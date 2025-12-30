¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

Los empleados provinciales percibirán sus haberes entre el 2 y el 8 de enero. En esta nota, los detalles

El gobierno de la provincia compartió en qué fechas percibirán sus haberes los trabajadores estatales de Santa Fe.

Los trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe ya pueden conocer cuándo cobrarán su sueldo en el primer mes del año. En ese sentido, el gobierno provincial afirmó que los empleados públicos percibirán sus haberes entre el viernes 2 y concluirán el jueves 8.

Cabe remarcar que la liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 1% para diciembre , por lo que la actualización total alcanzará el 10,8 % para el semestre julio-diciembre (1,5 % julio, 1,5 % agosto, 1 % septiembre, 1 % octubre y 4,8 % en noviembre y 1 % para diciembre). Asimismo, los sectores de menores ingresos tendrán un mínimo garantizado de $30.000, con relación a los haberes de octubre.

Entonces, los salarios del mes de octubre impactarán en las cuentas de los trabajadores provinciales durante los primeros días del mes. Los primeros en cobrar serán los escalafones Policiales y Penitenciario y los pasivos que cobren hasta $1.150.000, el viernes 2 de enero.

Los últimos en percibir sus haberes serán las autoridades superiores de los distintos poderes percibirán sus haberes recién el jueves 8 de enero.

Cronograma de pagos de octubre para trabajadores provinciales

El cronograma de pagos que compartió el Gobierno de la provincia de Santa Fe es el siguiente:

Viernes 2 de enero (acreditación en cuenta miércoles 31 de diciembre)

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000.

Escalafón Policial y Penitenciario.

Lunes 5 de enero (acreditación en cuenta sábado 3 de enero)

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Martes 6 de enero

Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.150.000

Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Miércoles 7 de enero

Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.150.000

Jueves 8 de enero