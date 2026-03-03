La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal de este martes

La empresa confirmó la suspensión del servicio en distintos sectores de la ciudad por la caída de árboles durante la tormenta

La compañía inició un operativo de contingencia debido a los cortes de luz.

Luego de una tormenta con ráfagas de viento fortísimas, este martes se registró una serie de cortes de luz en Rosario . Fuentes oficiales anunciaron el inicio de las reparaciones para restablecer el servicio en cuatro puntos de la ciudad y también había inconvenientes en una decena de pueblos del sur santafesino.

De acuerdo al reporte de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) , el temporal afectó varias zonas del mapa urbano. El denominador común en todos los casos fue la caída de árboles durante la madrugada.

La compañía confirmó que la suspensión momentána del servicio en una parte importante del sur rosarino , cerca del barrio Saladillo. Lo mismo ocurrió en el extremo norte, sobre el límite con Granadero Baigorria, y en dos sectores del oeste y el sudoeste de la ciudad.

La EPE anunció cortes de luz por tareas de reparación en las áreas delimitadas por las siguientes calles:

Desde Ameghino hasta avenida Nuestra Señora del Rosario y desde Mitre hasta Serrano

Desde Ciudadela hasta Urunday y de bulevar Rondeau hasta la autopista Rosario-Santa Fe

Desde avenida Uriburu hasta Camino Nuevo a Soldini y desde Ovidio Lagos hasta Vicente Medina

Desde Riobamba hasta Rivero y desde Servando Bayo hasta Campbell

Por oto lado, la compañía comenzó a arreglar cables cortados en avenida Uriburu y Pueyrredón. Los daños registrados son parte del saldo de una tormenta severa que se desató pasada la medianoche e incluyó ráfagas de viento de más de 70 kilómetros por hora.

En cuanto a la situación en el resto del territorio santafesino, la EPE señaló que el sur provincial fue el sector más golpeado por el temporal durante la madrugada. En la lista de localidades afectadas aparecen: Cafferata, Chañar Ladeado, Berabevú, Cañada del Ucle, Gödeken, Melincué, Bombal, Carreras, Alcorta, Máximo Paz y una parte de Firmat.

Después del azote de las ráfagas, los operarios de la empresa empezaron a trabajar para restablecer el servicio. Luego de la evaluación de los daños se anunció una normalización paulatina del suministro en base a las garantías de seguridad técnicas. Mientras tanto, los clientes pueden hacer reclamos a través del teléfono 0800-777-4444 y la línea de Whatsapp 342-5-101000.