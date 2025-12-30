La Capital | Zoom | Chano

Chano recordó a Lanata a un año de su muerte: "Era como un padre"

El cantante de Tan Biónica aseguró que el periodista estuvo presente "en los momentos más difíciles, los más importantes"

30 de diciembre 2025
Chano recordó a Lanata a un año de su muerte: Era como un padre

A un año del fallecimiento del periodista Jorge Lanata, el cantante Chano Charpentier lo recordó "como un padre" y sostuvo que estuvo presente "en los momentos más difíciles, los más importantes".

El vínculo entre el líder de Tan Biónica y el conductor de PPT creció con los años, pero terminó por forjarse en el 2021 tras varios encuentros públicos en Radio Mitre.

Lanata se diferenció del resto de los comunicadores cuando, en la polémica donde el cantante resultó herido por un efectivo policial en lo que habría sido una crisis en su salud, lo defendió públicamente de las numerosas críticas de los medios.

En diálogo con Diego Leuco en el streaming Luzu, Chano dijo que Lanata fue una figura paterna para él cuando transitaba la etapa de rehabilitación de su adicción a las drogas.

“Era como un padre. No podían pasar quince días sin que me vea", sostuvo, y aseguró: "En momentos donde tal vez yo no estaba muy bien, él quería ver cómo estaba. Estuvo en todos los momentos más difíciles míos, los momentos más importantes”.

También mencionó que el periodista lo visitó varias veces cuando él estaba internado. "Con lo que le costaba a Jorge salir de su casa, porque ya estaba en la silla de ruedas y no podía caminar, me vino a ver muchas veces”, aseguró.

“Ponía la música mía en momentos donde yo tal vez tenía un escándalo público, algún problema, y él redoblaba la apuesta y ponía mi música... como si quisiera ponerla más fuerte. Y confirmar esa paternidad”, agregó.

El cantante reveló además que Lanata tenía el número telefónico de su psiquiatra y lo llamaba para preguntarle sobre la salud de Chano, "Yo me enteré tiempo después de que murió, de que él cada tanto llamaba y preguntaba cómo estaba. Más allá de que nos veíamos y todo, él quería tener una certeza profesional de cómo estaba yo”, concluyó.

Chano recordó a Lanata a un año de su muerte: "Era como un padre"

