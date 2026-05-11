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La cantante de "Eclipse total del corazón" pelea por su vida en un hospital de Portugal

Bonnie Tyler tuvo complicaciones tras una operación intestinal y se le indujo un coma. Cuando quisieron retirarle el respirador sufrió un paro cardíaco

11 de mayo 2026 · 22:37hs
La cantante de Eclipse total del corazón pelea por su vida en un hospital de Portugal

La cantante galesa Bonnie Tyler, que logró gran popularidad mundial en la década de 1980 con canciones como "Eclipse total del corazón" y "It's a Heartache", se encuentra en estado crítico de salud, luego de que los médicos que la atendieron en un hospital de Portugal decidieron inducirle un coma luego de una operación intestinal.

Según trascendió, los médicos intentaron sacarla del coma, pero sufrió un paro cardíaco y nuevamente fue conectada a un respirador artificial.

Tyler, de 74 años, continúa internada en estado grave en un hospital de Faro, en el sur de Portugal, muy cerca de donde reside junto a su esposo la mayor parte del año, en la región de Algarve.

La cantante fue intervenida de urgencia el pasado 30 de abril debido a una perforación intestinal, operación de la que se recuperaba favorablemente hasta que su condición empeoró drásticamente en pocas horas. El pasado jueves fue trasladada a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y conectada a un respirador artificial.

Según el diario "Correio da Manhã", los profesionales intentaron sacar a Tyler del coma, pero sufrió un paro cardíaco y nuevamente debieron inducirle el coma, mientras buscan el origen de la “grave infección” que padece.

Embed - Bonnie Tyler - Total Eclipse of the Heart (Turn Around) (Official Video)

Con 18 discos de estudio editados, Bonnie Tyler comenzó su carrera a finales de la década de 1970 y en pocos años saltó a la fama, con su característica voz ronca y algunos éxitos que serían recordados durante largos años. Además de "Eclipse total del corazón", en Argentina fue muy popular "It's a Heartache", al punto en que fue adaptada por las hinchadas de fútbol para alentar en las canchas. Ambos simples fueron incluidos en la lista de más vendidos de todos los tiempos.

Embed - Bonnie Tyler - It's A Heartache (Official HD Video)

También fue muy exitoso el tema "Holding Out for a Hero", grabado para la banda sonora de la película "Footloose" (1984).

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