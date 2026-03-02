La Capital | Zoom | Luna

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario

Este lunes, el cielo de Argentina ofrecerá un espectáculo impactante. De qué se trata y dónde se podrá observar en el país

2 de marzo 2026 · 11:08hs
Este lunes 2 de marzo por la madrugada, la luna quedará teñida de rojo como consecuencia de un eclipse que podrá apreciarse en Rosario, el país y gran parte del continente americano en un espectáculo único por las características de un fenómeno astronómico poco habitual. En este tipo de eclipse, la Tierra se interpondrá entre la luna y el sol, bloqueará la luz directa de rayos solares y solo se filtrará un haz de luz.

Después de un maravilloso primer eclipse solar, al que se caracterizó como "Anillo de Fuego", los primeros días de marzo traerán el primer eclipse lunar del año en el que desfilará la llamada “Luna de Sangre” o “Luna Roja”.

El nombre del fenómeno deviene de sus particularidades. Durante el evento, la Luna llena se pinta de un color que oscila entre el rojo y el anaranjado, mientras pasa completamente por la sombra de la Tierra. Este proceso se puede apreciar desde distintas regiones del planeta y promete ser un verdadero espectáculo para quedarse observando.

Cuándo se puede ver el eclipse lunar de “Luna Roja”

Lo cierto es que el espectáculo tendrá su inicio desde el lunes 2 de marzo a la noche y se desplegará durante la madrugada siguiente.

Se trata de un evento de varias horas de duración, por eso conviene estar preparado desde la noche del lunes. Considerando todas sus fases, el eclipse tendrá una duración total aproximada de 5 horas y 39 minutos. Según los reportes de especialistas, la parte más intensa del fenómeno, es decir, el momento en que la luna exponga su color rojo más intenso, rondará los 58 minutos. Esta cifra lo convertirá en uno de los fenómenos astronómicos más largos del año.

En horario de Argentina, estos serán los tiempos del eclipse:

  • Eclipse penumbral: comenzará a las 05:44 hs
  • Eclipse parcial: comenzará a las 06:50 hs
  • Eclipse total: comenzará a las 08:04 hs
  • Punto máximo del eclipse: 08:33 hs
  • Final de la totalidad del eclipse: 09:02 hs
  • Final de la fase parcial: 10:17 hs
  • Final del eclipse: 11:22 hs

Dónde se podrá ver el eclipse de “Luna Roja”

El eclipse se podrá ver desde distintos continentes y es preciso tener en cuenta algunos datos para no perderse de nada.

Por ejemplo, en el este de Asia, en Australia, en Nueva Zelanda, en gran parte del Océano Pacífico, en el oeste de América del Norte y en América Central, el eclipse se podrá ver de forma completa. Mientras que en algunas zonas de Sudamérica y algunas regiones de Asia Central, se podrá ver de forma parcial. En el caso de Europa y Asia, no se podrá disfrutar del fenómeno en tanto la luna no estará visible en el cielo nocturno.

Asimismo, en las regiones con visibilidad del evento, es importante que el tiempo acompañe. Siempre y cuando el cielo se encuentre despejado, la “Luna de Sangre” se podrá ver sin ningún problema desde los lugares en los que sea de noche.

Como ante todo fenómeno astronómico, para apreciarlo, se recomienda buscar un lugar con baja contaminación lumínica y poca obstrucción edilicia. El eclipse podrá verse sin ninguna herramienta, pero quienes cuenten con binoculares o telescopios podrán apreciar detalles más precisos de la luna.

Por su parte, quienes no se encuentren en una zona donde sea visible o no cuenten con las condiciones para poder disfrutar del eclipse de “Luna Roja” podrán seguir el evento en vivo a través de plataformas o transmisiones gratuitas, que vale la pena buscar en internet.

De qué se trata la “Luna Roja” o “Luna de sangre”

Más allá de la belleza que suponen este tipo de fenómenos, vale la pena conocer su explicación científica. Los eclipses lunares, tales como el que ocurrirá en este caso, solo pueden producirse cuando la Luna está llena, y a raíz de su paso justo por una porción de sombra del planeta Tierra. Durante este tipo de eclipses, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean perfectamente, de manera tal que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra.

En su desplazamiento hacia la umbra, la parte interna de la sombra terrestre, la superficie lunar es alcanzada por una parte de la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre y la ilumina de forma tenue. La atmósfera terrestre, por su parte, refracta y dispersa la luz solar, filtrando los tonos azules y dejando pasar solo la luz roja. Esto es lo que le otorga un tono rojizo a la Luna. Luego, la intensidad del color dependerá de otra variable que será la cantidad de polvo y partículas presentes en la atmósfera. A mayor cantidad de polvo y de nubes, más roja se verá la Luna.

Por esa tonalidad característica, cuando se habla de un eclipse lunar total, se utiliza directamente el término “Luna Roja” o “Luna de Sangre”.

Una Luna con mucha carga simbólica

A lo largo de la historia de la humanidad, las diferentes culturas se han sentido increíblemente sorprendidas por la aparición de este fenómeno en el cielo y le han atribuido todo tipo de significados particulares. Para los mayas, por ejemplo, esta luna indicaba una lucha entre las deidades y presagiaba eventos trascendentales del orden social o natural. Para las religiones cristianas, esta luna está asociada con el apocalipsis o los cambios turbulentos.

Desde otra perspectiva más cercana a la fauna, los incas creían que se trataba de un jaguar que atacaba a la luna, mientras que en la China antigua se pensaba que un dragón celestial devoraba al astro. En ambos casos, procedían a hacer ruidos con armas y perros para asustar y ahuyentar al depredador.

Actualmente, la astrología moderna también le ha atribuido significados a la “Luna Roja”. A grandes rasgos, el eclipse lunar se considera un momento de pausa e introspección, ideal para explorar emociones ocultas, soltar aquello que no sirve y sanar internamente.

