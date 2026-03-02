La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas

La temperatura máxima no superaría los 31º, y el viernes mostraría un abrupto descenso

2 de marzo 2026 · 22:59hs
El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la madrugada y la mañana de este martes un alerta amarillo por posibles tormentas fuertes, mientras que a la tarde hay bajas chances de chaparrones y a la noche estaría parcialmente nublado, en una jornada donde la temperatura máxima no superaría los 31º.

El alerta amarillo del martes válido para el departamento Rosario y también para Constitución, Iriondo y San Lorenzo, indica la posibilidad de que el área sea afectada en la madrugada y la mañana por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. A la tarde hay hasta un 40 por ciento de probabilidades de chaparrones y a la noche habría cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima rondaría los 31º, mientras que la mínima estaría en 20º.

El miércoles habría nubosidad variable, con una máxima de 32º y una mínima de 17º.

Para el jueves se espera una máxima de 30º y una mínima de 20º, con bajas chances de tormentas aisladas matutinas.

El viernes habrá un marcado descenso de la temperatura, con 25º de máxima y 18º de mínima. Hay chances de entre el 10 y el 40 por ciento de lluvias aisladas matinales y tormentas aisladas vespertinas.

El sábado estaría nublado, con una marca que no sobrepasaría los 24º y una mínima que se mantendría en 18º.

Para el domingo anticipan una máxima de 26º y una mínima de 19º, con cielo mayormente nublado.

