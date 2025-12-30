La Capital | La Ciudad | estatales

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

Los empleados provinciales percibirán sus haberes entre el 2 y el 8 de enero. En esta nota, los detalles

30 de diciembre 2025 · 13:08hs
El gobierno de la provincia compartió en qué fechas percibirán sus haberes los trabajadores estatales de Santa Fe.

El gobierno de la provincia compartió en qué fechas percibirán sus haberes los trabajadores estatales de Santa Fe.

Los trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe ya pueden conocer cuándo cobrarán su sueldo en el primer mes del año. En ese sentido, el gobierno provincial afirmó que los empleados públicos percibirán sus haberes entre el viernes 2 y concluirán el jueves 8.

Cabe remarcar que la liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 1% para diciembre , por lo que la actualización total alcanzará el 10,8 % para el semestre julio-diciembre (1,5 % julio, 1,5 % agosto, 1 % septiembre, 1 % octubre y 4,8 % en noviembre y 1 % para diciembre). Asimismo, los sectores de menores ingresos tendrán un mínimo garantizado de $30.000, con relación a los haberes de octubre.

Entonces, los salarios del mes de octubre impactarán en las cuentas de los trabajadores provinciales durante los primeros días del mes. Los primeros en cobrar serán los escalafones Policiales y Penitenciario y los pasivos que cobren hasta $1.150.000, el viernes 2 de enero.

Los últimos en percibir sus haberes serán las autoridades superiores de los distintos poderes percibirán sus haberes recién el jueves 8 de enero.

>>Leer más: Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Cronograma de pagos de octubre para trabajadores provinciales

El cronograma de pagos que compartió el Gobierno de la provincia de Santa Fe es el siguiente:

Viernes 2 de enero (acreditación en cuenta miércoles 31 de diciembre)

  • Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000.
  • Escalafón Policial y Penitenciario.

Lunes 5 de enero (acreditación en cuenta sábado 3 de enero)

  • Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Martes 6 de enero

  • Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.150.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Miércoles 7 de enero

  • Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.150.000

Jueves 8 de enero

  • Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.
Noticias relacionadas
El vuelo hasta el aeropuerto concluyó unos minutos antes del horario anunciado.

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

La promesa es que en 2026 se ampliarán en un 30% los recursos destinados a pavimentos y calzadas.

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Un servicio diario de lanchas une La Fluvial con el Banquito San Andrés Andrés.

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

La subasta del inmueble del Ilar en Mendoza 1221 quedó desierta y se relanzará hacia fines de enero.

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta

