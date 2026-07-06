Enterrado y con señales de violencia: qué se sabe de la muerte de Gastón Montenegro

El joven de 25 años había desaparecido a fines de junio. Sus familiares denunciaron un secuestro y este sábado fue hallado su cadáver

Enterrado y con señales de violencia: qué se sabe de la desaparición y muerte de Gastón Montenegro.

Las autoridades provinciales confirmaron el asesinato de Gastón Montenegro , el joven que había desaparecido en Capitán Bermúdez y fue hallado sin vida en Serodino . El director de Investigación Criminal del gobierno provincial, Darío Chávez, habló en conferencia de prensa de una "muerte violenta" por un "conflicto relacionado al comercio de estupefacientes".

Si bien no se conocieron detalles sobre la mecánica del hecho, información que se reserva para ser comunicada primero a la familia de Montenegro, se confirmó que el joven fue víctima de una muerte violenta y que estaba enterrado donde finalmente lo hallaron. Tenía 25 años y había sido visto por última vez el viernes 26 de junio en Capitán Bermúdez.

>> Leer más: Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Durante los últimos días su familia denunció que se había tratado de un secuestro . Tras la detención de un sospechoso el viernes , este sábado su cuerpo fue hallado en un descampado de Serodino.

Este lunes, Darío Chávez confirmó que se trató de un homicidio pero no trascendieron detalles sobre las causas de la muerte. Todo indica que se trató de un homicidio vinculado a una disputa relacionada a la venta de drogas o ilícitos relacionados a una organización criminal.

Señales de violencia

Chávez confirmó que desde que se reportó la desaparición de Montenegro trabajaron investigadores provinciales y federales. En ese marco es que asomó como posible trasfondo "un conflicto relacionado al comercio de estupefacientes", como aseguró el funcionario este lunes.

>> Leer más: Búsquedas de paradero en Rosario: diez denuncias diarias y 500 casos activos de personas perdidas

En ese sentido, también confirmó que la víctima fue trasladada por otras personas. "Vamos a trabajar, retroceder en el tiempo las imágenes (de cámaras de vigilancia) para poder hacer la reconstrucción del camino que habría tomado el vehículo en el cual suben a Gastón", adelantó.

En un principio, la causa se llevó adelante como búsqueda de paradero, luego al aparecer nuevas evidencias se abordó como privación ilegítima de la libertad. Ahora, con el desenlace de la muerte de Montenegro, se investigará como homicidio.

Desaparición y muerte

El cuerpo de Montenegro fue hallado en una zona rural de Serodino este sábado, luego de un rastrillaje del que participaron distintas divisiones de la policía provincial y de Bomberos Zapadores. La fiscal Luisina Paponi trabajó en el sitio del hallazgo junto a un antropólogo forense para garantizar que no se pierdan evidencias en el levantamiento del cuerpo.

>> Leer más: Buscan información sobre el paradero de un joven de Capitán Bermúdez

Horas antes, había sido detenido un joven de 23 años por su presunta vinculación con la causa. Su aprehensión se dio en el marco de una serie de allanamientos en Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria.

Carina, la madre del joven, había denunciado a principios de semana que el joven había sido secuestrado. "A punta de pistola, lo subieron a un auto y se lo llevaron. Hay personas que se quebraron y contaron lo que pasó. Después se buscaron cámaras y se pudo ver el momento en que se lo llevaban", expresó durante una marcha llevada a cabo en Capitán Bermúdez para pedir el esclarecimiento del hecho.