La Capital | Zoom | muerte

Confirman la muerte de Bonnie Tyler, la inolvidable voz de "Eclipse total del corazón"

La cantante británica tenía 75 años. Su familia anunció el fallecimiento este jueves mediante un breve comunicado

9 de julio 2026 · 07:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
La muerte de la vocalista se produjo a más de dos meses de una cirugía de urgencia.

Foto: Simon Fowler.

La muerte de la vocalista se produjo a más de dos meses de una cirugía de urgencia.

Hace casi dos meses, Bonnie Tyler sufrió un paro cardíaco luego de una cirugía y quedó en estado crítico. Tras aquel episodio, este jueves se confirmó una muerte que tuvo gran repercusión en el ambiente de la música, ya que fue una de las voces más populares del pop y el rock de los años 80.

La intérprete de "Eclipse total del corazón" estaba internada en Portugal, según indica el primer comunicado oficial sobre la situación. Su familia y equipo anunció el deceso a través de redes sociales y prometió aportar más información al respecto, pero aclararon: "Ahora pedimos privacidad para enfrentar esta tragedia".

La cantante de 75 años había sido atendida de urgencia en la ciudad de Faro, cerca del lugar donde vive durante la mayor parte del año con su esposo. El 30 de abril la operaron de urgencia por una perforación intestinal y sufrió complicaciones después de la cirugía.

¿Qué se sabe de la muerte de Bonnie Tyler?

"La familia y el equipo de Bonnie lamentan anunciar que murió de manera inesperada anoche", dice el mensaje publicado este jueves en la cuenta oficial de la artista. Así indicaron que el deceso fue "el resultado de la enfermedad por la que se encontraba bajo tratamiento" en Europa.

El estado de salud de la vocalista oriunda de Gales ya había sido noticia en mayo, cuando su condición se agravó drásticamente luego de una intervención quirúrgica. En aquella ocasión la trasladaron al área de terapia intensiva del hospital de Faro y requirió asistencia respiratoria mecánica.

>> Leer más: Velatorio del Indio Solari: las fotos más conmovedoras de la capilla ardiente en Avellaneda

Medios portugueses consignaron meses atrás que Tyler estuvo en un coma inducido y sufrió un paro cardíaco cuando empezaron a reducir la medicación. A partir de este incidente, empezaron a buscar alternativas para resolver una "infección grave".

La familia de la cantante confirmó que superó esta crisis a mediados de junio, cinco semanas después de la operación. No obstante, permanecía alojada en una sala de cuidados intensivos y esto derivó en cancelación de los conciertos que tenía programados para su gira durante el verano boreal.

Es un dolor de corazón

Bonnie Tyler nació el 8 de junio de 1951 en Skewen. Su nombre real era Gaynor Hopkin, pero lo dejó de lado cuando comenzó su carrera profesional. Previamente también se había presentado como Sherene Davis, combinando el primer nombre de su sobrina y el apellido de su tía favorita.

El debut discográfico de la cantante se produjo en 1977, cuando lanzó el álbum "The world starts tonight". Meses después, su voz áspera comenzó a ganar fama internacional de la mano de "It's a heartache", su primer gran éxito en la lista de temas que grabó a lo largo de más de cuatro décadas.

Noticias relacionadas
Murió Susana Freyre, reconocida actriz rosarina.

Murió Susana Freyre, reconocida actriz rosarina de teatro, cine y televisión

La despedida en vivo de la hermana de Ernestina Pais tras el trágico fallecimiento de la actriz

El mensaje de Federica Pais tras la muerte de su hermana Ernestina

El momento de la tragedia quedó registrado en un video.

Río de Janeiro: tras sacarse una selfie en un acantilado, cayó y murió

La nueva película de Evil Dead es uno de los estrenos de la cartelera de Rosario.

Estrenos de cine en Rosario: el live-action de "Moana" y la nueva película de "Evil Dead"

Ver comentarios

Las más leídas

Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: El arbitraje no decidió el partido

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: "El arbitraje no decidió el partido"

Para la Justicia, Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

Para la Justicia, Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

Lo último

El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte

El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Confirman la muerte de Bonnie Tyler, la inolvidable voz de Eclipse total del corazón

Confirman la muerte de Bonnie Tyler, la inolvidable voz de "Eclipse total del corazón"

Rosario tiene su propia Ambulancia del Deseo para ayudar a pacientes terminales

La iniciativa ad honorem está presente en 21 países y llega por primera vez a Argentina. De qué se trata y cómo se puede acceder a ella
Rosario tiene su propia Ambulancia del Deseo para ayudar a pacientes terminales
Récord de shows: casi 450 mil personas ya fueron a recitales privados en 2026
La Ciudad

Récord de shows: casi 450 mil personas ya fueron a recitales privados en 2026

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido
Policiales

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte
Zoom

El informe toxicológico de Ernestina Pais despejó dudas sobre su muerte

La plata de la nafta no vuelve: Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos
La Ciudad

La plata de la nafta no vuelve: Rosario perdió $1.300 millones por mes para sostener los colectivos

Pullaro abre la era Santilli con un compromiso de la Nación sobre la ruta A012

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro abre la era Santilli con un compromiso de la Nación sobre la ruta A012

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

Central ya casi tiene al 9 que tanto buscaba: es argentino y llega desde el fútbol mexicano

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Autorizaron a 35 empleados a salir antes para ver a Argentina y los despidieron

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: El arbitraje no decidió el partido

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: "El arbitraje no decidió el partido"

Para la Justicia, Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

Para la Justicia, Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6: se lleva 363 millones de pesos

Ovación
Rosarina: sortearon las zonas Campeonato y Permanencia en Primera A y B

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: sortearon las zonas Campeonato y Permanencia en Primera A y B

Rosarina: sortearon las zonas Campeonato y Permanencia en Primera A y B

Rosarina: sortearon las zonas Campeonato y Permanencia en Primera A y B

La selección argentina rompió otro récord: las búsquedas de Google en el mundo

La selección argentina rompió otro récord: las búsquedas de Google en el mundo

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: El arbitraje no decidió el partido

Mohamed Salah dejó solo al DT de Egipto y negó un robo ante Argentina: "El arbitraje no decidió el partido"

Policiales
Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido
Policiales

Una falsa amenaza de bomba en el microcentro rosarino terminó con un detenido

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes

Tres detenidos por venta de cocaína en la misma esquina de Rosario en apenas un mes

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan a la banda de los contadores

Facturas truchas por $10 mil millones: condenan a "la banda de los contadores"

Robaron un celular y, pese a las precauciones, cayeron por la geolocalización

Robaron un celular y, pese a las precauciones, cayeron por la geolocalización

La Ciudad
Récord de shows: casi 450 mil personas ya fueron a recitales privados en 2026
La Ciudad

Récord de shows: casi 450 mil personas ya fueron a recitales privados en 2026

El tiempo en Rosario: un jueves agradable, con menos viento y bastantes nubes

El tiempo en Rosario: un jueves agradable, con menos viento y bastantes nubes

El Parque Independencia tendrá una fiesta popular este jueves por el 9 de Julio

El Parque Independencia tendrá una fiesta popular este jueves por el 9 de Julio

Día de la Independencia: cómo funcionarán los servicios municipales este fin de semana extralargo

Día de la Independencia: cómo funcionarán los servicios municipales este fin de semana extralargo

En 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles de la provincia
Policiales

En 10 años fueron asesinados al menos 15 reclusos en cárceles de la provincia

Una camionera rosarina demandó a una empresa por discriminación laboral

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una camionera rosarina demandó a una empresa por discriminación laboral

Movilidad regresiva: el mercado de trabajo migra hacia la precarización
Economía

Movilidad regresiva: el mercado de trabajo migra hacia la precarización

La industria se volvió a hundir en mayo y suma en cinco meses -3,1 %
Economía

La industria se volvió a hundir en mayo y suma en cinco meses -3,1 %

Qué avenidas y barrios serán repavimentados durante las vacaciones de invierno
La Ciudad

Qué avenidas y barrios serán repavimentados durante las vacaciones de invierno

La ejecutaron en la horca en 1955 por matar a su novio violento; ahora la indultan
Información General

La ejecutaron en la horca en 1955 por matar a su novio violento; ahora la indultan

En poco más de 12 horas  fallecieron dos motociclistas en la zona oeste
La Ciudad

En poco más de 12 horas  fallecieron dos motociclistas en la zona oeste

Copa Santa Fe: Social Lux juega en Armstrong en busca de llegar a las semifinales

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: Social Lux juega en Armstrong en busca de llegar a las semifinales

La selección aún no pasó los cuartos de final y Milei ya ofrece la Casa Rosada
Política

La selección aún no pasó los cuartos de final y Milei ya ofrece la Casa Rosada

Robaron un celular y, pese a las precauciones, cayeron por la geolocalización
Policiales

Robaron un celular y, pese a las precauciones, cayeron por la geolocalización

Derribaron el búnker de venta de drogas número 77 en Rosario
Policiales

Derribaron el búnker de venta de drogas número 77 en Rosario

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido
La Ciudad

Sacar la primera licencia de conducir en Rosario será más rápido

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 
La ciudad

Una chica cayó del puente del Pasaje Juramento durante los festejos 

Fin del alto el fuego: Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán
El Mundo

Fin del alto el fuego: Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán

ARA San Juan: condenaron a un exoficial y absolvieron a otros tres
Información General

ARA San Juan: condenaron a un exoficial y absolvieron a otros tres