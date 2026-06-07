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Velatorio del Indio Solari: las fotos más conmovedoras de la capilla ardiente en Avellaneda

Una multitud despide al cantante que murió este viernes 5 de junio.

7 de junio 2026 · 14:26hs
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Velatorio del Indio Solari: las fotos más conmovedoras de la capilla ardiente en Avellaneda

Desde las 10 de este domingo, miles de fanáticos se acercan al Polideportivo José María Gatica, en la ciudad bonaerense de Avellaneda, para darle el último adiós al Indiio Solari, que murió el pasado viernes 5 de junio a los 77 años.

Horas después de comenzado el velatorio, se conocieron las primeras imágenes del féretro expuesto al público.

Luego de conocerse la noticia de su muerte, la familia comunicó que se haría una despedida pública para que los fanáticos pudieran despedirse de su ídolo.

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Finalmente, después de varias especulaciones se eligió al Polideportivo Gatica, en la ciudad de Avellaneda como el escenario para el último adiós al Indio.

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En un principio la familia del Indio Solari y allegados expresaron el deseo de realizar el velatorio en el Congreso de la Nación, pero el gobierno, a través del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, rechazó esa solicitud.

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Una vez comunicada la fecha y el lugar, cientos de fanáticos realizaron una vigilia a metros del complejo de Avellaneda para despedir al cantante.

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Y a partir de las 10 de la mañana de este domingo, una multitud se acercó al predio de avenida Bartolomé Mitre para darle el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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El mensaje de la familia del Indio Solari por el velatorio

“La despedida al Indio ya comenzó. Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera, dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas”, expresó la familia del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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Sobre la duración del velatorio masivo, aseguraron: “Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós”.

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“Mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros”, recalcaron por los valores del Indio.

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Con ese mensaje, la familia buscó llevar tranquilidad a los fanáticos para poder transitar el dolor en comunidad y despedir a su ídolo.

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