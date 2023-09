Crecen los rumores de una nueva versión de "The Office"

En Estados Unidos especulan con un posible regreso de la serie "The Office" a las pantallas.

“The Office” nació como una comedia británica en 2001, creada y protagonizada por Ricky Gervaius. En 2005, de la mano del productor Greg Daniels, llegó la versión estadounidense. Con Steve Carrell en el rol principal del peculiar jefe Michael Scott, la serie se volvió un éxito mundial y llegó a tener seis temporadas. En la década que pasó desde la emisión del último episodio, el fanatismo por esta ficción no sólo no mermó sino que creció y se consolidó.

Daniels había en algunas ocasiones coquetado con la idea de un posible reboot, es decir, un relanzamiento de la serie que retomaría el universo (las oficinas de la distribuidora de papel Dunder Mifflin) y algunos personajes, aunque no necesariamente en continuidad narrativa con la original. A su vez, en 2019 el productor aseguró: "Fue algo tan perfecto que dudaría en reabrirlo. Tuvimos la chance de terminarlo de la forma que queríamos. Mi mayor preocupación sería decepcionar a los fans".

Según el periodista Belloni, esta nueva versión contaría con la presencia de Jenna Fischer (Pam), Angela Kinsey (Angela), Creed Bratton (Creed) y Leslie David Baker (Stanley), del elenco original. Los rumores no fueron confirmados por nadie vinculado a "The Office", y no se conocen más detalles sobre la supuesta producción.