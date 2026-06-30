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Río de Janeiro: tras sacarse una selfie en un acantilado, cayó y murió

Se precipitó desde una altura de unos 150 metros. El momento de la tragedia quedó registrado en un video filmado por integrantes del contingente

30 de junio 2026 · 21:10hs
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El momento de la tragedia quedó registrado en un video.

El momento de la tragedia quedó registrado en un video.

Un brasileño de 44 años que practicaba senderismo en una montaña del Estado de Río de Janeiro se desbarrancó de un acantilado después de sacarse una selfie, cayó aproximadamente 150 metros y murió.

Caio Rocha Aguiar Arrabal, de 44 años, participaba este domingo de un contingente que realizaba senderismo en Pedra do Macaco, en Maricá, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro. Aunque no tenía licencia como guía, la víctima acompañaba el grupo de profesionales y visitantes para familiarizarse con el recorrido.

>> Leer más: Otro argentino preso en Brasil por racismo: un hombre de 67 años fue detenido por insultar a una mujer

Durante el trayecto el hombre trepó a una roca para sacarse una foto y, cuando quiso descender, perdió agarre y cayó desde una altura de unos 150 metros. El momento de la tragedia quedó registrado en un video filmado por integrantes del contingente.

El rescate del cuerpo estuvo a cargo de personal de Bomberos, que debieron trabajar durante cerca de cuatro horas, ya que es un terreno de difícil acceso.

La montaña Pedra do Macaco se encuentra en la Región Metropolitana de Río de Janeiro. Es uno de los puntos turísticos del otro lado de la Bahía de Guanabara, debido a sus vistas panorámicas, aunque algunos de los puntos más elevados del recorrido implican cierto riesgo para los visitantes.

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