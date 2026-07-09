España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Las selecciones europeas vuelven a enfrentarse en una instancia de eliminación directa del torneo después de 40 años

Al menos uno de los mejores cuatro equipos del Mundial 2026 será europeo. España y Bélgica se enfrentan este viernes en los cuartos de final en busca de conseguir esa ubicación con una victoria en Los Ángeles . El duelo tiene un antecedente conocido para los argentinos, ya que ambos se cruzaron en la misma etapa hace cuatro décadas.

El partido para definir una de las semifinales cuenta con dos protagonistas fuertes. Ambas selecciones están invictas desde que arrancó el torneo , aunque los de la península ibérica asoman como favoritos con dueños del récord sin goles en contra en la historia del certamen.

Bélgica no había llamado la atención en la fase de grupos, pero todo cambió a partir de la victoria por 4 a 1 sobre Estados Unidos . El triunfo de los dirigidos por Rudi García fue el reflejo de un salto de calidad ante uno de los anfitriones de la Copa del Mundo y, a su vez, expandió la controversia por la suspensión provisoria de la expulsión de Folarin Balogun , que finalmente disputó el encuentro en el conjunto norteamericano a pesar de haber visto la tarjeta roja en la etapa previa.

El inicio del cotejo se programó este viernes a las 16 de Argentina . Al igual que en el resto de los cruces, habrá dos tiempos extra de 15 minutos si el marcador termina empatado al final de las dos etapas reglamentarias.

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Bélgica y España protagonizan el segundo choque de cuartos de final del Mundial de 2026. El primero en la agenda es el de Francia y Marruecos. Los ganadores se medirán el martes a las 16 en Dallas.

¿Dónde ver el partido de España y Bélgica?

El duelo de europeos cuenta con transmisión en vivo a través de Telefe y Dsports. El árbitro principal es el inglés Michael Oliver.

El antecedente mudialista más importante en el historial de Bélgica y España se remonta a México 1986. En esa ocasión, la Roja quedó eliminada porque cayó 5-4 en el desempate mediante penales. Cuatro años más tarde volvieron a medirse en la fase de grupos de Italia 1990 y los ibéricos se impusieron por 2 a 1.