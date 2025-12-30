La Capital | La Región | multas

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga: el pavimento que duraba 10 años hoy resiste apenas 4

Desde el lunes 5, la provincia de Santa Fe refuerza los controles en rutas santafesinas: se comprobó que el exceso de carga de los camiones redujo la vida útil del asfalto de las rutas. Habrá sanciones severas, retención de licencias y vehículos.

30 de diciembre 2025 · 17:03hs
La provincia de Santa Fe pondrá en marcha desde este lunes 5 de enero un fuerte endurecimiento de las sanciones contra los camiones que circulen con exceso de carga, luego de constatar que esa práctica redujo drásticamente la vida útil del pavimento: una calzada que antes resistía 10 años hoy dura apenas 4, y en algunos tramos incluso menos.

La medida se instrumentará en el marco del Operativo Verano y se sostendrá durante todo el año, con controles reforzados a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Controles en rutas santafesinas: cómo será el operativo

Desde el lunes, la APSV y la DPV intensificarán los operativos de fiscalización del peso de los camiones en toda la red vial provincial.

Las autoridades fueron categóricas: “Se ha comprobado que una calzada que duraba 10 años ahora tiene una resistencia aproximada de 4, producto del exceso de peso con que circulan algunos transportistas”.

El objetivo es preservar el estado de las rutas y proteger la inversión pública en infraestructura.

Cuidar las obras: el trasfondo del endurecimiento

El endurecimiento de las multas se inscribe en el plan de infraestructura vial que impulsa el gobierno santafesino. En los últimos dos años, la provincia logró: pavimentar 217 kilómetros, repavimentar 352 kilómetros y recuperar 1.050 kilómetros con cuadrillas de bacheo.

Exceso de carga y seguridad vial: una combinación peligrosa

Las autoridades advierten que el exceso de peso no solo destruye el pavimento: es una transgresión grave comparable a las infracciones que ponen en riesgo vidas humanas.

Los camiones sobrecargados:

  • Deterioran la calzada

  • Incrementan la probabilidad de maniobras peligrosas

  • Reducen los márgenes de seguridad en la circulación

Controlar esta práctica protege la infraestructura y salva vidas.

Riesgos técnicos del exceso de peso

Circular con sobrecarga modifica de forma crítica el comportamiento del vehículo: se altera la dinámica de manejo, se afectan los sistemas electrónicos de seguridad, los neumáticos y el chasis trabajan fuera de su diseño estructural, la aceleración y la frenada se vuelven más lentas, y la carga elevada cambia el centro de gravedad y la aerodinámica.

Sanciones severas y efectivas: qué cambia desde el lunes

A diferencia de controles anteriores, la provincia confirmó que esta vez habrá penalidades mayores y efectivas:

  • Multas económicas elevadas, según el grado de exceso

  • Sanciones tanto para el conductor como para el titular del camión

  • Retención de licencia

  • Retención del vehículo cuando la infracción lo amerite

Según la Ley 13.169, artículo 103 inciso 3, los camiones que superen los pesos máximos podrán recibir multas de hasta 20.000 UF (Unidades Fijas), cuyo valor equivale al 50% del precio del litro de nafta especial de YPF en el ACA.

