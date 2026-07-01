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El mensaje de Federica Pais tras la muerte de su hermana Ernestina: "Sabíamos lo que nos unía"

La periodista volvió a su programa cuatro días después del fallecimiento de la actriz. Agradeció el apoyo y habló sobre como transitó las últimas horas

1 de julio 2026 · 10:10hs
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La despedida en vivo de la hermana de Ernestina Pais tras el trágico fallecimiento de la actriz

La despedida en vivo de la hermana de Ernestina Pais tras el trágico fallecimiento de la actriz

La periodista Federica Pais regresó este martes a la conducción de "1111", el ciclo que conduce por Ar/12, apenas cuatro días después de la muerte de su hermana, Ernestina Pais. Visiblemente emocionada, compartió un mensaje en el que habló del dolor que atraviesa su familia, agradeció las muestras de afecto recibidas y explicó por qué eligió retomar su rutina laboral.

Al comenzar el programa, la conductora se dirigió directamente a la audiencia: "Buenas noches a todos. Bienvenidos. Necesitaba estar acá, retomar la rutina".

Con la voz quebrada, describió el difícil momento que vive junto a sus seres queridos: "Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Y desde entonces estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar".

La periodista explicó que regresar a la televisión fue una decisión personal para enfrentar el duelo y recuperar parte de su rutina cotidiana.

"Necesitaba volver a trabajar. Me hace bien. Este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otras cosas. Y yo lo necesitaba. Espero que lo entiendan. Y jodido, porque te obliga a hablar de cosas que preferiría mantener en privado", sostuvo.

Además, aprovechó el espacio para agradecer el apoyo recibido: "Hay una parte de uno que necesita primero agradecer todas las muestras de cariño de tanta gente, que no sabíamos que quería tanto a Ernestina".

>> Leer más: El doloroso último adiós a Ernestina Pais en el Cementerio de la Chacarita

El recuerdo de Ernestina Pais

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Federica recordó el vínculo que mantenía con su hermana: "Decirle que la amo, que más allá de cualquier cosa que puede haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía".

También compartió una reflexión sobre la vida de la actriz: "Cuando pasan estas cosas uno piensa que por suerte no sufrió, que no se debe haber dado cuenta, y que de alguna manera está encontrando respuestas que tanto buscó acá y que tanto le dolía".

La frase hizo referencia al camino personal que Ernestina había contado públicamente en distintas entrevistas, donde habló sobre su lucha contra el alcoholismo y el proceso de recuperación que atravesó durante los últimos años.

Antes de comenzar con los temas del programa, Federica volvió a agradecer el acompañamiento recibido y envió un mensaje a sus familiares: "Abrazo enormemente a toda la familia que está en este momento. A nuestra familia. Estamos unidos. Atravesando un momento muy doloroso y muy brutal. Que nunca imaginamos que nos iba a pasar".

Qué se sabe sobre la muerte de Ernestina Pais

Ernestina Pais murió el pasado viernes 27 de junio cuando se dirigía al teatro para participar de su obra "El divorcio del año" hasta que fue embestida en el auto que conducía por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. Durante el fin de semana, familiares, amigos y colegas participaron de la despedida realizada en la Ciudad de Buenos Aires, en un hecho que conmocionó al ambiente artístico y periodístico.

La investigación judicial continúa para determinar las circunstancias del hecho. La Fiscalía ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas el análisis del teléfono celular de la conductora, el relevamiento de las comunicaciones previas al episodio y una nueva pericia sobre el vehículo que conducía.

Además, aguardan los resultados de los estudios toxicológicos. Por el momento, la causa permanece caratulada como averiguación de causales de muerte y no existen imputaciones.

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