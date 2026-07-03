Murió Susana Freyre, reconocida actriz rosarina que brilló en teatro, cine y televisión

La artista inició su carrera en la época de oro del cine argentino. Tuvo proyección internacional. Recibió un Cóndor de Plata y un Premio Podestá a la Trayectoria Honorable

El mundo del espectáculo está de luto: falleció la actriz rosarina Susana Freyre. La artista, unan de las más reconocidas de su generación, inició su carrera en la época de oro del cine argentino y tuvo proyección internacional. Recibió un Cóndor de Plata y un Premio Podestá a la Trayectoria Honorable

Freyre, quien falleció en São Paulo, Brasil, tuvo una importante carrera en la que dejó huellas en el cine, el teatro y la televisión. "Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, haciéndoles llegar nuestro afecto en este doloroso momento", publicó en redes sociales Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Susana Guenola Zubiri nació en Rosario, Santa Fe, el 5 de septiembre de 1929. Sin embargo, en el ambiente artístico, todos la conocieron como "Susana Freyre".

Freyre inició su carrera artística durante la época de oro del cine argentino. A lo largo de su trayectoria, desarrolló una importante labor en diferentes países como Argentina, Brasil, México y Venezuela. En 1964, recibió el Premio Cóndor de Plata a la Mejor Actriz por su recordada interpretación en "Paula cautiva", una de las actuaciones más celebradas de su carrera.

En tanto que en el teatro desarrolló una intensa y extensa labor interpretativa. Uno de sus primeros trabajos fue "Facundo en la Ciudadela", dirigida por Orestes Caviglia. Luego, protagonizó numerosas obras, entre ellas "El hombre de mundo" de Ventura de la Vega, presentada en el Teatro Nacional Cervantes junto a Esteban Serrador y Rosa Rosen, También "Así es la vida", "El profesor", "Gigí", "Un domingo en Nueva York" y "Villa Verdi". En Brasil, a principios de la década del 60, protagonizó con gran éxito la obra "El milagro de Ana Sullivan" junto a la actriz Maria Angela.

Su trayectoria cinematográfica incluyó numerosos títulos como "El canto del cisne", "Las seis suegras de Barba Azul", "Con el diablo en el cuerpo", "La novia de la marina", "¿Por qué mintió la cigüeña?", "La loca de la casa", "Un ángel sin pudor", "Mis amores en Río", "Paula cautiva", "Primero yo" y "La flor de la mafia".

Pero también participó en diversos ciclos de televisión, entre ellos "Matrimonios y algo más", "Teatro 13", "Ciclo de teatro argentino", "La buena gente", "Enséñame a quererte", "Mujeres en presidio", "Un latido distinto", "Un pueblo llamado infierno", "Somos lo que somos", "Eugenia", "Todo tuyo", "Cara a cara" y "Entre el amor y el poder". Fue la esposa del destacado director cinematográfico Carlos Hugo Christensen.

En 2013, fue homenajeada con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices junto al Honorable Senado de la Nación, en reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura nacional.