dólares “para cubrir costos de preparación”.

La federación iraní también afrontaría multas disciplinarias de la FIfa: al menos 250.000 francos suizos (321.000 dólares) por retirarse hasta 3 días antes del torneo, y al menos 500.000 francos suizos (642.000 dólares) si la decisión se toma en el último mes antes del inicio.

Irán también se arriesgaría a ser excluido por la Fifa de las eliminatorias para el próximo Mundial en 2030.

