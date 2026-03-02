La Capital | La Ciudad | Aeropuerto

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: la chance por el cierre de Ezeiza y un posible regreso a Chile

El aeropuerto negocia en Brasil con nuevas firmas y apunta a potenciar la conectividad con operadores ya activos. "Puede haber novedades", adelantaron

Gonzalo Santamaría

Gonzalo Santamaría

2 de marzo 2026 · 17:45hs
Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Con la temporada de verano llegando a su fin, el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) comienza a planificar la agenda para el futuro. Sumar rutas nuevas y aumentar las frecuencias de las existentes está en la carpeta del directorio de la terminal rosarina, y para ello participará de un evento internacional en Río de Janeiro. “En el corto y mediano plazo puede haber novedades”, adelantó Pío Drovetta, gerente general del AIR.

El Aeropuerto Internacional de Rosario cuenta con ocho compañías operando: Aerolíneas Argentinas, Arajet, Copa Airlines, Gol Líneas Aéreas, Latam, Ola Mayorista y World2Fly. En total, son 13 los destinos que conecta, nueve de ellos al exterior. En busca de sumar actividad, Pío Drovetta, viajará a la feria Routes Americas 2026, en Río de Janeiro, Brasil. Desde este martes hasta el jueves, las principales compañías aéreas analizarán las ofertas que los aeropuertos tienen para ofrecer. Rosario llevará la carpeta del Islas Malvinas, sustentada por las obras de mejoramiento sobre la pista de aterrizaje.

Drovetta buscará que las aerolíneas que operan actualmente en el AIR sumen más vuelos durante el año y apuntará a seducir a las compañías que aún no llegan a Rosario para sumar destinos o alternativas para los viajeros. Serán tres días de reuniones en el evento más importante para las rutas de América, donde aeropuertos, aerolíneas y empresas relacionadas a la aviación se encuentran, acercan propuestas y comienzan a gestionarse los acuerdos. “Rosario tiene condiciones muy óptimas”, afirmó Drovetta a La Capital.

Por otro lado, el gerente de AIR vio como “oportunidad” el próximo cierre del Aeropuerto de Ezeiza en octubre: “Serán 20 días, donde Rosario aparece como opción. Si las compañías nos conocer y ven cómo trabajamos las podemos seducir”. Del 25 de octubre al 11 de noviembre, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se realizarán obras para mejorar su pista de aterrizaje, por lo que se trasladarán decenas de vuelos.

Reuniones y posibles rutas

El gerente del AIR ya instalado en Río de Janeiro ultima detalles de su agenda, que ya incluye reuniones con directivos de Latam, Gol y Copa Airlines. Estas compañías tienen presencia en Rosario, pero Drovetta buscará fortalecer el vínculo: “Hay que gestionar las rutas aéreas. La conectividad se construye”. Además, el funcionario del aeropuerto vio en los breaks una posibilidad para comenzar las gestiones por fuera de los meet y networking oficiales.

En esa misma línea, Drovetta remarcó que llevará la propuesta del AIR y también, a pedido del ministro Gustavo Puccini, la del Aeropuerto de Sauce Viejo para acercarlas a nuevas compañías: “Las rutas aéreas no se logran de un día para otro, hay que tener un proceso y una permanente actualización de lo que es el mercado. Hay aerolíneas que tienen que conocer el destino y la infraestructura. Venimos a posicionar al Aeropuerto de Rosario y a Santa Fe”.

Rosario viene coqueteando con dos rutas que ya supieron estar en la ciudad: Santiago de Chile y Asunción en Paraguay. En el evento de Brasil, Drovetta intentará fortalecer las negociaciones para más temprano que tarde tener estas opciones desde Rosario. “Al haber estado operativo ya conocen cómo podrían comportarse los pasajeros. Es una ventaja. A los destinos nuevos hay que trabajarlos y sostenerlos en el tiempo. Santiago de Chile es muy apetecible”.

Qué es Routes Américas

Routes Américas es la plataforma digital Nº 1 del mundo para el desarrollo de rutas aéreas. Se trata de una organización que busca acercar a las compañías con los aeropuertos y a estos con los viajeros.

>> Leer más: Santa Fe abre sus alas: el aeropuerto Islas Malvinas se reposiciona como centro logístico provincial

En el evento, que en 2026 se desarrollará del 3 al 5 de marzo en Río de Janeiro, se conectan los planificadores de redes de aerolíneas con representantes de aeropuertos y autoridades de turismo para establecer nuevas rutas y aumentar la frecuencia en las existentes. Cuenta con la participación de más de 230 aerolíneas líderes y más de 110 países.

El evento incluye conferencias, foros de la industria y la entrega de los Routes Awards, considerados los "Óscar" de la aviación por su valor en la estrategia de conectividad.

El Aeropuerto de Rosario hoy

Luego de un 2025 con tira y afloje por las obras que el gobierno nacional no realizó en el Aeropuerto Internacional de Rosario, el gobierno de la provincia de Santa Fe desarrolló la obra sobre el final del año. Las tareas realizadas permitieron subir de categoría a la terminal local y así recibir aviones de mayor fuselaje.

En la actualidad, Aerolíneas Argentinas es la compañía con más vuelos desde y hacia Rosario. La empresa estatal tiene viajes a Aeroparque, Ezeiza, Iguazú y Bariloche en Argentina, Cabo Frío, Florianópolis y Río de Janeiro en Brasil. A partir del 9 de junio, Rosario también estará conectada con Miami a través de esta aerolínea.

Entre las empresas internacionales se destacan Gol con vuelos a Río de Janeiro y San Pablo, y Latam que conecta Rosario con Lima y San Pablo. También, Copa Airlines con Panamá como destino; la compañía panameña fue la primera internacional en regresar al AIR tras la pandemia.

Además, durante la temporada de verano también arribaron Ola con viajes a Maceió en Brasil y Arajet que partía hacia Punta Cana, en República Dominicana.

