Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

La niña recibió un disparo en el abdomen mientras estaba en la calle. La policía detuvo a cuatro sospechosos, incluyendo a un adolescente

La víctima de la balacera fue atendida en el Hospital de Niños Zona Norte.

Cuatro personas quedaron detenidas este lunes a la noche luego de una balacera en el barrio Empalme Graneros . Fuentes oficiales confirmaron que una nena 7 años fue internada por heridas de arma de fuego tras la denuncia en la zona noroeste de Rosario.

La víctima recibió asistencia después de las 20 en el Hospital de Niños Zona Norte. En primera instancia, la policía reportó que la paciente se encontraba estable luego del traslado a bordo de un vehículo particular .

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad provinciales atraparon a un joven de 16 años a pocas cuadras del sitio de los disparos . A continuación demoraron a una mujer y dos hombres en el marco del secuestro de armas de fuego halladas en una vivienda cercana.

La investigación comenzó con la denuncia sobre una niña herida en el cruce de Génova y Cabal . Su tío escuchó las detonaciones dentro de su casa y de inmediato advirtió que le habían disparado en la vía pública.

Karen T. se encargó de llevar a su hija en un automóvil gris hasta el nosocomio provincial. De acuerdo al primer diagnóstico oficial, la paciente sufrió lesiones en el abdomen y el personal médico decidió realizar nuevos estudios en las próximas horas para controlar su evolución.

Brandon T. fue uno de los primeros testigos entrevistados por la Brigada Motorizada mientras su hermana de 27 años esperaba los partes médicos en el hospital. En base este testimonio, los policías pidieron apoyo del Comando Radioeléctrico para dar con los delincuentes en la zona.

En primer lugar, los encargados del operativo secuestraron nueve vainas servidas de proyectiles calibre 9 milímetros sobre la vereda norte de Génova. En tanto, una patrulla identificó a dos sospechosos en moto en San Cayetano y Cabal, muy cerca del sitio donde ocurrió el crimen de Máximo Jerez, un niño de 11 años baleado a principios de 2023.

Armas ilegales en Empalme Graneros

Los agentes ingresaron a un pasillo del barrio y llegaron hasta la casa en la que los presuntos atacantes abandonaron una Dominar Bajaj de 250 cc. El rodado tenía un doble pedido de secuestro por robo.

En segunda instancia, los policías apresaron al adolescente que iba a bordo de la moto. Mientras buscaban a su acompañante, una mujer intentó escapar hacia otra vivienda. Finalmente, la joven de 20 años identificada como Abigail B. quedó bajo arresto junto a Emanuel A. (22) y Aníbal B. (51).

Durante la requisa de este último domicilio, las fuerzas de seguridad secuestraron una pistola Bersa TPR9c de 9 milímetros con numeración suprimida y un cartucho en el cargador. Además hallaron una escopeta Centauro calibre 16 de doble caño y otra similar de calibre 12 sin datos de registro visibles.