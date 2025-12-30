La Capital | Policiales | búnkeres

Fiscal Carbone sobre las desactivaciones de búnkeres: "impactó en la reducción de violencia"

El jefe de la Unidad Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General de Santa Fe destacó el aporte de los vecinos con sus denuncias anónimas a la Fiscalía

30 de diciembre 2025 · 09:55hs
Uno de los búnkeres derribados en Rosario durante este año. Se realizaron 100 procedimientos así en toda la provincia

Foto: La Capital / Archivo.

Uno de los búnkeres derribados en Rosario durante este año. Se realizaron 100 procedimientos así en toda la provincia

La Provincia ya desactivó 100 puestos de venta de drogas o búnkeres desde que entró en vigencia la ley de microtráfico hace casi dos años. El fiscal Franco Carbone, a cargo de la Unidad Especial que investiga y combate ese tipo delito, dijo que esos operativos tienen impacto directo en la reducción de violencia y destacó el aporte de los vecinos a través de las denuncias que realizan al 0800 anónimo.

En declaraciones a LT8, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación remarcó que “a lo largo y ancho de la provincia, donde hay distintas realidades, se llevaron adelante cien inactivaciones de puestos de venta de droga. Esto tiene un impacto directo en la reducción de la violencia, más allá de que algunas veces pueda decirse que el búnker lo ponen en una casa, después lo mudan a una esquina”.

“La realidad nos impone que hay que caminar los barrios. El vecino que tiene un búnker en la cuadra, y en estas épocas calurosas, que no tenga la posibilidad de tomar mate en la vereda o que los chicos no tengan un lugar donde jugar en la calle, sacar el lugar de venta o expendio de drogas vinculado a las violencias en ese lugar es importante y es el camino correcto”, destacó Carbone.

Operativos en búnkeres y allanamientos

El fiscal aclaró que “la inactivación de esos lugares no es el único camino para combatir el narcotráfico, pero contribuye un poco más a la reducción de la violencia”, y agregó que el MPA “tiene varias vías de comunicación en las que los vecinos que aporten información son cuidados. La gente del barrio puede acercarse a Fiscalía o llamar a un 0800. Se pueden hacer denuncias anónimas. Nadie se va a enterar cuál es la fuente de ingreso de esa información”.

>> Leer más: Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia

“Nosotros no solo desactivamos puestos de vendas a partir de llamados telefónicos. En estos dos años tuvimos alrededor de 2.500 allanamientos y secuestramos 700 armas de fuegos. Eso es más o menos 7 allanamientos por día. Esto es una herramienta útil que hace que las organizaciones se queden sin poder de fuego en el territorio”, subrayó Carbone.

franco carbone.png
El fiscal Franco Carbone, jefe de la Unidad Especializada en Microtr&aacute;fico de la Fiscal&iacute;a General

El fiscal Franco Carbone, jefe de la Unidad Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General

Cómo impactó la desfederalización del microtráfico

El fiscal consideró que sacar del ámbito de la Justicia Federal la investigación de los casos de narcomenudeo "fue positivo. Los fiscales provinciales tenemos algo que es la territorialidad. Hace dos años, cuando empezó a regir la ley de microtráfico se empezó a investigar el microtráfico sin asignación de recursos propios. Esto fue un desafío porque absorbimos el 80 por ciento del trabajo que otrora era de la Justicia Federal".

Carbone señaló que las pesquisas encaradas por la justicia provincial "se veía que en balaceras, en organizaciones criminales, en homicidios, siempre o alto porcentaje, estaba detrás la compra venta de estupefacientes al menudeo. La desfederalización de la investigación del microtráfico es otra herramienta para abordar en forma completa al fenómeno delictivo. A dos años de esta ley estamos en una etapa de estandarizar estos procedimientos de trabajo en toda la provincia.

"Nuestro desafío es ser estratégicos en la persecución penal. Para eso hay que trabajar con datos para poder delinear las estrategias", subrayó..

Noticias relacionadas
imputan a un empleado por robar fotos intimas del celular de una clienta

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Carla Cabaña, de 33 años, y Magalí Paiz, de 19, víctimas del doble femicidio. 

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Los acusados tenían seis inhibidores de alarmas en la pick up.

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Rafael Grau y Omar Odriozola fueron condenados a seis años y medio de prisión por maniobras cometidas cuando estaban al frente de la policía provincial.

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Ver comentarios

Las más leídas

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Lo último

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

Venado Tuerto: con el sorteo de 75 lotes ya son más de 500 terrenos adjudicados en la gestión de Leonel Chiarella

Venado Tuerto: con el sorteo de 75 lotes ya son más de 500 terrenos adjudicados en la gestión de Leonel Chiarella

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

La joven rechazó el testimonio de una vecina sobre el funcionamiento de un búnker de drogas en su casa y confirmó que la niña está fuera de peligro

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

Por Lucas Aranda
Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: impactó en la reducción de violencia
POLICIALES

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "impactó en la reducción de violencia"

A cinco años del aborto legal: Somos las activistas las que sostenemos este derecho

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

A cinco años del aborto legal: "Somos las activistas las que sostenemos este derecho"

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Por Luis Castro
Ovación

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

El ranking de seguridad de los nuevos autos del 2025 según la Latin NCAP

El ranking de seguridad de los nuevos autos del 2025 según la Latin NCAP

Ovación
El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Por Luis Castro
Ovación

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Central: dos festejos auriazules en la década del 70 entre Navidad y Año Nuevo

Central: dos festejos auriazules en la década del 70 entre Navidad y Año Nuevo

Newells le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Newell's le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Policiales
La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme Graneros desmintió vínculos narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "impactó en la reducción de violencia"

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

La Ciudad
Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país
Ovación

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país
Ovación

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario: el sector perdió 800 puestos
LA CIUDAD

"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares
La Ciudad

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas
Información General

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
LA REGION

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Nuevo parte médico sobre Christian Petersen: sigue internado y está estable
Zoom

Nuevo parte médico sobre Christian Petersen: sigue internado y está estable

Cristina Kirchner presenta una lenta recuperación y seguirá internada
Política

Cristina Kirchner presenta "una lenta recuperación" y seguirá internada

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich
Política

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich

Con un vuelo sanitario debutó la nueva pista del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Con un vuelo sanitario debutó la nueva pista del aeropuerto de Rosario

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15 % de descuento anual
La Ciudad

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15 % de descuento anual

Año Nuevo: ¿es necesario sedar a las mascotas para que no sufran los ruidos?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Año Nuevo: ¿es necesario sedar a las mascotas para que no sufran los ruidos?

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán es un lock-out
Política

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán es un lock-out

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad
Salud

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto
LA CIUDAD

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia en zona sudoeste
La Ciudad

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia en zona sudoeste

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 
LA CIUDAD

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 