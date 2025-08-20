"Homo Argentum", del "hate" al éxito en taquilla: por qué es tan controversial la nueva película de Francella

El nuevo filme de Cohn y Duprat se propone definir la idiosincrasia argentina, pero no todos coinciden con esa descripción. El elogio de Milei, la polémica en torno a la financiación del Estado y las críticas negativas

Desde antes de su estreno , la polémica en torno a "Homo Argentum" ya había comenzado a dividir las aguas. La nueva cinta de l a dupla de directores Cohn-Duprat se propone retratar el "ser argentino" con el icónico Guillermo Francella como voz cantante durante toda la película. El filme fue, en partes iguales, elogiado por el gobierno nacional -en especial por Javier Milei- , pero rechazado por la crítica especializada.

A través de dieciséis historias de diferente duración, la más corta de tan solo un minuto y la más larga de doce se busca retratar "una faceta inconfundible del ser argentino": el oportunismo elegante, la doble moral, la idolatría futbolera, la corrección política, la fuerza de la amistad, el sentido del humor ante el caos y el arte —bien argentino— de hacerse el boludo

Con Guillermo Francella como embajador de la "argentinidad", las críticas que recibió el nuevo filme de Cohn-Duprat no fueron pocas. En general, se acusó a la obra de querer reducir a la identidad argentina a unas pocas historias , todas con una clara inclinación en cuanto a la verdadera "esencia" argentina.

Por otro lado, el estreno de la película se centró en el medio de la escena política tras los elogios del presidente Javier Milei. La calificó como "una obra de arte", y aseguró que una de las historias “plantea de manera brutal el problema de la llamada Justicia Social”, a la que calificó como “un robo, injusta y criminal”.

En esa línea, los partidarios del gobierno defendieron la película y la tomaron como ejemplo absoluto de que se pueden lograr éxitos de taquilla sin financiamiento alguno del Estado. No obstante, en las últimas horas se supo que la película tuvo efectivamente apoyo del Estado, en tanto recibió un subsidio del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A pesar de las polémicas, el éxito en taquillas de "Homo Argentum" es innegable: más de medio millón de espectadores ya pasaron por las salas de cine. ¿Cuál es la controversia en torno a la película? ¿Qué críticas se le hicieron?

>> Leer más: En medio de la polémica, se supo que "Homo Argentum" tuvo financiamiento del Estado

Las criticas a "Homo Argentum": ¿mejor "Homo Porteñum"?

Para empezar, el aspecto más criticado del nuevo filme de Guillermo Francella es la representación que se arroga de todos los argentinos. Al llamarse "Homo Argentum", es natural pensar que la película será una descripción de la argentinidad.

"Si una definición monolítica de la identidad nacional es siquiera posible, la ensayada por Cohn y Duprat en esta película es clara: el rasgo constitutivo del ser argentino es que es garca", escribió el crítico de cine Bartolomé Armentano en la Revista Rolling Stone, sobre la visión planteada en "Homo Argentum".

"Lejos de querer definir lo argentino, la película se sumerge en ese imaginario que todos reconocemos, aunque preferiríamos negar", se distancian los directores Cohn y Duprat sobre las críticas que apuntan a que los directores presentaron una versión "monolítica" de la argentinidad.

Además, se señaló que la película solo está situada en Buenos Aires, e interpretada por actores porteños, por lo que el nombre "Homo Argentum", no es el más correcto. "Homo Porteñum", es el juego de palabras que circula en redes sociales en torno a la nueva película de Cohn y Duprat.

>> Leer más: "Homo Argentum" u "Homo Porteñum": un diputado libertario rosarino cuestionó la película de Francella

“La cosa transcurre en Recoleta, Retiro, el microcentro. En la calle Florida, en el bar Invernadero. Es más 'porteñum' que 'argentum', tanto por las locaciones como también por la mayoría de las situaciones", el diputado libertario de Rosario Alejandro Bongiovanni publicó en X (ex Twitter).

El elogio de Javier Milei

Por otro lado, un aspecto que incrementó la polémica en torno a "Homo Argentum" es el visto bueno que recibió el filme por parte del gobierno nacional, y en especial del presidente Javier Milei. Tanto en sus redes sociales como en actos públicos, el mandatario habló maravillas de la película. Además, reconoció haberla vista antes de su estreno, gracias a una copia que le hicieron llegar los directores.

Fiel a su forma, el presidente utilizó sus redes sociales para hacerse eco del estreno y posteó una suerte de crítica en su perfil de X, bajo el título: "Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón Woke".

En su publicación, el presidente apuntó directamente contra el sector "progresista", sobre los que afirmó: "Cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1956712823469248774?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1956712823469248774%7Ctwgr%5E2fb3d1a6b2048d338c2ced292aba4eb74b5a23c3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D1755705867156708&partner=&hide_thread=false HOMO ARGENTUM: DISONANCIA COGNITIVA EN EL CORAZÓN WOKE



La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke).



A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del… — Javier Milei (@JMilei) August 16, 2025

"Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos", sentenció.

Por otro lado, y en un acto público, Milei volvió a hablar de la película. La calificó como "obra de arte" y señaló que el éxito en taquilla de "Homo Argentum" es una señal de que el gobierno está “ganando la batalla cultural” y aseguró: “Y la seguiremos dando hasta hacerlos sentir vergüenza de la basura que son”.

La polémica en torno a la financiación estatal

Desde el gobierno nacional, la nueva película de Francella fue señalada como un éxito en taquilla sin necesidad de recibir apoyo del Estado. Esta postura respalda además el desfinanciamiento del Incaa, que durante el gobierno actual casi no entregó fondos de fomento para la producción de cine nacional, pero sigue recaudando.

No obstante, y de manera inesperada, en las últimas horas se supo que la película tuvo efectivamente apoyo del Estado, en tanto recibió un subsidio del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese sentido, en 2024 “Homo Argentum” fue una de las ganadoras del certamen BA Producción Internacional, un programa que devolvía parte de la inversión a productoras locales con proyección internacional. El responsable de la entrega de los fondos fue Roberto García Moritán, por entonces ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad. Según trascendidos, la película habría recibido alrededor de 150 millones de pesos del Estado porteño.

De manera similar, películas anteriores de Cohn y Duprat recibieron apoyo del Incaa. Muchos usuarios de redes apuntaron a este dato para señalar la hipocresía de los realizadores y también de Francella, que en entrevistas previas al estreno aseguró que hay que privilegiar el “cine popular” por sobre un cine de autor (el que según el actor financiaba el Instituto de Cine) que “le da la espalda al público”.

Carlos Pirovano, presidente del Incaa, contribuyó a la polémica al aseverar que había visto la película en cuestión a través de fragmentos por TikTok. “No pude ir a verla porque doy clases a esa hora. Vi TikToks. Cuando ves TikToks, ves casi toda la película”, aseguró quien es además sostuvo candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires del espacio La Libertad Avanza.